Google Chat, 2021’den itibaren herkese açık ve ücretsiz olacak

Google, klasik Hangouts’un yerini alacağını duyurmasının ardından nihayet Chat hizmetini nihayet ne zaman kullanıma sunacağını söyledi. Bugün yapılan resmi duyuruya göre Google, 2021’in başlarından itibaren Chat’i ücretsiz ve herkese açık olarak yayınlayacak.

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Google, salgın döneminde ücretsiz hale getirdiği Meet ile elde ettiği başarıdan sonra, şimdi Google Chat hizmetine el atmaya başlıyor. Perşembe günü yaptığı duyuruda Google yetkilileri, Hangouts uygulamasının kullanımdan kaldırılacağını ve onun yerine Google Chat’in geleceğini söyledi. Ayrıca Google, Hangouts’tan Chat’e geçiş hakkında da bilgiler paylaştı.

2021’de Google Chat herkese ücretsiz olacak

Şu haliyle yalnızca Google Workspace müşterilerine özel olan Google Chat, önümüzdeki yıl hem Gmail’e entegre bir şekilde hem de bağımsız bir uygulama olarak bütün kullanıcıların hizmetine ücretsiz sunulacak. Google, Chat’te emojiyle tepki verme, önerilen yanıtlar ve gerçek zamanlı kimlik avı koruması gibi tüm yeni özelliklerin yanı sıra alışılageldik Hangouts’un tüm eski özelliklerinin de yer alacağını söylüyor.

Grup Ürün Müdürü Matthew Leske, perşembe günü şu açıklamayı yaptı:

“2021’in ilk yarısından itibaren, herkes Hangouts’tan Google Chat uygulamasına geçiş yapmaya başlayabilir. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için, Hangouts görüşmelerinizin yanı sıra kişiler ve kayıtlı geçmişinizin de otomatik olarak taşınmasına yardımcı olacağız. Geçiş sürecine başladığımızda hangi adımları atabileceğinize dair daha spesifik rehberleri paylaşacağız.”

Tüm bunların yanı sıra, Hangouts’u Google Fi veya Google Voice ile kullanıyorsanız, yeni uygulama artık bunlarla da çalışmayacak. Google, kullanıcıların sırasıyla Google Mesajlar ve Google Voice uygulamalarını kullanmalarını öneriyor.

Hangouts’un telefon aramaları özelliği kaldırılıyor

Chat hizmetinin yanı sıra Google 2021’den itibaren Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hayata geçecek yeni telekomünikasyon düzenlemelerinden dolayı Hangouts’tan telefon aramaları özelliğini kaldıracağını söyledi. Ekim ayında, bu değişiklikten etkilenen kullanıcılara kalan arama kredileri için nasıl geri ödeme alacaklarına dair rehberlik içeren bir bildirim gönderilecek. Önümüzdeki yılın başlarındaysa Hangouts’un telefon aramaları yapmayı mümkün kılan özelliği tamamen kullanımdan kaldırılacak.