Android fanları için yılın en heyecanlı günlerindeyiz. Çünkü yarın 10 Mayıs ve Google’ın Google I/O etkinliği yarın yapılacak. Lansmanda Google’ın bir dizi yeni ürününü tanıtması bekleniyor. Detaylara bakalım.

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Android 14

Tanıtılacak ilk ürün tabii ki de Android 14. Android 14 iyilileştirmelere ve güvenliğe odaklanacak. Geliştirici önizlemelerinde ve iki Beta sürümünde sağlanan bilgilere dayalı olarak Android 14, optimize edilmiş kaynak yönetimi, tabletler ve katlanabilir cihazlar için geliştirilmiş destek ve daha fazla erişilebilirlik özelliği sunacak. Güncelleme Android 12’den beri kullanılan “Material You” yu temel alacağı için özelleştirme açısından zengin olacak.

Pixel Fold

Lansmanda tanıtılacak bir diğer ürün ise Google Pixel Fold. Pixel Fold, Google’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması ile öne çıkıyor. Sızdırılan temel özelliklerine hızlıca bir göz atalım.

7.6 inç iç ekran

5.8 inç dış ekran

120hz ekran yenileme hızı

OLED ekran paneli

12 MP ana kamera

8 MP ön kamera

Tensor G2 yonga seti

Pixel 7a

Etkinliğin en gözde ürünü ise Pixel 7a. Pixel 7a, Pixel 7’nin biraz daha küçük versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Bunun haricinde Pixel 7’den de daha ucuz olacak. Akıllı telefonun sızdırılan teknik özelliklerine bir göz atalım.

Full HD+ çözünürlük

6.1 inç OLED ekran

90hz ekran yenileme hızı

64 MP + 13 MP ikili kamera dizilimi

18W kablolu şarj hızına sahip 4300 mAh büyüklükte batarya

Tensor G2

Pixel Tablet

Pixel tablet ilk olarak geçen seneki Google I/O etkinliğinde öne çıkmıştı. Bunun ardından tablet, Ekim ayındaki Pixel 7 lansmanında da gösterilmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise tabletin yarın yapılacak Google I/O etkinliğinde tanıtılacağını biliyoruz. Sızdırılan teknik özelliklere bir göz atalım.

11 inç LCD ekran

1600 x 2560 piksel çözünürlük

Tensor G2

Tüm bunların haricinde Pixel 8 serisinin, Pixel Watch 2’nin ve Pixel Buds’un erken bir gösterimini bu etkinlikte görebiliriz. Ancak saydığım üç cihazın lansmanı yarın değil.