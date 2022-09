Android 13, uyumlu tüm Pixel telefonlar için erişilebilir olsa da, bu, Google’ın beta programını sonlandırdığını göstermez. Şirket, kullanabilen cihazlara ilk Android 13 QPR1 (Üç Aylık Platform Sürümü) beta güncellemesini göndermeye başlıyor.

Bu, kullanıcılara beklenen hata düzeltmelerine ve diğer küçük değişikliklere erken bir bakış sağlayacaktır. İşte Android 13 QPR1 Beta 1 için resmi değişiklik günlüğü:

Google’ın yama notları yalnızca mevcut hataların düzeltmelerinden bahsetmesine rağmen, Esper.io’dan Mishaal Rahman güncelleme ile ilhili yeni özellikler keşfetti:

Here's a thread for my findings/thoughts on Android 13 QPR1 Beta 1:

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 8, 2022