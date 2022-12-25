Meta, alışılageldiği üzere, zaman zaman ana mobil işletim sistemlerinin, yani Android ve iOS’un eski sürümleri için WhatsApp’ı güncellemeyi durdurmaktadır.

Bunun ana nedeni, bu sürümler için özel güncellemelerin geliştirilmesinin, bu işletim sistemlerinin piyasadaki zaten minimum varlığı nedeniyle haklı gösterilemeyecek bir kaynak maliyeti (ve dolayısıyla ekonomik) gerektirmesidir. Ancak buna ek olarak, artık desteklenmeyen bu işletim sistemlerini güncel tutmak da bir güvenlik sorunudur, çünkü uzun süredir güncelleme almamışlardır ve bu nedenle, bir güvenlik açığı varsa, aktif olarak istismar ediliyor olabilir ve günlerin sonuna kadar böyle olmaya devam edecektir, çünkü çok az istisna dışında, bunu çözmek için güncelleme olmayacaktır.

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Bazı kullanıcılar için hala çalışan ve ihtiyaçlarını karşılayan bir cihazı değiştirmek zorunda kalmanın bir sorun olduğu doğrudur ve bu bağlamda düzenleyicilerin, üreticilerin cihazlarının yaşam döngüsünü uzatmalarını talep etme konusunda ilerlemeleri önemlidir. Bazı durumlarda gördüğümüz gibi, bir terminalin sadece iki yıl boyunca güncelleme alması kabul edilebilir bir durum değildir. Ancak bu gerçekleşene kadar, kullanıcılar kendilerini eski bir işletim sisteminin yarattığı risklerden korumak için üzerlerine düşeni yapmalıdır.

1 Ocak 2023’ten itibaren WhatsApp kullanamayacak cihazların listesi

iPhone 5

Iphone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend-D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4XHD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus NitroHD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

samsung galaxy core

samsung galaxy s2

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia ArcS

sony xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT