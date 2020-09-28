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Google Haritalar, sürücüler için daha kullanışlı hale geliyor!
Google, Haritalar uygulamasını daha kullanışlı hale getirmek için, Android Auto benzeri bir arayüz getirmeye hazırlanıyor. Sürücünün sürüş esnasında daha kolay komutlar verebilmesi adına Google Asistan desteği de arttırılıyor.
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Daha basit arayüz, daha erişilebilir uygulamalar
XDA Developers tarafından paylaşılan bir haberle ortaya çıkan arayüz değişikliği, sürücülerin uygulamayı kullanımını bir hayli kolaylaştıracak. XDA’de paylaşılan görselle beraber Google’ın Android Auto benzeri bir arayüz anlayışıyla Haritalar uygulamasını yeniden ele aldığını gösteriyor. Sürüş esnasında en çok kullanılan Spotify, Google Podcastler ve benzeri müzik servisleriyle mesajlar ve aramalara yönlendirilen tuşlar, daha kolay erişim adına büyütülmüş şekilde öne çıkarılıyor. Ana ekran düğmesine basıldığında ise daha basit ve sadeleştirilmiş bir arayüzle temel uygulamalarınıza erişebiliyorsunuz. Ayrıca daha kola erişilebilecek olan Google Asistan ile sesli komut vermek de kolaylaştırılıyor.
Google Haritalar, Covid-19 katmanı ile virüs yoğunluğunu gösterecek
Yeni gelecek olan güncelleme sadece arayüz iyileştirmesi barındırmayacak. Haritalar uygulamasına eklenen ‘Covid-19’ katmanı sayesinde kullanıcılar gittikleri yer ya da güzergahları üzerindeki virüs yoğunluğunu ve risk oranını canlı olarak takip edebilecekler. Ancak bu özellik şu an için kısıtlı bir bölgede kullanıma sunulmuş durumda. Gelecek olan güncellemelerle beraber Google’ın bu özelliği dünyada daha geniş alanda kullanıma sunması öngörülüyor.
Yeni geliştirmelerin duyurulmasının üzerinden bir hayli zaman geçse de çoğu kullanıcı için arayüz kullanıma sunulmamıştı. Son gelen haberlere göre uygulama güncellemesine gerek kalmadan sunucu bazında test edilen geliştirmeler Amerika Birleşik Devletleri’nde kısıtlı sayıdaki kullanıcıya sunulmuş durumda. İlerleyen günlerde bu kullanıcıların artması ve daha çok kişinin bu geliştirmeleri alması bekleniyor.
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HTC, katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor olabilir!
Akıllı telefon pazarına tekrar dönüş yaparak 2025 yılına dek kar sağlamayı hedefleyen HTC, ortaya çıkan yeni bir katlanabilir cihaz patentiyle gündem olmayı başardı. HTC, sektörde yeniden yer almayı planlıyor.
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LetsGoDigital tarafından yapılan haberde HTC’nin WIPO’ya yeni bir patent başvurusunda bulunduğu ifade ediliyor. Patentte yer alan telefon, Huawei Mate X serisi gibi dışa bükülen bir yapıya sahip esnek ekranlı katlanabilir bir cihaz. Motorola Razr 2019 gibi ekranı içe katlanan yapıda bir tasarımı benimsemeyen şirket, patentinde daha çok menteşe mekanizması üzerinde duruyor.
Dışa katlanır ekranın dezavantajları da var
Razr 2019 gibi içe değil de Mate X gibi dışa katlanır ekranlar her ne kadar estetik görünse de bazı kullanım dezavantajları bulunuyor. Katlandığında her iki tarafın da ekran olduğu cihaz, darbelere ve dışardan gelecek olan diğer etmenlere daha korumasız hale geliyor.
