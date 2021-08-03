Kripto Para
Google, kripto para reklam yasağını kaldırdı!
Teknoloji devi Google, 2018 yılının Mart ayında Bitcoin ve kripto para ile ilgili reklamlara yasaklama kararı getirmişti. Arama motoru üzerinde hiçbir şekilde kripto para içerikli reklamlar, işletmeler tarafından yayınlanamıyordu. Ancak bu yasak tersine döndü. Google kripto para reklam yasağını kaldırdı.
Bilindiği üzere Google, uzun zamandır kripto paralar ile ilgili reklamların gösterimine izin vermiyor. Özellikle 2020 yılı ile beraber hızla yükselişe geçen kripto para piyasası her geçen gün etkisini artırırken, Google da bu hızlı yükselişin etkisinde kalmış gibi görünüyor. Öyle ki Mart 2018’de yasaklanan kripto para reklamları 3 Ağustos itibariyle yeniden görüntülenebilmeye başladı. Google kripto para reklam yasağını bugün itibariyle kaldırmış oldu.
Şirket, haziran ayında bir açıklama yapmış ve açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“3 Ağustos’tan itibaren, Amerika Birleşik Devletleri’ni hedefleyen Kripto Para Borsaları ve Cüzdanları kendi ürünlerini ve hizmetlerinin reklamını yapabilir.”
3 Ağustos tarihi itibari ile Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir ABD vatandaşı Google üzerinde Bitcoin araması yaptığında artık Coinbase’i en iyi sonuç olarak en üstte görebiliyor.
Platform üzerinde reklam vermek isteyen kripto para işletmeleri, reklam vermeden önce FinCen’e kayıtlı olmak durumunda. Ayrıca reklam verebilmek için bunun haricinde karşılanması gereken başka gereksinimler de var.
Google reklamları dijital varlığı olan işletmeler için hayati önem taşıyor. Yılda milyonlarca işletme Google reklamları sayesinde işletmelerini üst sıralara taşıyıp kârlarını artırmayı başarıyor. Bitcoin, kendisini pazarlayamaz ancak kripto para borsaları reklamlar ile birlikte çok daha fazla kullanıcıya ulaşıp, Bitcoin ve diğer kripto paraları bu kişilere tanıtabilir. Google gibi büyük bir şirketin reklam yasağını kaldırması dolaylı yoldan Bitcoin ve piyasanın geneli için olumlu bir adım olarak yorumlanabilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Polonyalı bir influencer NFT şeklinde “aşk” sattı!
Blok zincir teknolojisinin en son ve ilgi çekici ürünü olan NFTler, bir diğer adıyla eşsiz tokenlar yatırımcı çevresinden ilgi görmeye devam ettikçe kripto para piyasasındaki en ilginç gelişmelere tanık olmaya da devam ediyor. Piyasaya ilk çıktıkları zaman çoğunlukla “sanat” etrafında dönen NFTler artık çok daha farklı alanlara yayılmış durumda. Öyle ki artık bir “Aşk” içeren NFT bile var. Polonyalı bir influencer NFT şeklinde “Aşk” sattı ve 250.000 dolar kazandı.
İlginizi çekebilir: Coca-Cola ilk NFT’sini piyasaya sürüyor!
NFT furyasında şu ana dek belki de en ilginç içeriğe şahit olundu. 26 yaşındaki Polonyalı bir influencer, aşkını dijital olarak NFT şeklinde sattığını açıkladı. NFT şeklinde aşk 250.000 dolara satıldı ve şanslı alıcı, influencer ile bir randevuya çıkacak.
Marta Rentel (@martirenti) isimli influencer, aşkını dijital olarak NFT şeklinde 250.000 dolara satarak piyasadaki en ilginç işlerden birinin altına adını yazdırdı. Satış hakkında konuşan Rental, fiziksel aşkını satmadığını açıkladı. Ama daha çok çevrimiçi kişiliğinin sevgisini satıyordu. Rental, “İnternetteki hiçbir şey fiziksel değildir” dedi. “Çevrimiçi kişiliğimin bir parçası.” diye ekledi.
