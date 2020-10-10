Arttırılmış Gerçeklik
Google, kullanıcıları ‘kalıcı’ AR deneyimi ile buluşturacak!
Geliştirmiş olduğu özelliklerle beraber uygulamalarında daha fazla AR özelliği sunmaya çalışan Google, yakında kullanıcılarını ‘kalıcı artırılmış gerçeklik’ deneyimiyle buluşturacak.
İlginizi çekebilir:Google Meet servisine ‘Tartışma Odaları’ desteği geldi
Bünyesinde yer alan uygulamalarla beraber kullanıcılarına farklı yaklaşımlarla AR deneyimi sunmak isteyen Google, bu sefer de kalıcı görüntüler peşinde. Çoğu artırılmış gerçeklik uygulamasında gördüğünüz görsellere bir daha ulaşmak ve alana uygulamak oldukça zahmetli olabiliyor. Sadece görselle değil mekanla da alakalı olan bu durum Google’ın da gözünden kaçmamış.
Google, kullanıcılarının hemen kaybolmayan ve tekrar uygulanmasını gerektirmeyen artırılmış gerçeklik deneyimine kavuşması için iOS ve Android cihazlara Cloud Anchors ile ARCore’un heni bir sürümünü sunuyor. Engadget’ta yer alan habere göre kullanıcılar, sunulan yeni sürümle beraber sanal bir grafiti görüntülemeye ya da katıldığınız sanal bir gezi turuna hemen geri dönebilecek.
ARCore, yeni sürümle beraber daha işlevsel
Bu sürüm, sanal mağazalarda yer alan ürünlerin evlerinde ya da yakınlarında yer alan mekanlarda nasıl duracağına dair fikir sahibi olmak isteyen kullanıcılardan etrafı keşfetmeye kaldığı yerden devam etmek isteyenlere oldukça farklı senaryolarda yardımcı olacak. Pandemi sürecinde olduğumuz şu günlerde ise yeni sürüm AR ile farklı kişiler arasında deneyim paylaşımı yapmak da kolaylaşacak.
Persistent Cloud Anchors rolling out today. They're like a save button for AR, with support for both Android and iOS. https://t.co/zn0oi3HpYR pic.twitter.com/GUcd0PDUut
— Clay Bavor (@claybavor) October 6, 2020
Google’ın kalıcı artırılmış gerçeklik deneyimini tüm uygulamalarına adapte ederek sunması elbette ki zaman alacak. AR ile farklı kişiler arasında deneyim paylaşımı yapmak da kolaylaşacak. Google’ın kalıcı artırılmış gerçeklik deneyimini tüm uygulamalarına adapte ederek sunması elbette ki zaman alacak.
Arttırılmış Gerçeklik
Google AR desteğini, Galaxy Z Fold 2 ve daha fazla cihaza sunuyor
Google, AR için Play Hizmetleri uygulamasını desteklediği cihazların listesini büyütmeye devam ediyor. Eski adıyla Google ARCore olan uygulama, geliştiricilere Android’de artırılmış gerçeklik yazılımları oluşturmaları için ARCore SDK sağlıyor.
İlginizi çekebilir: Google Daydream VR için Android 11 desteği resmen sonlandı!
Google’ın Android akıllı telefonlarda sunduğu ‘AR için Google Play Hizmetleri’ uygulaması, insanların telefonunda artırılmış gerçeklik uygulamalarını çalıştırabilmesini sağlıyor. Google şu ana kadar sınırlı sayıda Android cihaza sunduğu bu desteği, Galaxy Z Fold 2 ile beraber yepyeni cihazlara sıçrattı.
Bu sayede örneğin, Haritalar için Live View veya Pokemon Go için AR+ gibi diğer uygulamalardaki artırılmış gerçeklik özelliklerini indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Google AR desteğini sunduğu cihazlara yenilerini ekledi
Bir cihazın ‘AR için Play Hizmetleri’ni desteklemesi için Google, artırılmış gerçekliğe uygun olduğundan emin olmak üzere kameraları ve sensörleri kalibre etmek için OEM ile birlikte çalışıyor. Böylelikle şirket, cihazı ilgili gereksinimleri karşılamasının ardından beyaz listesine ekliyor. Akabinde ARCore SDK kullanan uygulamalar da ‘AR için Google Play Hizmetleri’ uygulamasına sahip olan cihazlarda özelliklerini rahatlıkla etkinleştirebiliyor.
