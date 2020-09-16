Google Haritalar, Surface Duo için özel güncelleme aldı!

Google Haritalar, Microsoft’un çift ekranlı Android telefonu Surface Duo için özel olarak optimize edildi. Böylelikle çift ekranlı bu telefonun ortasındaki menteşe, Haritalar uygulaması için artık sorun teşkil etmiyor.

İlginizi çekebilir: Google Haritalar, yakında COVID-19’un olduğu bölgeleri gösterecek

reklam

Ağustos ayının başlarında Microsoft, Surface Duo’yu resmi olarak tanıttı. Microsoft’un çift ekranlı bu cihazı, katlanabilir ekran yerine menteşe kullanıyor ve bu durum, uygulamaların telefonda düzgün çalışması için ekstra bir optimizasyon gerektiriyor.

Microsoft’un Outlook uygulamasını çift ekranlı cihazlara uygun şekilde güncellemesinden sonra, şimdi de benzer bir hamle Google’dan geldi. Google Haritalar’ın 10.50.3 sürümü, Surface Duo’nun çift ekranıyla çalışma deneyimini tepeden tırnağa yeniliyor.

Google Haritalar, Surface Duo için güncellendi

Bu bağlamda Google Haritalar, artık Surface Duo’nun ortasındaki menteşenin varlığını biliyor. Harita bilgilerini de kullanıcıya bu menteşeden izole edilmiş bir şekilde gösteriyor. Örnekteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Haritalar, yol tarifi almak isteyen bir Surface Duo kullanıcısına gerekli bilgileri ekranın sol ve sağ tarafına eşit şekilde dağıtarak gösteriyor.

Daha da önemlisi, kullanıcı o an nerede olduğunu öğrenmek için Google Haritalar uygulamasındaki ‘konumumu bul’ düğmesine dokunduğunda, menteşenin olduğu kısım hesaba katılmaksızın konum bilgileri kullanıcının tertemiz görebileceği bir şekilde uygulamaya eşit dağıtılıyor. Yukarıdaki örnekte konum bilgilerinin sağ tarafta yer aldığını görüyoruz.

Microsoft Surface Duo teknik özellikleri

◾ Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855

◾ Depolama: 6 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili hafıza

◾ UFS sürümü: UFS 3.0

◾ Batarya: 3,577 mAh

◾ Uygulama desteği: Google Haritalar, Microsoft uygulamaları (daha fazla gelecek)

◾ Hızlı şarj: Var (18 W)

◾ Ekran: 5.6 inç 1800 × 1530, 4:3, AMOLED (tek haliyle); 8.1 inç 2700 × 1800, 3:2, AMOLED (iki ekran açık haliyle)

◾ Kalınlık: 9 mm

◾ Kamera: 11 MP / EIS ve 4K@60 FPS video kayıt desteği

◾ İşletim sistemi: Android 10 (Android 11 güncellemesi alacak)

Microsoft’un çift ekran konsepti, Android ekosistemi için henüz yeni bir başlangıç. Bu nedenle geliştiriciler uygulamalarını, menteşenin varlığından haberdar olacak şekilde güncellemeye yeni yeni başlıyor. Henüz Google Haritalar gibi sınırlı sayıda uygulamanın Surface Duo desteği kazandığını görüyoruz; ancak çift ekranlı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber daha fazla uygulamanın kendisini revize ettiğine şahit olacağız.