26 yaşındaki Polonyalı influencer, Instagram’da 600.000’den fazla takipçiye sahip. Instagram’da Marti Renti olarak tanınan influencer dünyada duyguları simgeleyen ilk kişi olmak istediğini söylüyor. Rentel, aşkın fiziksel aşk, platonik aşk ve en önemlisi dijital aşk olarak ayrılabileceğine inanıyor.
Rentel, NFT’nin satışını doğruladı ancak kimin satın aldığını da bilmediğini ekledi. Alıcının kimliği, etkileyici ile tarihe kadar bilinmeyen kalacak gibi görünüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Güney Kore 11 kripto para borsasını kapatıyor!
Kripto para piyasasının geneli ağustos ayına girerken yatay bir hareket seyrediyor. Bitcoin’in uzun zamandır beklenen yükseliş hareketine geçmesi ve 40 bin dolar seviyesinde tutunmayı başarması ile beraber temmuz ayını olumlu sonlandıran yatırımcılar, ağustos ayında bu yükselişin devam etmesini bekliyor. Bu sırada son zamanların artan düzenleyici baskısı da yeniden gündeme geldi. Güney Kore 11 kripto para borsasını kapatıyor. The Korea Herald tarafından paylaşılan bir habere göre Güney Kore’de faaliyet göstermekte olan 11 kripto para borsası, ülkenin finansal düzenleyicisi Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından kapatılacak. Detaylar haberimizde.
Bilindiği üzere kripto para piyasasında mayıs ayından beri oldukça fazla yüksek düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşü başlatan en büyük etkenler olarak Çin hükümetinden gelen baskılar ve Tesla’nın BTC ödemelerini durdurması olarak gösteriliyordu. Son zamanlarda Çin harici ülkelerin düzenleyici kurumları da kripto para piyasasına ve bu alanda faaliyet gösteren borsalara yönelik baskılar uygulamaya başladılar. (Bkz: İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), Binance ’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi!). Bu bağlamda en son gelişme de Güney Kore’den geldi. Gelen haberlere göre ülkenin en büyük mali düzenleyicisi olan düzenleyicisi Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), ülkede faaliyeti olan 11 kripto para borsasını yasadışı faaliyetlere katıldıkları gerekçesi ile kapatacak. Ülkede yakın zamanda kapanmış olan Darlbit ve Bitsonic gibi yerel borsaların yanına eklenecek olan borsaların net bilgileri henüz açıklanmadı. Ülkenin en büyük iki kripto para borsası Upbit ve Bithumb ise yasal gereklilikleri yerine getirdiklerinden ve müşterileri için gerçek isimli banka hesapları sundukları için düzenleyici kurum baskılarından kurtulan nadir borsalardan. Kara para aklama ve diğer başka türlü dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla 2018 yılından beri Güney Kore’de gerçek isim kaydı zorunlu halde.
Güney Kore, dünyada en çok kripto para yatırımı yapılan üçüncü ülke konumunda. Bu durum da ülkenin kripto alanına yönelik baskılarını artırmasına sebep oldu. Yakın zamanda ülkedeki borsaların Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) olarak kaydolmasını gerektiren düzenleme yasal hale getirilmişti. Bununla birlikte tüm kripto para borsalarının Kara Para Aklamayı Önleme Yasası ve Finansal İşlem Raporlama Yasası’nı da kabul etmesi istenmişti. Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Eun Sung Soo tarafından yapılan açıklamada da eylül ayına kadar bu gereklilikleri yerine getirmeyen borsaların kapatılacağı söylenmişti.
Düzenleyici kısıtlamalar ülkenin yerel kripto para borsalarının da ötesine geçiyor. Yabancı kripto para borsalarının da 24 Eylül tarihine kadar Kore Mali İstihbarat Birimi’ne (KFIU) kaydolması gerekiyor. Aksi takdirde borsaların faaliyetlerini durdurmak veya potansiyel olarak cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmak gibi riskleri var.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Google, kripto para reklam yasağını kaldırdı!
Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk gösterim tarihi açıklandı!
HyperX, “Free Guy” Dünya Prömiyerinin Resmi Kırmızı Halı Sponsoru Olacak
Halo Infinite’in Beta testi umut verdi!
Google Pixel 6 Serisi, Google’ın kendi işlemcisi Tensor ile duyuruldu
100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör!
100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.