Google’ın Gboard Klavye Uygulamasının Android Versiyonu Çıktı

Google yeni geliştirdiği ve arama yapmayı daha kolay hale getirecek klavyesi Gboard’u iOS için duyurduğundan beri insanların sorduğu bir soru var.

Android kullanıcıları uygulama çıktığı günden bu yana kullanışlı klavyeyi Google’ın ne zaman kendi platformuna getireceğini tartışıyordu. Sonunda beklenen oldu ve Gboard, Android platformuna da çıktı. Gboard yer ve hava durumu da dahil olmak üzere sık kullanılan arama seçeneklerini sunuyor. Klavye o anda aktif olan dile otomatik düzeltme yapıyor. Yani klavye dilini değiştirirken korkmayacaksınız. Gboard şu anda 100’den fazla dil destekliyor.