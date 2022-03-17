Netflix‘in popülaritesi arttığından beri, arkadaşlarınızla ve ailenizle şifre paylaşımı, biraz para biriktirmek ve popüler OTT platformunun içeriğinin keyfini çıkarmak için bir norm haline geldi. Ancak, bu para tasarrufu uygulaması, Netflix‘in yürütmekte olduğu yeni bir testin önerdiği gibi, yakında insanlara mal olabilir.

Netflix, Kişileri Parola Paylaşımı İçin Ücretlendirmenin Bir Yolunu Test Ediyor

Netflix‘in ekstra para ödeyerek diğer kişileri Netflix planınıza dahil etmeniz için yeni bir eklenti seçeneğini test ettiği ortaya çıktı. Bu, Netflix hesabınızı tıpkı şimdi yaptığınız gibi ancak bir ücret karşılığında başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanıyacak.

Bu özellik, Netflix Standart ve Premium planlarıyla uyumlu olacak ve kendi profillerine ve içerik önerilerine sahip olacak iki kişiye kadar ek kişi eklemenize izin verecek. Ayrıca, kendi kullanıcı adlarını ve şifrelerini alacaklar, böylece tekrar tekrar sorma konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacak.

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Netflix Ürün İnovasyonu Direktörü Chengyi Long, blog yazısında şunları yazdı: “Standart ve Premium planlarımızda ayrı profiller ve birden çok akış gibi özelliklerle birlikte yaşayan kişilerin Netflix hesaplarını paylaşmalarını her zaman kolaylaştırdık. Bunlar son derece popüler olmakla birlikte, Netflix’in ne zaman ve nasıl paylaşılabileceği konusunda da bazı kafa karışıklıkları yarattı. Sonuç olarak, hesaplar haneler arasında paylaşılıyor ve bu da üyelerimiz için harika yeni TV ve filmlere yatırım yapma yeteneğimizi etkiliyor.”

Netflix, başkalarının hesaplarına giriş yapan kişilerin bir doğrulama adımını geçmesi gerekeceğinden, Netflix şifrelerini başkalarıyla paylaşmanın kolay ve güvenli bir yolu olduğunu düşünüyor. Bu adım, yetkisiz erişim olmadığından emin olmak için Netflix hesap sahibi tarafından doğrulanacaktır.

Eklenti seçeneği şu anda Şili‘de (2,380 CLP’ye mal oluyor), Kosta Rika‘da (2,99 USD) ve Peru‘da (7,9 PEN) test ediliyor ve burada parolalarını başkalarıyla paylaşan kişiler seçenek hakkında bilgilendirilecek. Ancak bilmelisiniz ki bu bir test olduğu için daha fazla bölgeye ulaşıp ulaşmayacağı konusunda bir bilgi yok.

Ayrıca Netflix, kullanıcıların kullanıcı profillerini yeni hesaplara aktarmaları için bir yol test ediyor. Netflix geçmişinin, Listem’in ve daha fazla öneri seçeneğinin yeni hesaplara kolaylıkla aktarılmasına olanak tanır. Yine, bu da bir beta testidir ve küresel olarak tüm kullanıcılar için bir özellik olup olmayacağı hakkında net bir bilgi yok Bu, Temel, Standart ve hatta Premium Netflix hesapları için geçerli olacaktır.