AR için Google Play Hizmetleri’ni destekleyen yeni cihazların tam listesi:
- ASUS ROG Phone 3
- HMD Global Nokia 8.3 5G
- Infinix Mobile Zero 8
- LG K71
- Motorola Moto G9 Play
- Motorola One 5G
- Motorola One Fusion+
- OnePlus Nord
- OPPO Reno4 4G
- OPPO Reno Ace 2
- Realme 7
- Realme 7 Pro
- Realme Narzo 20 Pro
- Realme X3 SuperZoom
- Samsung Galaxy Z Fold2 5G
- Samsung Galaxy M51
- Samsung Galaxy S20 Fan Edition
- Samsung Galaxy Tab Active 3
- Samsung Galaxy Tab S7
- Samsung Galaxy Tab S7+
- Tecno Camon 16 Premier
- Tecno Camon 16 Pro
- Vivo iQOO U1
- Vivo iQOO Z1x
- Vivo Nex 3 4G/5G
- Vivo S7 5G
- Vivo V17
- Vivo X23
- Vivo X50 5G
- Vivo X50 Pro+
- Vivo X50e 5G
- Vivo Y51s
- Vivo Y70s
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi POCO M2 Pro
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Listelenen telefonlardan birine sahipseniz, hemen ‘AR için Google Play Hizmetleri’ uygulamasını Android marketten indirebilirsiniz. İndirdikten sonra artırılmış gerçeklik özellikleri olan uygulamaları kullanabileceksiniz.
Arttırılmış Gerçeklik
Facebook Messenger için, AR efekt geliştiricilerine müjde!
Facebook, AR efekt geliştiricilerinin, yaptıkları efekti Instagram dışında artık Messenger ve Portal platformlarında da yayınlamasına izin vereceğini duyurdu.
İlginizi çekebilir: Facebook Connect 2020: Oculus Quest 2 ve daha fazlası
Facebook, artırılmış gerçeklik efektleriyle uğraşan ve bu alanda çalışmalar yürüten insanların, çalışmalarını paylaşabilecekleri yeni platformları açıkladı. Dünkü Facebook Connect etkinliğinde şirket, üçüncü taraf içerik oluşturucuların hem Messenger hem de Portal‘a erişebileceklerini böylelikle oluşturdukları efekti buralarda yayınlayabileceklerinin müjdesini verdi. Bu bağlamda Facebook’un AR efekt yazılımı Spark AR Studio’da oluşturduğunuz efektleri artık Messenger platformuna da yayınlayabileceksiniz.
AR efekt geliştiricilerine Facebook Messenger desteği!
Burada kafa karışıklığı yaratmaması açısından, ufak bir parantez açalım: Messenger’da AR efektleri zaten hali hazırda mevcut; ancak bunlar, Facebook’un kendi geliştirdiği efektler. Yeni açıklamanın ise, son kullanıcıların ürettiği AR efektlerini Messenger ve Portal platformunda yayınlayabilecekleri anlamına geldiğini ekleyelim. Facebook ekibi, kullanıcıların oluşturduğu efektleri Messenger ve Portal’da ne zaman yayınlayabileceklerini ise önümüzdeki yılın başlarında açıklayacağını söyledi.
400 milyondan fazla AR efekt geliştiricisi var
Facebook ayrıca dünkü etkinlikte Spark AR Studio’nun kullanım miktarıyla ilgili de güncel bilgiler verdi. Buna göre şu anda dünya çapında, hem Facebook hem de Instagram’da bir milyondan fazla AR efekti yayınlayan 400 milyondan fazla Spark AR geliştiricisi bulunuyor. Ayrıca Facebook, son üç ayda 150′den fazla kullanıcı hesabı tarafından paylaşılan efektlerin Instagram’da bir milyardan fazla görüntülemeye ulaştığını da açıkladı. Şimdi Messenger ve Portal platformları için gelecek destekle birlikte bu sayı çok daha fazla artacak.
