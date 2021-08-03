Teknoloji devi Google, 2018 yılının Mart ayında Bitcoin ve kripto para ile ilgili reklamlara yasaklama kararı getirmişti. Arama motoru üzerinde hiçbir şekilde kripto para içerikli reklamlar, işletmeler tarafından yayınlanamıyordu. Ancak bu yasak tersine döndü. Google kripto para reklam yasağını kaldırdı.

Bilindiği üzere Google, uzun zamandır kripto paralar ile ilgili reklamların gösterimine izin vermiyor. Özellikle 2020 yılı ile beraber hızla yükselişe geçen kripto para piyasası her geçen gün etkisini artırırken, Google da bu hızlı yükselişin etkisinde kalmış gibi görünüyor. Öyle ki Mart 2018’de yasaklanan kripto para reklamları 3 Ağustos itibariyle yeniden görüntülenebilmeye başladı. Google kripto para reklam yasağını bugün itibariyle kaldırmış oldu.

Şirket, haziran ayında bir açıklama yapmış ve açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“3 Ağustos’tan itibaren, Amerika Birleşik Devletleri’ni hedefleyen Kripto Para Borsaları ve Cüzdanları kendi ürünlerini ve hizmetlerinin reklamını yapabilir.”

3 Ağustos tarihi itibari ile Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir ABD vatandaşı Google üzerinde Bitcoin araması yaptığında artık Coinbase’i en iyi sonuç olarak en üstte görebiliyor.

Platform üzerinde reklam vermek isteyen kripto para işletmeleri, reklam vermeden önce FinCen’e kayıtlı olmak durumunda. Ayrıca reklam verebilmek için bunun haricinde karşılanması gereken başka gereksinimler de var.

Google reklamları dijital varlığı olan işletmeler için hayati önem taşıyor. Yılda milyonlarca işletme Google reklamları sayesinde işletmelerini üst sıralara taşıyıp kârlarını artırmayı başarıyor. Bitcoin, kendisini pazarlayamaz ancak kripto para borsaları reklamlar ile birlikte çok daha fazla kullanıcıya ulaşıp, Bitcoin ve diğer kripto paraları bu kişilere tanıtabilir. Google gibi büyük bir şirketin reklam yasağını kaldırması dolaylı yoldan Bitcoin ve piyasanın geneli için olumlu bir adım olarak yorumlanabilir.