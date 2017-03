Google’ın Klavye Uygulaması Gboard’a Anlık Çeviri Desteği Geldi

Google, klavye uygulaması Gboard’ın Android versiyonuna Çeviri hizmeti altyapısını kullanan anlık çeviri özelliğini yayınladı.

Google’ın yayınladıı bu özellik ile beraber Gboard kullanıcılarının yazdıkları anlık olarak çevrilebilecek. Bu özellik şirketin geçen yıl Now on Tap çeviri özelliğine ek olarak geldi. Now on Tap özelliği ile ekranda yer alan yabancı dildeki metin anında çevrilebiliyordu. Şimdi bu özellik Gboard’a geldi.

Gboard’ın üzerinde yer alan çeviri simgesi ile özellik aktif hale getiriliyor ve seçilen dile anlık olarak çeviri yapılıyor. Özelliğin şimdilik hangi dilleri desteklediği açıklanmadı. Translate servisinde 100’den fazla dil mevcut ancak bunların hepsi Gboard’da yer almıyor olabilir.

Gboard’a gelen anlık çeviri özelliğinin yanı sıra bazı geliştirmeler de bu güncelleme ile beraber yayınlandı. Bu geliştirmeler ile beraber Gboard’ın dikte özelliği daha iyi çalışıyor. Ayrıca klavyeye özel arkaplan atamak da mümkün. Ayrıca Messenger ya da WhatsApp gibi üçüncü parti uygulamalarda da Gboard’un GIF özelliğini kullanmak mümkün.