Google, kullanıcıları ‘kalıcı’ AR deneyimi ile buluşturacak!

Geliştirmiş olduğu özelliklerle beraber uygulamalarında daha fazla AR özelliği sunmaya çalışan Google, yakında kullanıcılarını ‘kalıcı artırılmış gerçeklik’ deneyimiyle buluşturacak.

İlginizi çekebilir:Google Meet servisine ‘Tartışma Odaları’ desteği geldi

Bünyesinde yer alan uygulamalarla beraber kullanıcılarına farklı yaklaşımlarla AR deneyimi sunmak isteyen Google, bu sefer de kalıcı görüntüler peşinde. Çoğu artırılmış gerçeklik uygulamasında gördüğünüz görsellere bir daha ulaşmak ve alana uygulamak oldukça zahmetli olabiliyor. Sadece görselle değil mekanla da alakalı olan bu durum Google’ın da gözünden kaçmamış.

Google, kullanıcılarının hemen kaybolmayan ve tekrar uygulanmasını gerektirmeyen artırılmış gerçeklik deneyimine kavuşması için iOS ve Android cihazlara Cloud Anchors ile ARCore’un heni bir sürümünü sunuyor. Engadget’ta yer alan habere göre kullanıcılar, sunulan yeni sürümle beraber sanal bir grafiti görüntülemeye ya da katıldığınız sanal bir gezi turuna hemen geri dönebilecek.

Bu sürüm, sanal mağazalarda yer alan ürünlerin evlerinde ya da yakınlarında yer alan mekanlarda nasıl duracağına dair fikir sahibi olmak isteyen kullanıcılardan etrafı keşfetmeye kaldığı yerden devam etmek isteyenlere oldukça farklı senaryolarda yardımcı olacak. Pandemi sürecinde olduğumuz şu günlerde ise yeni sürüm AR ile farklı kişiler arasında deneyim paylaşımı yapmak da kolaylaşacak.

Persistent Cloud Anchors rolling out today. They're like a save button for AR, with support for both Android and iOS. https://t.co/zn0oi3HpYR pic.twitter.com/GUcd0PDUut

— Clay Bavor (@claybavor) October 6, 2020