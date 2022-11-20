Zengin özellikleri ve devam eden geliştirmeleri nedeniyle Google Haritalar, sürücüler için en iyi bilinen uygulamalardan biri, ancak en iyisi değil. İyi seçenekler sunan bazı rakip uygulamalar da var.

İlk bakışta, HERE WeGo yaygın olarak bilinen bir uygulama değil. HERE WeGo, Google Play ve App Store’dan indirilebilir.

HERE WeGo’yu açar açmaz ne kadar basit ve sade olduğunu fark edeceksiniz. Herhangi bir seyahate başlamadan önce, bir listeden veya haritadan çeşitli seçenekleri belirleyebilirsiniz. Google Haritalar ile karşılaştırıldığında, çok daha rahat ve en kısa veya en hızlı rotaları seçmeyi kolaylaştırıyor.

Güzergah üzerinde otoyollar, feribotlar, asfalt olmayan yollar ve tüneller gibi şeylerin bir listesini görebilirsiniz. Ülkemizde bunların sayısının çok olduğunu düşünecek olursak oldukça kullanışlı bir özellik. HERE WeGo hızınızı ölçebiliyor. Fazla hızlandığınızda ise sizi ceza yememeniz için uyarabiliyor. Haritalar çevrimdışı kullanım için de indirilebilir. Evinizi ve diğer favori mekanlarınızı indirerek istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. HERE WeGo’nun Android Auto desteği de mevcut.