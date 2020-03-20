Kamera
Google Camera Go tanıtıldı!
Nokia’nın uygun fiyatlı cihazlar kategorisinde satışa sunacağı Android Go işletim sistemli akıllı telefonu Nokia 1.3’ün tanıtımı geçtiğimiz gün yapıldı. Tanıtım etkinliğinde akıllı telefonda ön yüklü gelen Google Camera Go uygulaması dikkat çekti. İlk olarak Nokia 1.3 modelinde ön yüklü olarak kullanıcılara sunulan GCam Go, Android Go işletim sistemine sahip ve aynı zamanda düşük donanım özellikleri bulunan akıllı telefonların kamera deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
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Google’ın Pixel telefonlarında olduğu gibi Google Camera Go da bulunduğu cihazların kamera modülüne tam uyumlu ve entegre halde olacak. Ana uygulamada olduğu gibi GCam Go’nun da makine öğrenme ve görüntü işleme teknolojilerine sahip olduğu belirtildi. Bu teknolojiler sayesinde uygulama ile gelen cihazlar çok daha iyi portre fotoğraflar çekebilecek. Android Go işletim sistemine sahip olan cihazların 100$ altında fiyat etiketine sahip oldukları düşünüldüğünde bu özellikler kullanıcıları oldukça sevindireceğe benziyor.
Etkinlik kapsamında Google dünya üzerinde 100 milyon’dan fazla Android Go işletim sistemli cihaz olduğu istatistiğini açıkladı. Google Camera Go uygulamasını destekleyen ilk cihazın Nokia 1.3 olduğu ve uygulamanın çok yakın zamanda diğer Android Go işletim sistemli akıllı telefonlara geleceği de açıklandı .
Google, Android Go işletim sistemi ile birlikte makine öğrenme özelliklerini kullanarak cihaz içinde resim aramaları yapmamıza izin veren Gallery Go ve internet üzerinde resim ile arama yapmamıza olanak sağlayan Google Lens uygulamalarını da kullanıcılara sunuyor.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm, video performansını arttırmak için Imint ile anlaştı
Mobil işlemci denilince akla gelen en önemli firmaların başında gelen Qualcomm, cep telefonlarının video performansını iyileştirmek istiyor. Bu amaçla İsveç’in önde gelen firmalarından Imint ile anlaşan firma bu konuda yeni çözümler geliştiriyor.
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Qualcomm işlemciler Vidhance modlarını kullanacak.
Vidhance isimli algoritma ile daha stabil bir kamera performansı vadeden Imint firması, Xiaomi, Oppo, OnePlus gibi firmaların yanı sıra artık Qualcomm ile de iş birliği yapacak. Imint cephesinden yapılan açıklamada, Qualcomm ile birlikte artık video analiz ve geliştirme işinde beraber çalışacakları ve kendi çözümlerini Qualcomm‘un teknolojilerine entegre edecekleri aktarıldı. Aynı zamanda kendi teknolojilerinin daha iyi hale gelmesi için de ortaklık sağlanacak. Android telefonlar için oldu olası sorun olan video performansı konusunda adım atmak isteyen Firma, işlemcilerine Vidhance kullanabilme yeteneği getirecek. Snapdragon 865 ile birlikte bu algoritma kullanılmaya başlanacak. Aynı zamanda Imint‘in yeni modu olan Vidhance Selfie Mode, Qualcomm‘un yapay zekasına entegre edilecek. Vidhance Selfie Mode kısaca, ön kamera da yapılan hareketli çekimler sırasında görüntü kaybını minimuma indirmek amacıyla geliştirildi. Stabil ve düzgün bir performans için donanımsal geliştirme yapan Qualcomm, artık Android telefonlarda yer alan video problemini de ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Öte yandan Imint, bir çok video çözüm olanağına sahip. Özçekim modu dışında sırasıyla, geniş açı, çoklu kamera (video çekim sırasında kameralar arasında ki geçişlerin stabil olması) ve dinamik bulanıklık azaltma gibi diğer modları da Qualcomm‘un kullanımına sunulacak. Bakalım bu donanımsal gelişim ileri zamanlarda çıkacak Android cihazlar için nasıl bir özellik olacak. Çift taraflı iyi sonuçları olan bu anlaşmanın ardından kameraların göreceği gelişimi merakla takip edeceğiz.
Fotoğraf Makinası
Sony FDR-AX43 4K Handycam Hindistan’da tanıtıldı
Sony’nin yeni kamerası FDR-AX43 4K Handycam Hindistan’da tanıtıldı. Vloggerlar ve prodüksiyon şirketleri için hem kompakt hem de yüksek performanslı bir ürün olarak dikkat çeken cihaz ilgiyle karşılandı.
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Sony FDR-AX43 4K Handycam özellikleri neler
Son yıllarda vlog çeken insan sayısı artmaya başladıkça; kompakt video kameralara olan talep de büyük oranda arttı. Kullanıcılar, devasa boyutlu cihazları taşımakla uğraşmadan ve çok sayıda ekipmanın arasında boğulmadan; minimum ekipmanla optimum kaliteyi yakalamaya odaklandılar. Sony ise uzun süredir kamera teknolojilerinde lider markalardan biri olarak; FDR-AX43 4K Handycam modelini piyasaya sundu. Bu model, kompakt boyutunun yanı sıra ek modüller eklenerek kişisel ihtiyaçlarınıza da cevap vermeye hazır bir yapıda.
Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri kamera içindeki gimbal mekanizması. Bu mekanizme sayesinde ek bir sabitleyiciye gerek duymadan sarsıntısız çekimler yapabilmek mümkün. Sony’nin belirttiği üzere zoom yaparken veya yürürken hiçbir aparat kullanmadan sarsıntısız çekimler yapabileceksinz.
Sony FDR-AX43 4K Handycam modeli 4K Ultra HD çekimleri 25 FPS kare hızıyla yapabiliyor. 1080p çekimlerde ise 50 FPS kare hızına kadar destekleyebiliyor. Çekim formatını ise yüksek bit rate destekleyen XAVC formatında yapabiliyorsunuz. Ağır çekimlerde ise cihaz 120 FPS kare hızı sunabiliyor. 1/2.5 inç Exmor R CMOS sensör barındıran cihaz, BIONZ X işlemcisine sahip.
Cihazda lens olarak ise Zeiss markasının Vario Sonnar-T modeli kullanılmış. Maalesef bu lens sabit yani değiştirilebilir bir lens değil. F/2.0 diyagram açıklığına sahip olan FDR-AX43 modeli 20x optik zoom desteği sunabiliyor. Ayrıca Sony’nin rüşdünü ispatlamış olan kontrast tabanlı autofocus odaklama seçeneği de manuel modda mevcut.
Sony FDR-AX43 4K Handycam modeli 3 inçlik bir LCD dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran üzerinden ayarlarınızı hızlı ve pratik bir şekilde yapabilme imkanı da sunuyor. Ayrıca dilerseniz daha profesyonel mikrofonlar takabilmek için gerekli girişler de cihazda mevcut.
Batarya tarafında Sony kullanıcılara tam şarjda 235 dakika kayıt süresi vadediyor. Belirtilen değer tutarlı mı yoksa değil mi henüz bilmesek de; cihazın tatmin edici bir batarya ömrü sunduğunu söylemek zor değil.
Basın Bülteni
TP-Link, uygun fiyatlı yeni IP kamera ailesini duyurdu!
TP-Link, uygun fiyatlı yeni IP kamera ailesi olan Tapo serisinin ilk ürününü Türkiye’de satışa sundu. Hem gündüz, hem de gece çekim yapabilen, hareketli ve çift yönlü ses iletme gibi gelişmiş özellikler bulunan Tapo C200, 45 dolar fiyatla raflarda yerini buldu.
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IP kameralar, başta güvenlik amacı olmak üzere evlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle çocuklu aileler, evde hasta ya da yaşlı, bakım gerektiren birey olanlar ya da sık seyahat edenler evin ve evdekilerin kontrolü için IP kamera kullanıyorlar ve dünyanın her yerinden akıllı telefonlar, bilgisayarlar üzerinden evi görüntüleyebiliyorlar.
Artan gereksinimlere paralel olarak daha geniş kesimlerin bu ürünlere rahat ulaşabilmesi için uygun fiyatlı yeni bir IP kamera serisi geliştirdi. Tapo adına sahip bu ürün grubunun ilk üyesi olan Tapo C200, Şubat ayında Türkiye’de satışa sunuluyor.
Hem yatay hem dikey hareket edebilen (pan ve tilt) Tapo C200, yüksek kalitede (1080p çözünürlükte) videolar çekiyor.Oldukça net bu görüntülerle, evdeki her ayrıntıyı yakalamak mümkün oluyor. Gece de çekim yapabilen kamera, 850 nm (nanometre) kızılötesi gece görüşüne sahip ve düşük ışık koşullarında 9 metreye (30 feet) kadar çekim yapabiliyor.
Hareket algılayıp, kullanıcısına aktarabiliyor!
Tapo C200 kamera, evde olunmayan durumlar için ideal bir güvenlik ürünü. Hareket algılama özelliğine sahip olan kamera, bir hareket algıladığında bildirim göndererek ev sahiplerini uyarıyor. Bu tür durumlarda eğer evde mevcut ise ışık ve ses efektleri ile istenmeyen misafirler korkutulabilir.
Ayrıca bildirim alındığında eğer evde istenmeyen bir durum varsa güvenlik güçlerine de haber verilebiliyor. Bu sayede evden çok uzaktayken de evi güvende tutmak mümkün oluyor.
Gizlilik ve güvenlik bir arada!
Tapo C200’de Gizlilik Modu yer alıyor. Evin ya da odanın mahremiyeti/gizliliği sağlanmak istendiğinde bu mod çalıştırılarak kamera merceği fiziksel olarak kapatılabiliyor. Ayrıca kamerada 128GB kapasiteli micro SD kart desteği yer alıyor ve güvenli depolama için bu yöntem kullanılabiliyor. Bu özellikler sayesinde evin güvenliği korunurken gizlilik de sağlanmış oluyor.
TP-Link’in ücretsiz Tapo uygulaması sayesinde (Android ve iOS destekli) kameranın kurulumu ve kullanımı son derece basit. Bu uygulama ile birkaç dakika içinde kamera çalışır hale geliyor. Bundan sonra yine bu uygulama üzerinden her yerden ve her zaman evin kontrolü sağlanıyor; önceki kayıtlar tarihe göre vb bulunup izlenebiliyor; sabit bir açı bulunabiliyor; kayıtları kontrol için programlama yapılabiliyor.
Uygun fiyatı ile dikkat çeken Tapo C200’ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 45 USD (yaklaşık 259 TL) olarak açıklanıyor.