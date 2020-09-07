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Google

Google Haritalar, yakında COVID-19’un olduğu bölgeleri gösterecek

Google Haritalar COVID-19

Google, Haritalar uygulamasına yakında COVID-19 salgınının nerelerde var olduğunu izlememizi sağlayan bir özellik eklemeyi planlıyor.

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Google, artık basit bir harita görüntüleyiciden çok daha fazla özelliklerle donattığı Haritalar uygulaması için oldukça faydalı bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni güncellemeyle beraber Google Haritalar uygulaması üzerinden COVID-19 salgınının hangi bölgelerde ne kadar yoğun olduğu takip edilebilecek.

Salgın dünya genelinde patlak verir vermez arama motorunda ve diğer uygulamalarında COVID-19′la alakalı istatistikler paylaşmaya başlayan şirket, şimdi ise çok daha kapsamlı verileri Haritalar’a getiriyor.

Google Haritalar, COVID-19 verilerini göstermeye hazırlanıyor

Tüm bu bilgiler, yeni özellikleri yayınlanmadan evvel ortaya çıkarmasıyla bilinen tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong tarafından paylaşıldı. Wong’un aktardığı bilgilere göre, yenilenen Haritalar uygulaması belirli bir ülke, bölge veya eyalet içindeki COVID-19 salgınlarının sayısını gösteriyor. Üstelik bu veriler, vakaların arttığı ve azaldığı durumlara göre gerçek zamanlı olarak yenilenmeye de devam ediyor.

Google Haritalar

Ayrıca Google’ın Haritalar’da kullandığı verileri ise Wikipedia, The New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation’dan aldığı belirtildi. Bu bağlamda yeni gelen güncellemeyle birlikte trafik, toplu taşıma ve diğer bilgilere ek olarak bir de COVID-19′la alakalı bilgilere doğrudan Google Haritalar üzerinden ulaşmamız mümkün olacak.

Yalnız bu noktada Google’ın her ülke için tüm şehirlerdeki verileri özel olarak görüntüleyebilme imkanını sadece ABD’de mi yoksa tüm ülkelerde mi kullanıma sunacağı belli değil.

Google, bu yılın başlarında ortaya çıkan COVID-19 salgınının ardından Haritalar’a çeşitli özellikler getirmişti. Örneğin kullanıcıları her halükarda maske takmaya teşvik etmenin yanı sıra uygulama, ilk müdahale ekipleri için güvenli otel odalarını da gösteriyor. Son güncellemeyle de şirket, insanları salgına karşı bilgilendiren servislerine bir yenisini daha eklemiş olacak.

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Google

Google Asistan, Siri benzeri ‘Kısayollar’ özelliğine kavuştu!

2 Eylül 2020 21:18

Yazan:

Google Asistan

Google kişisel Asistan servisi için sessiz sedasız yayınladığı yeni güncellemede, Asistan’a yeni Kısayollar özelliği getirdi. Bu özellik, Asistan ile Android uygulamaları arasındaki entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyor.

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Google Asistan, Kısayollar desteğine kavuştu

Google, Android telefonlarda kullanıcıların hizmetine sunduğu Asistan servisini işlevsellik odaklı bir dizi yeni özellikle güncellemeye devam ediyor. Son güncellemede Google Asistan, tıpkı Siri kısayollarına benzer mantıkla çalışan kendine has bir Kısayollar özelliğine kavuştu. Tahmin edebileceğiniz üzere kısayollar sayesinde telefonunuzdaki bir uygulamada yapmak istediğiniz işlemi kısa bir komutla Asistan’a yaptırabiliyorsunuz.

Telefonunuzda Asistan kısayollarını ayarlamak için, uygulama ayarlarındaki Hizmetler bölümüne ulaşmanız gerektiğini ekleyelim. Bu bölümde, kısayol desteğine sahip olan uygulamaların listesini ve hangi özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca Google Asistan’da sık kullandığınız uygulamalar baz alınarak size özel kısayollar da önerilecek. Örneğin bir uygulamaya dokunduğunuzda, onunla ilişkili kısayolları seçip Asistan’a ekleyebiliyorsunuz.

Yalnız şu an itibariyle Twitter, WhatsApp, Haritalar ve Snapchat gibi sınırlı uygulamalar Google Asistan kısayollarını destekliyor. Örneğin Twitter için yeni tweet, yeni mesaj ve mesajlara bakma olmak üzere toplam 3 seçenek sunuluyor. Haritalar için de kayıtlı yerleri veya zaman çizelgesini görüntülemeyi sağlayan kısayollar yer alıyor. Ama tabii ki bu bir başlangıç; muhtemelen ileride çok daha fazla uygulama kendisini Asistan kısayollarına göre revize edecektir.

Bu arada + simgesine dokunarak kendi kısayollarınızı ekleyebilir; Kısayollarınız sekmesinden de eklediğiniz tüm kısayolları görüntüleyebilirsiniz. Eylül ayından itibaren kullanıma sunulan özellik, daha yeni olduğu için ilk başta sınırlı ülkelerde kullanıma sunuldu; ve bu ülkeler arasında Türkiye’nin olmadığını görüyoruz.

