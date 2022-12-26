Google, tüm Android kullanıcıları için kişi yönetimi hizmeti olan Google Kişiler’e yeni bir Öne Çıkanlar sekmesi ekliyor. Bu değişiklikle birlikte Kişiler uygulaması, Kişiler sekmesi, Öne Çıkanlar sekmesi ve Düzelt ve Yönet sekmesini içeren üç sekmeli bir uygulama haline geldi. Üstelik bu üç sekme ana liste görünümünün öğelerini oluşturuyor.

Kişiler uygulaması ekranının alt kısmında yer alan Öne Çıkanlar sekmesi, Kişiler sekmesi ile Düzelt & Yönet sekmesi arasında rahatça yer alıyor. Bu sekmeye geçtiğinizde, Sık Kullanılanlar ve Son Kullanılanlar için özel bir bölüm de yer alacak.

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Adından da anlaşılacağı gibi, Sık Kullanılanlar, arama çubuğunu kullanarak arayarak ve ardından sağ üst köşeden sık kullanılanlara ekleyerek sık kullanılan kişilerden bazılarını önemli olarak işaretlemenizi sağlar.

Öte yandan, Son Kullanılanlar, Son Görüntülenenler ve Son Eklenenler olmak üzere iki ayrı sekme listesine yerleştirilebilen kişileri içerir. Her ikisi de en son kişilerinize erişim sağlar, böylece tüm kişi listesini kaydırmak zorunda kalmak yerine onları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Ayrıca, eğer farkında değilseniz, kişilerinizi yedeklemek ve tüm cihazlarınızda senkronize etmek için Google Kişiler uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu, kişilerinizi düzenli ve güncel tutmanıza yardımcı olur.