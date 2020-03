Google Camera Go tanıtıldı!

Nokia’nın uygun fiyatlı cihazlar kategorisinde satışa sunacağı Android Go işletim sistemli akıllı telefonu Nokia 1.3’ün tanıtımı geçtiğimiz gün yapıldı. Tanıtım etkinliğinde akıllı telefonda ön yüklü gelen Google Camera Go uygulaması dikkat çekti. İlk olarak Nokia 1.3 modelinde ön yüklü olarak kullanıcılara sunulan GCam Go, Android Go işletim sistemine sahip ve aynı zamanda düşük donanım özellikleri bulunan akıllı telefonların kamera deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Google’ın Pixel telefonlarında olduğu gibi Google Camera Go da bulunduğu cihazların kamera modülüne tam uyumlu ve entegre halde olacak. Ana uygulamada olduğu gibi GCam Go’nun da makine öğrenme ve görüntü işleme teknolojilerine sahip olduğu belirtildi. Bu teknolojiler sayesinde uygulama ile gelen cihazlar çok daha iyi portre fotoğraflar çekebilecek. Android Go işletim sistemine sahip olan cihazların 100$ altında fiyat etiketine sahip oldukları düşünüldüğünde bu özellikler kullanıcıları oldukça sevindireceğe benziyor.

Etkinlik kapsamında Google dünya üzerinde 100 milyon’dan fazla Android Go işletim sistemli cihaz olduğu istatistiğini açıkladı. Google Camera Go uygulamasını destekleyen ilk cihazın Nokia 1.3 olduğu ve uygulamanın çok yakın zamanda diğer Android Go işletim sistemli akıllı telefonlara geleceği de açıklandı .

Google, Android Go işletim sistemi ile birlikte makine öğrenme özelliklerini kullanarak cihaz içinde resim aramaları yapmamıza izin veren Gallery Go ve internet üzerinde resim ile arama yapmamıza olanak sağlayan Google Lens uygulamalarını da kullanıcılara sunuyor.