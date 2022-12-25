Meta, alışılageldiği üzere, zaman zaman ana mobil işletim sistemlerinin, yani Android ve iOS’un eski sürümleri için WhatsApp’ı güncellemeyi durdurmaktadır.
Bunun ana nedeni, bu sürümler için özel güncellemelerin geliştirilmesinin, bu işletim sistemlerinin piyasadaki zaten minimum varlığı nedeniyle haklı gösterilemeyecek bir kaynak maliyeti (ve dolayısıyla ekonomik) gerektirmesidir. Ancak buna ek olarak, artık desteklenmeyen bu işletim sistemlerini güncel tutmak da bir güvenlik sorunudur, çünkü uzun süredir güncelleme almamışlardır ve bu nedenle, bir güvenlik açığı varsa, aktif olarak istismar ediliyor olabilir ve günlerin sonuna kadar böyle olmaya devam edecektir, çünkü çok az istisna dışında, bunu çözmek için güncelleme olmayacaktır.
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Bazı kullanıcılar için hala çalışan ve ihtiyaçlarını karşılayan bir cihazı değiştirmek zorunda kalmanın bir sorun olduğu doğrudur ve bu bağlamda düzenleyicilerin, üreticilerin cihazlarının yaşam döngüsünü uzatmalarını talep etme konusunda ilerlemeleri önemlidir. Bazı durumlarda gördüğümüz gibi, bir terminalin sadece iki yıl boyunca güncelleme alması kabul edilebilir bir durum değildir. Ancak bu gerçekleşene kadar, kullanıcılar kendilerini eski bir işletim sisteminin yarattığı risklerden korumak için üzerlerine düşeni yapmalıdır.
İçindekiler
1 Ocak 2023’ten itibaren WhatsApp kullanamayacak cihazların listesi
- iPhone 5
- Iphone 5c
- Archos 53 Platinum
- Grand S Flex ZTE
- Grand X Quad V987 ZTE
- HTC Desire 500
- Huawei Ascend-D
- Huawei Ascend D1
- Huawei Ascend D2
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend P1
- Quad XL
- Lenovo A820
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus 4XHD
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus F5
- LG Optimus F6
- LG Optimus F7
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus L4 II Dual
- LG Optimus L5
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L7
- LG Optimus L7 II
- LG Optimus L7 II Dual
- LG Optimus NitroHD
- Memo ZTE V956
- Samsung Galaxy Ace 2
- samsung galaxy core
- samsung galaxy s2
- Samsung Galaxy s3 Mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Sony Xperia ArcS
- sony xperia miro
- Sony Xperia Neo L
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight ZT