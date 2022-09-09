Android 13, uyumlu tüm Pixel telefonlar için erişilebilir olsa da, bu, Google’ın beta programını sonlandırdığını göstermez. Şirket, kullanabilen cihazlara ilk Android 13 QPR1 (Üç Aylık Platform Sürümü) beta güncellemesini göndermeye başlıyor.

Bu, kullanıcılara beklenen hata düzeltmelerine ve diğer küçük değişikliklere erken bir bakış sağlayacaktır. İşte Android 13 QPR1 Beta 1 için resmi değişiklik günlüğü:

Geliştirici tarafından bildirilen sorunlar

Bazı cihazlarda, cihaz cebindeyken yanlışlıkla kullanıcının acil durumda aranacak kişinin kilit ekranından aranmasına neden olan bir sorun düzeltildi. (Sayı #233159557)

Çözülen diğer sorunlar

Kullanıcıların cihazlarının kilidini açmasını veya Parmak İzi Kilidi Açmayı ayarlamasını zorlaştıran Pixel 6a cihazları için çeşitli sorunlar düzeltildi.

Ekranın kenarından geri gitmek için el hareketi yapmak gibi belirli durumlarda sistem kullanıcı arayüzünün çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Etkilenen cihaz zaten bir 5G UW ağına başarıyla bağlanmış olsa bile, bazen 5G UW simgesi yerine 5G simgesinin görüntülenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Google’ın yama notları yalnızca mevcut hataların düzeltmelerinden bahsetmesine rağmen, Esper.io’dan Mishaal Rahman güncelleme ile ilhili yeni özellikler keşfetti:

Here's a thread for my findings/thoughts on Android 13 QPR1 Beta 1: — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 8, 2022

Bu güncelleme, Ekim 2022 güvenlik düzeltme ekini içerir.

Bluetooth Ses artık LC3’ü destekliyor. Geçen hafta Google’ın Bluetooth LE ses sunacağına dair bir söylentiyi takip ediyor. Gelecek ayın Pixel 7 serisi, LC3 codec bileşenini uzamsal sesle birlikte içerecek, ancak her iki seçenek de düzgün çalışmıyor gibi görünüyor.

Kullanıcının bir sonraki araması, Aramayı Temizle seçeneğinden yararlanabilir.

Android 13, MEP desteği sunar; ancak, burada etkinleştirilmemiştir. eSIM, Android’in geleceğinin önemli bir parçası olacak çünkü tek bir çipe iki SIM kartı koymanıza izin veriyor.

Yüksek hassasiyet modu artık “Ekran Koruyucu Modu” olarak adlandırılıyor.

Cihazınızda bir ses tanıyıcı varsa, yeni bir “Diller ve Giriş” ayarı görünür.

Bölünmüş ekran pencerelerini değiştirmek artık bir animasyon gösteriyor.

Android’in birleşik güvenlik merkezi hazır ancak manuel etkinleştirme gerekiyor. QPR1 Beta 2, daha fazla kişinin kullanmasına izin verebilir.

Birleşik Arama yaygın olarak erişilebilir.

Pixel telefonlar yakında pil sağlığını gösterecek.

Kullanıcılar, bu değişiklikleri yayınlanmadan önce görmek için desteklenen cihazınız için Beta Programına kaydolabilir. Kullanıcılar kaydolarak geliştiricilere geri bildirimde bulunabilir ve QPR yayın sorunlarını belirleyebilir.

Ayrıca bkz: Google, Pixel 7 Renklerini ve Yeni Tensor Çipinin Adını Ortaya Çıkardı!

Kullanılabilirlik

Güncellemeyle uyumlu cihazlar arasında Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5G ve Pixel 6 yer alıyor. Hatırlamak gerekirse, QPR güncelleme sürümleri henüz genel kullanıma sunulmamış Android özelliklerine erken erişim sağlıyor.

Kaynak