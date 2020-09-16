Akıllı Telefonlar
Google Haritalar, Surface Duo için özel güncelleme aldı!
Google Haritalar, Microsoft’un çift ekranlı Android telefonu Surface Duo için özel olarak optimize edildi. Böylelikle çift ekranlı bu telefonun ortasındaki menteşe, Haritalar uygulaması için artık sorun teşkil etmiyor.
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Ağustos ayının başlarında Microsoft, Surface Duo’yu resmi olarak tanıttı. Microsoft’un çift ekranlı bu cihazı, katlanabilir ekran yerine menteşe kullanıyor ve bu durum, uygulamaların telefonda düzgün çalışması için ekstra bir optimizasyon gerektiriyor.
Microsoft’un Outlook uygulamasını çift ekranlı cihazlara uygun şekilde güncellemesinden sonra, şimdi de benzer bir hamle Google’dan geldi. Google Haritalar’ın 10.50.3 sürümü, Surface Duo’nun çift ekranıyla çalışma deneyimini tepeden tırnağa yeniliyor.
Google Haritalar, Surface Duo için güncellendi
Bu bağlamda Google Haritalar, artık Surface Duo’nun ortasındaki menteşenin varlığını biliyor. Harita bilgilerini de kullanıcıya bu menteşeden izole edilmiş bir şekilde gösteriyor. Örnekteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Haritalar, yol tarifi almak isteyen bir Surface Duo kullanıcısına gerekli bilgileri ekranın sol ve sağ tarafına eşit şekilde dağıtarak gösteriyor.
Daha da önemlisi, kullanıcı o an nerede olduğunu öğrenmek için Google Haritalar uygulamasındaki ‘konumumu bul’ düğmesine dokunduğunda, menteşenin olduğu kısım hesaba katılmaksızın konum bilgileri kullanıcının tertemiz görebileceği bir şekilde uygulamaya eşit dağıtılıyor. Yukarıdaki örnekte konum bilgilerinin sağ tarafta yer aldığını görüyoruz.
Microsoft Surface Duo teknik özellikleri
◾ Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855
◾ Depolama: 6 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili hafıza
◾ UFS sürümü: UFS 3.0
◾ Batarya: 3,577 mAh
◾ Uygulama desteği: Google Haritalar, Microsoft uygulamaları (daha fazla gelecek)
◾ Hızlı şarj: Var (18 W)
◾ Ekran: 5.6 inç 1800 × 1530, 4:3, AMOLED (tek haliyle); 8.1 inç 2700 × 1800, 3:2, AMOLED (iki ekran açık haliyle)
◾ Kalınlık: 9 mm
◾ Kamera: 11 MP / EIS ve 4K@60 FPS video kayıt desteği
◾ İşletim sistemi: Android 10 (Android 11 güncellemesi alacak)
Microsoft’un çift ekran konsepti, Android ekosistemi için henüz yeni bir başlangıç. Bu nedenle geliştiriciler uygulamalarını, menteşenin varlığından haberdar olacak şekilde güncellemeye yeni yeni başlıyor. Henüz Google Haritalar gibi sınırlı sayıda uygulamanın Surface Duo desteği kazandığını görüyoruz; ancak çift ekranlı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber daha fazla uygulamanın kendisini revize ettiğine şahit olacağız.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i canlı görüntüleri ile ortaya çıktı!
Realme 7i, çıkışına yakın artık her detayını bizlere sundu. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu.
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Realme 7i, her detayı ile karşınızda!
Akıllı telefon piyasasında önemli bir yere sahip olan Realme, yeni orta seviye cihazı ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 7i modelini piyasaya sürmeye hazırlayan firmanın yeni telefonunun canlı görüntüleri ortaya çıktı. Tasarım detayları ve teknik özellikleri belli olan akıllı telefon, 17 Eylül yani yarın kullanıcılarının karşısına çıkacak. 6.5inçlik HD+ ekran ile piyasaya çıkacağı kesinleşen akıllı telefon, 16 MP değerinde ön kamera ile bizleri karşılayacak. Arka tarafta dörtlü kamera sistemine yer verilirken kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro sensörü olarak belirlenmiş.
Teknik özellik bakımından orta seviyeye konumlandırılan Realme 7i gücünü, Qualcomm yapımı Snapdragon 662 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ile gelecek akıllı telefon, 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ortaya çıkan görseller ile birlikte kutu içeriği de belli olan akıllı telefon, şarj aleti ve bir adet koruyucu kılıf ile kullanıcılarını karşılayacak. Öte yandan cihazın kutu içeriğinde herhangi bir kulaklık yer almamakta. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefonun, 18 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı öğrenildi. Yarın piyasaya çıkacak akıllı telefon hakkında henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise yer almamakta.
Akıllı Telefonlar
Samsung, dört yeni kamera sensörü tanıttı!
Bazı uzmanlar, minyatür pikseller ve Quad Bayer teknolojisi fikrini akıllı telefon kameraları için yararsız olarak değerlendiriyor. Ancak Samsung, bu teknolojileri özümsüyor ve benzer çözümler üretmeye devam ediyor. Şirket bu sebeple bugün dört yeni sensör tanıttı. Yeni sensörler 0,7 mikron piksel boyutuna sahip olacak.