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Google

Google, Android’i çocuklara uygun hale getirecek yeni özelliği tanıttı

31 Ağustos 2020 19:09

Yazan:

Google, Android ekosistemini çocuklar için daha güvenli bir dünya haline getirme yolunda attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

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Google, mobil Android deneyimini çocuklara uygun hale getirmek için uzun süredir çeşitli çalışmalar yapıyor. Şirket bu zamana kadar çalışmalar kapsamında çocuklar için özelleştirilmiş videolar içeren YouTube Kids’in yanı sıra, Play Store’da da eğitmen onaylı çocuklara özel uygulamalara yer verdiği bir bölümünü tanıtmıştı. Şimdi ise Google, Android işletim sisteminde tamamen çocuk odaklı bir dünya yaratan “Kids Space” isimli yeni özelliğini duyurdu.

Kids Space modu etkinleştirildiği cihaza oyunlardan videolara, uygulamalardan kitaplara kadar çocuklara uygun her türlü içeriğin yer aldığı özel bir arayüz getiriyor; bu arayüze de, birbirleriyle uyum içinde raks eden göz alıcı renkler eşlik ediyor. Ayrıca Google’ın açıklamasına göre bu mod şimdilik yalnızca belirli Lenovo tabletlerde kullanılacak. Firma, yakında daha fazla tablete sunulacağını da ifade etti ancak marka ismi belirtmedi.

Google Android Kids Space

Bir Google yetkilisi Mindy Brooks, Kids Space modunu şu ifadelerle tanıttı: “Google Play’de öğretmen onaylı uygulamaları seçmek için, akademik uzmanlar ve çocuk eğitimi uzmanlarıyla çalışarak değerlendirme listeleri tanımladık. Kids Space’i bu temel üzerine inşa ettik, kalite standardımızı da Oynat – Oku sekmelerinde sürekli genişleyen içerik kitaplığına uyarladık. İzle ve Yap sekmelerinde de çocuklar, YouTube Kids’te yer alan ilgi çekici ve eğlenceli videoları izleyebilir.”

Google’ın duyurduğu Kids Space modu, Samsung cihazlardaki çocuk moduna oldukça benziyor. Ancak görünüşe bakılırsa Google, çok daha güçlü bir algoritmayla Android’i çocuklar için güvenli bir alan haline getirecek.

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Google

Google Haritalar, kullanışlılık odaklı yeni bir güncelleme aldı

27 Ağustos 2020 16:23

Yazan:

Google Haritalar

Google, Haritalar uygulamasında kayıtlı yerler bölümü başta olmak üzere birkaç tane küçük ama faydalı güncellemeler yaptı. Bu güncelleme, Haritalar’ın “Kayıtlılar” sekmesini hem işlevsellik hem de kolaylık bakımından daha cazip hale getiriyor.

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Google Haritalar uygulamasının kaydedilenler sekmesi güncellendi

Google Haritalar, basit bir harita görüntüleme ve navigasyon uygulamasından çok daha fazlası. Sahip olduğu özellikler arasında öne çıkan ‘yer kaydedebilme’ özelliği sayesinde hoşunuza giden yerleri favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Örneğin park, restoran, AVM gibi yerleri Haritalar’da “favori”, “gitmek istiyorum”,“yıldızlı yerler” gibi bölümlere ayırarak kendinize göre şekillendirebilmeniz mümkün.

Şimdi ise Google, bugün yaptığı güncellemede bu bölümün kullanımını kolaylaştırdı. Artık kaydettiğiniz yerleri kaydetme zamanınıza ve o yere olan yakınlığınıza göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca konum geçmişinizi açtıysanız, Google Haritalar artık bulunduğunuz yeri baz alarak size kaydedilecek mekanlar da önerecek.

Google Haritalar

Google, yayınladığı blog gönderisinde Haritalar için yaptığı yeni güncellemenin öne çıkan ipuçlarını da paylaştı. Bu ipuçlar şu şekilde sıralanıyor:

En son kaydettiğiniz yerleri hatırlayın

Bir arkadaşınızın veya herhangi bir kişinin önerisi üzerinde bir yeri kaydettiğinizi düşünün; Haritalar artık, aradan birkaç hafta geçtikten sonra unutma ihtimalinize karşı, kaydettiğiniz en son yeri “Kayıtlılar” sekmesinin en üst kısmına ekleyecek. Bu sayede Google, kullanıcıların aradığı yeri hızlı bir şekilde bulabilmesini sağlamayı hedefliyor.

Kaydettiğiniz yerler arasından nereye yakın olduğunuzu bilin

Google Haritalar için yapılan bir başka yenilik, kaydettiğiniz yerleri size olan yakınlığına göre sıralamak oldu. Böylelikle bulunduğunuz bölge civarında çok sayıda kaydettiğiniz yer varsa, Haritalar o kaydettiğiniz yerler arasından size en yakın mesafede olanını bulabilmenizi kolaylaştırmak için mesafe bazlı bir konum sıralama sistemi sunacak. Ayrıca bunun için Haritalar’da konum geçmişinizin açık olması gerektiğini de ekleyelim.

Gittiğiniz yerleri hatırlayın

Yine eğer konum geçmişiniz açıksa Haritalar’da son günlerde gittiğiniz yerleri, ne kadar bisiklete bindiğinizi, ne kadar yürüdüğünüzü veya koştuğunuzu Zaman Çizelgesi’nden takip edebiliyorsunuz. Google, artık tüm bu bilgileri Haritalar’da zaman, şehir, ülke veya bölgeye göre sıralayacak.

Kullanıma sunulan tüm bu güncellemeler, şüphesiz kullanıcıların Haritalar deneyimini kolaylaştıracak. Özellikle “Kayıtlılar” sekmesiyle kullanıcılara bulunduğu yerleri yönetebilme özelliği sunan Google‘ın bu sekmenin işlevselliğini artırmasının son derece mantıklı olduğunu söylemek mümkün.

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