Google, hoparlörlerine Misafir Modu ekledi

Google, üretmiş olduğu Nest Hub için yeni bir mod geliştirdi. Geliştirilen bu mod evinizde misafir varken kişisel bilgilerinizin gizli kalması için oldukça kullanışlı.

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Google, Nest Hub için yeni mod yarattı

Google’ın Nest Hub ve Nest Hub Mini gibi akıllı hoparlörleri artık yeni bir moda sahip. Geliştirilen bu mod, “Misafir Modu” olarak adlandırılıyor. Nest Hub ve Nest Hub Mini kullanıcıları, bugünden itibaren yeni modu kullanabilecekler. Geliştirilen bu mod “Hey Google, misafir modunu aç” şeklinde bir komutla etkinleştirilebiliyor. Hoparlör, daha çok Google Asistan ve biraz da kişisel asistanınız gibi davranacaktır.

Bilindiği üzere Nest Hub ve Nest Hub mini, akıllı ev teknolojisi için oldukça kullanışlı. Bununla birlikte şirket, yeni modlar ve özelliklerle kullanıcılar için daha premium bir hizmeti amaçlıyor. Geliştirdiği yeni mod, kullanıcılar için büyük kolaylıklar sağlamakla birlikte kısmen de olsa verilerinize erişimi engelliyor.

Google Nest , kullanıcılara, Assistant adlı akıllı kişisel asistan aracılığıyla hizmetlerle etkileşim kurmak için sesli komutlar vermelerine olanak tanır. Şirket içi ve üçüncü tarafların oluşturduğu çok sayıda hizmet, kullanıcıların müzik dinleme, videolara veya fotoğraflara bakma veya tamamen yeni sesli haber alma imkânı sağlamasıyla entegredir. Nest, ev otomasyon özellikleri için entegre bir desteği de bulunduğundan, kullanıcıların akıllı ev aletlerini kontrol etmek için cihaza cihazdan komutlar vermesine izin veriyor. Bir evde birden fazla Google Nest cihazı, senkronize edilmiş müzik çalınması için farklı odalarda bulunabilir.

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Misafir modunu açtığınızda, sorduğunuz sorular hesabınıza kaydedilmez ve takviminiz gibi kişisel verileriniz gösterilmez. Kısmen güvenlik sağlayan bu modu kullanırken zamanlayıcı ayarlayabilir, sorulan soruları cevaplayabilir ve istediğiniz müziği çalma gibi temel işlemleri gerçekleştirebilir. Yaratılan bu modun kişisel verilerinizi koruduğunu düşünmeyin. Çünkü misafir modunu kapatmak oldukça kolaydır. Geliştirilen bu mod evinizde misafir ağırlarken yapmış olduğunuz takvim, plan gibi kişisel bilgilerinizi ekranda göstermeyecektir.

Bu özellik Chrome tarayıcınızdaki gizli mod kadar güvenilir değildir. Etkileşimler kaydedilmese de, müzik, akıllı ışıklar vb. İle kurduğunuz tüm entegrasyonlara erişmeye devam edebilmeleri için hoparlörlerin yine de hesabınıza bağlı olması gerekir. Bunun yanında Google’ın konuşmacılar için misafirperverlik modu var fakat bu mod yalnızca otellerde kullanılıyor.

Misafir modunu kapattığınız zaman yapmış olduğunuz etkinlikler ve sorgular tekrar hesabınıza kaydedilmeye devam edecektir. Ancak şirket geçtiğimiz Ağustos ayında, siz aktif olarak izin vermediğiniz sürece varsayılan olarak ses kayıtlarını kaydetmeyeceğini duyurdu.