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Yeni Samsung kamera sensörleri hangi özelliklere sahip olacak?
Bugün, üçüncü nesil Samsung 108 MP ISOCELL HM2 sensörü tanıtıldı. Bu sensörün yanında 64 MP ISOCELL GW3, 48 MP ISOCELL GM5 ve 32 MP ISOCELL JD1 sensörleri de tanıtıldı. Şirket, ISOCELL Plus ve Smart ISO gibi yenilikleri “daha küçük sensörde daha fazla piksel” prensibiyle gerçekleştiriyor. Yakın zamana kadar 0,8 mikron piksel kullanmak olağan bir şeydi. Ancak Samsung bunun yeterli olmadığını düşündüğü için boyutları 0,7 mikrona düşürdü. Şirkete göre 0,1 mikron bile genel sensör boyutunu ve kamera modülünün yüksekliğini önemli ölçüde düşürecek.
Sonuç olarak piksel boyutunun 0,7 mikron olması %15 daha küçük ve %10 daha ince sensörler üretilmesine olanak sağlayacak. Yeni sensörlerin yeterli ışığı yakalayabilmesi için ISOCELL Plus ve Smart ISO teknolojileri kullanıldı. Ayrıca önceki sensörlere kıyasla ışık hassasiyetinde %12 artış gösterecek olan ISOCELL 2.0 teknolojisi de bu sensörlerde bulunuyor.
108 MP’lik ISOCELL HM2 sensörü, Quad Bayer sistemini kullanıyor. Bu sistem 9 bitişik pikseli tek bir büyük piksel haline getiriyor. Ayrıca bu sensör kalite kaybı olmaksızın 3x yakınlaştırma özelliği sunuyor. ISOCELL GW3 ise 64 MP çözünürlük ile geliyor. Bu sensörde daha küçük boyutlu pikseller kullanılacak. Bunun haricinde renk parlaklığını ve doğruluğunu ayarlamak için Tetracell ve Smart ISO teknolojilerini de bulunduracak.
48 MP çözünürlüklü ISOCELL GM5 ise geniş açılı ve teleskopik lenslerin temelini oluşturuyor. Sensörde 480 fps ve Full HD çözünürlükte HDR video kayıt desteği bulunuyor. ISOCELL JD1 ise sektörün en küçük 32 MP’lik görüntü sensörü olacak. Küçültülmüş boyutu nedeniyle selfie kameralarında kullanılması bekleniyor. ISOCELL GM5 hariç diğer sensörlerin seri üretimine başlandı. ISOCELL GM5 ise henüz test aşamasında ve seri üretime geçmedi.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T, tasarım detaylarıyla ortaya çıktı!
Bu yıl birden fazla telefon serisi duyurarak şaşırtan OnePlus, kısa süre sonra güncellenmiş amiral gemisi cihazını tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırılan OnePlus 8T, şimdi de 3 boyutlu tasarım detayları ile karşımıza çıktı!
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OnePlus 8T ortaya çıktı: Samsung benzeri arka kamera kurulumu!
Bilindiği üzere OnePlus, ürün karmaşasından kaçınmak için bu yıl amiral gemisi bir Pro cihazı duyurmayacak. Marka bu nedenden dolayı bütün enerjisini OnePlus 8T’nin gelişimine harcamış. Sızdırılan tasarımıyla 8 serisinden neredeyse tamamen ayrılmayı başaran telefon, Pro sürümün eksikliğini unutturmayı hedefliyor.
Ön yüzünde delikli ekran yapısını koruyan telefon, radikal bir karar alarak 3D kavisli ekran tasarımından vazgeçmişe benziyor. OnePlus 8T modelinin arka yüzeyi ise neredeyse sıfırdan tasarlanmış. İnce dörtgen arka kamera tasarımını kullanmayan marka, bunun yerine Samsung A serisinde de gördüğümüz L şeklindeki kamera yapısına geçiş yapıyor. Böylece “amiral gemisi katili” telefon bambaşka bir karaktere bürünüyor.
Teknik özellikler tarafında ise daha çok ekran ve kamera bazındaki güncellemeler dikkat çekiyor. 6.55 inç boyutundaki Full HD+ Fluid AMOLED panel yerini korurken, ekranın yenileme hızı 120Hz’e yükseltilmiş. OnePlus 8T’nin gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alacağı iddia edilse de bunun Snapdragon 865+’a yükseltilebileceği belirtiliyor. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ise yerini koruyor.
Dörtlü arka kamera paketi ise OnePlus 8’in evrim geçirmiş hali gibi görünüyor. 48+16+2 megapiksel çözünürlüklü sensörler yerini korurken, bu pakete 5 megapiksel makro sensör eklenmiş. Ön kamera ise büyük olasılıkla 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Daha önce OnePlus 8 Pro’da gördüğümüz 4.500 mAh kapasiteli batarya da 65W Warp Charge ile güçlendirilecek.
Kutusundan Android 11 tabanlı OxygenOS 11 ile çıkacağı belirtilen OnePlus 8T, tahmini olarak Ekim ayının ilk haftasında tanıtılacak. Telefonun fiyat bilgisinin ise lansmana yakın bir tarihte ortaya çıkmasını bekliyoruz.