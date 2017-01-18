Google’ın Android Uygulamasına Çevrimdışı Arama Özelliği Geldi

İnternete bağlanan insanların sayısı hızla artarken Google ve daha bir çok büyük firma daha fazla erişilebilir olmayı amaçlıyor.

Uzun bir süre internet kullananlara ulaşmayı amaçlayan Google şimdi de internet bağlantısı sürekli olmayanlara erişmeye çalışıyor. Daha küçük boyutlu uygulamalar, daha ucuz telefonlar ve stabil olmayan internet bağlantıları için çevrimdışı destek bu yolda atılan adımlardan bir kaçı.

Daha önce YouTube, Haritalar ve Translate servisleri pazar ihtiyacına hitap edebilmek için çevrimdışı çalışma özelliğine kavuşmuştu. Bu sefer ise Android için geliştirilen Google uygulaması çevrimdışı olarak arama yapılmasının önünü açacak.

Her ne kadar kulağa imkansız gelse de firma bunu başarmaya oldukça yakın. Uygulama çevrimdışı iken yaptığın her sorguyu alıyor ve saklıyor. Telefon internete bağlandığında ise aramaları direkt olarak gönderiyor. Blog gönderisi ile yapılan açıklamada bu özelliğin özellikle metroda olanlar için ya da bir süre bağlanacak bir ağı olmayan için bir çözüm olduğu belirtildi. Çevrimdışı arama özelliği uygulamanın Android versiyonunda kullanılabilir durumda ancak ne zaman iOS versiyonuna geleceği henüz belli değil.