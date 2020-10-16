Google Asistan artık podcast sağlayıcısını değiştirmeye izin veriyor

Google, Asistan uygulamasının varsayılan podcast sağlayıcısını kendi geliştirdiği Podcast’ler hizmeti dışında başka bir sağlayıcı olarak ayarlayabilmenize artık izin veriyor.

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Google Asistan’da şu an video, müzik ve radyo için tercih ettiğiniz varsayılan hizmeti kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Google, yeni güncellemeyle bu imkanı varsayılan podcast sağlayıcısı için de sunmaya başladı.

Google Asistan artık sizi Google Podcasts’e mahkum etmiyor

İlk olarak 9to5Google tarafından fark edilen yeni özellik sayesinde, Google Asistan’ın ayarlarına eklenen yeni “Podcast” bölümünden podcast sağlayıcınızı Google Podcast’ler yerine Spotify yapabilirsiniz. Bununla birlikte, herhangi bir podcast sağlayıcı ayarlamak istemiyorsanız da yine ayarlardaki “varsayılan sağlayıcı yok” seçeneğini seçebilirsiniz.

Ancak varsayılan podcast uygulamasını seçtiğiniz zaman, Google Asistan sizin podcast açma isteklerinizi daha kolay yerine getirebiliyor. Herhangi bir uygulama seçmediğiniz zaman, istediğiniz podcast’i “Spotify ile … podcast aç” diyerek Asistan’a bildirmeniz gerekiyor.

Şu an için Google Podcast’ler uygulaması dışında sadece Spotify veya “Varsayılan sağlayıcı yok” olarak ayarlayabilmek mümkün olsa da, önümüzdeki günlerde çok daha kapsamlı bir desteğin gelmesi bekleniyor. Örneğin Pocket Casts gibi popüler podcast uygulamaları için destek eklendiğinde Google Asistan’ın podcast entegrasyonu çok daha kullanışlı olacak.

Google bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmasa da, en azından Asistan’a şimdiden podcast sağlayıcısını değiştirebilme özelliğinin eklenmesi, birçok yeniliğe de gebe olduğunu gösteriyor.