HTC henüz erken aşamada
HTC, yeni patentiyle gündeme gelse de cihaz için henüz daha yolun başında görünüyor. Şirketin aldığı patenti barındıracak bir cihaz yapıp yapmayacağı, ne zaman katlanır ekranlı bir cihazla kullanıcıların karşısına çıkacağı ise merak konusu. Şirket tarafından yapılan açıklamalar markanın tekrar akıllı telefon pazarında yer alarak kar eder hale gelmeyi hedeflediğini belirtse de henüz o atılım için doğru zaman gelmemiş gibi görünüyor. HTC geri dönmeyi planladığı pazarda böylesine üst düzey bir cihazla adından tekrar söz ettirmeyi başarabilecek mi önümüzdeki süreçte göreceğiz.
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Microsoft, oyun konsolu üretimini sonlandırmayı düşünmüyor!
Microsoft, oyun konsolu üretiminden vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Xbox cephesinin en yetkili ismi Phil Spencer oyun donanımı geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.
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Yeni nesil Xbox oyun konsolu görmeye devam edeceğiz!
Yeni nesil oyun konsollarının çıkışı ile birlikte oyun dünyasının içerisindeki gelişmeler hız kesmeden ortaya çıkmaya devam ediyor. Microsoft cephesi de hareketli günler yaşarken, firmanın konsol dünyasındaki geleceği de son gelişmelerin ardından yoruma açık bir hale gelmişti. Xbox yetkilisi Phil Spencer da, Yahoo’ya verdiği röportaj ile birlikte bu konuya açıklık getirdi. Phil Spencer, firmanın oyun konsolu üretimine devam edeceği ve Xbox Series X ve S konsollarının ardından bir sonraki nesil için de donanım çıkaracağını belirtti. Oyun dünyasının geldiği noktanın farkında olduklarını belirten Phil Spencer, şu an oyun donanımı üretmekten komple vazgeçilemeyeceğini aktardı.
Özellikle xCloud ve Game Pass sistemlerinin ardından Microsoft firmasının artık konsol üretmeyeceği düşünülürken, Phil Spencer hayranların yüreğine su serpti. Buluttan oyun oynatma hizmetinin gittikçe yaygınlaştığı şu günlerde firmanın dijitale komple odaklanmak için erken olduğunu düşünmesi ise oldukça normal olarak karşılandı. Geçtiğimiz hafta Amazon‘un da Luna ile birlikte katıldığı buluttan oyun oynatma hizmetindeki rekabet gittikçe kızışacak gibi gözüküyor. Ancak Microsoft şimdilik bu konuya ağırlık vermeyerek bir diğer kulvar olan oyun konsolu piyasasında adından söz ettirmek istiyor. Bakalım firma, gerçekten bir sonraki nesil için donanım çıkaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları kalıcı olarak silecek
Google Drive tarafından kullanıcılarına gönderilen bir e-postada, kullanıcılar tarafından çöp kutusuna gönderilen dosyalara karşı uygulanan prosedürde bazı değişiklikler yapılacağı bildirildi.
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Google Drive, 30 gün mühlet tanıyor
13 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, çöp kutusuna atılmış olan dosyalar 30 gün sonra otomatik olarak silinecek. Şirket, çöp kutusundaki dosyaların Google Drive kotasını kullanmaya devam ettiğini, bu durumun da kullanıcı aleyhine bir sonuç doğurduğunu belirtiyor. Yedeklenmiş veya Gmail/Google Fotoğraflar gibi diğer Google servisleriyle senkronize edilmiş dosyalar bu durumdan etkilenmeyecek. Çöp kutusuna gönderilen dosyalar, 30 gün içerisinde çöp kutusundan geri alınabilecek.
Chrome tarayıcısı için pil tasarrufu üzerinde çalışılıyor
Google’ın, Chrome internet tarayıcısı için pil kullanımını azaltacak değişiklikler üzerinde çalıştığına dair bazı raporlara ulaşıldı. Ziyaret edilen web siteleri, pil tasarruf modu aktif durumunda olan kullanıcılara farklı bir site içeriği gösterecek. Başka bir örnek vermek gerekirse; gerekli olmayan durumlarda, javascript işleyişi normal hızından daha yavaş bir hızda çalıştırılacak.
Google’ın yeni pil tasarrufu özelliklerini Chrome versiyon 86 ya da 87’de kullanıcılarına sunması bekleniyor.