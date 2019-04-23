Google Haritalar servisi, geçtiğimiz yılın ekim ayında elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını göstereceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Google, ABD ve İngiltere’de bu şarj istasyonlarını göstermeye başladı.

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Google Haritalar istasyonların dolu olmadığını gösterecek!

Google’ın elektrikli araçları şarj edebileceğiniz alanları bizlere göstermeye başlayacağını geçtiğimiz yılın Ekim ayında açıklamıştı. O günden bu yana biz dizi güncelleştirmeler ve geliştirmeler yapan Google, Chargemaster, EVgo ve SemaConnet dahil olmak üzere çeşitli şarj altyapı şirketleri ile anlaştı.

Bu şirketlerle yapılan anlaşmalar sonucunda artık Google, sadece şarj istasyonlarını göstermekle kalmayacak, bu istasyonların dolu olup olmadığı göstermiş olacak. Bu özelliği şu an da ABD ve İngiltere’de yaşayan kullanıcılar kullanabilirken, yakın zamanda diğer ülkelere de açılması bekleniyor.

Ayrıca yapılan anlaşmalar sonucunda, Google bu istasyonların hızlarını, şarj port girişlerini de sistemine ekleyecek bu şekilde kullanıcılar en yakın boş istasyonu bulup o istasyonun şarj hızına göre kolayca kararını verebilecek.

Günümüzde gelişen elektrikli araç sektörü, elektrik şarj istasyonlarının çoğalmasına da neden oluyor. Google yaptığı bu yenilikle birlikte birçok elektrikli araç kullanıcısını rahatlatacak gibi görünüyor.