Genel olarak baktığımızda Facebook’un sahibi olduğu platformlarda AR teknolojilerine oldukça önem verdiğini görüyoruz. Bunların yanı sıra şirket, Ray-Ban ortaklığında artırılmış gerçeklik tabanlı akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını da açıklarken, gelecek yıl bir çift akıllı gözlük piyasaya sürmeyi planlıyor.
Arttırılmış Gerçeklik
LG, çok hafif arttırılmış gerçeklik gözlüğünü 2021’de duyurabilir!
LG, gündelik kullanımda hayatımızın parçası olan gözlüklerden, ağırlık olarak çok da farklı olmayacak AR (Arttırılmış Gerçeklik) gözlüğünü 2021 yılında tanıtmayı planlıyor. Gözlük, son zamanlarda Apple’ın da sızıntıları çıkan yeni gözlüğüne güçlü rakip olabilir.
İlginizi çekebilir: EMUI 11, “Dağıtılmış Teknoloji” ile cihazlar arası kullanım sunacak!
Japonya merkezli operatör şirketi NTT DoCoMo ile geliştirme faaliyetlerini sürdüren LG, ortaklığın meyvesi olarak yepyeni bir gözlük çıkarmayı planlıyor. ETNews’in raporuna göre gözlüğün ağırlığı sadece, 79.38 gram olacak. Tipik gözlüklere nazaran (Ortalama bir gözlüğün ağırlığı 25 gram ile 51 gram arası değişebilir.) biraz daha ağır. Fakat piyasada bulunan çoğu AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğüne göre hafif bir yapıda.
Yine Google’ın altında hizmet gösteren şirketlerden birinin ürünü olan Magic Leap One, 345 gramdan fazla bir ağırlığa sahipti. Sonuç olarak, geleneksel gözlüklerle kıyaslanamaz derecede hantal yapılarda ürünler görüyorduk. Şimdi ise LG’nin yeni dizaynıyla birlikte, saatler boyu takabileceğimiz konforlu bir cihaz tanıtılabilir.
LG NTT DoCoMo ile 5G iletişim ortaklığına gitmişti!
NTT DoCoMo daha öncesinde, 5G ve LTE teknolojileri geliştirmek amacıyla LG ile çalışmalarda bulunmuştu. Fakat herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ortaya çıkan raporlar gösteriyor ki 2021 yılının içerisinde LG’nin yeni gözlüğü satışa çıkabilir.
Gözlükle ilgili henüz çok fazla bilgi açığa çıkmadı. İlerleyen zamanlarda yeni detaylar elbette gelecektir. Telefona bağlı olacağı veya ne denli bir yazılımla çalışacağı bile detaylanmış değil. Belli olan en belirgin detay iki firmanın arasındaki ortaklık.
Yakın dönemde Google ile iş birliğine giden North’un Focals adlı akıllı gözlüğü de yine benzer ağırlık değerlerini (72.57 gram) kullanıcılarına sunuyordu. Basit ve sade tasarımın yanı sıra sunmuş olduğu gelişmiş platform desteğiyle ilgi çekmeyi başarmıştı.
VR ve AR gözlükler hayatımızın parçası olabilir mi?
Akıllı gözlükler (VR ve AR), hayatımızın parçası haline gelmek için senelerdir gelişimini sürdürüyor. Hayatımızı kolaylaştırmak üzere yeni nesil araçlar ve yazılımsal geliştirmeler sunan ürünler artık sürekli yanımızda gezdirebileceğimiz ve kullanabileceğimiz tasarıma sahip olacak mı? Henüz bunu söylemek için çok erken. AR teknoloji sahası, dünyada hala genç ve gelişmesi gereken bir alan olarak görülüyor.