Google Haritalar, yakında COVID-19’un olduğu bölgeleri gösterecek

Google, Haritalar uygulamasına yakında COVID-19 salgınının nerelerde var olduğunu izlememizi sağlayan bir özellik eklemeyi planlıyor.

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Google, artık basit bir harita görüntüleyiciden çok daha fazla özelliklerle donattığı Haritalar uygulaması için oldukça faydalı bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni güncellemeyle beraber Google Haritalar uygulaması üzerinden COVID-19 salgınının hangi bölgelerde ne kadar yoğun olduğu takip edilebilecek.

Salgın dünya genelinde patlak verir vermez arama motorunda ve diğer uygulamalarında COVID-19′la alakalı istatistikler paylaşmaya başlayan şirket, şimdi ise çok daha kapsamlı verileri Haritalar’a getiriyor.

Google Haritalar, COVID-19 verilerini göstermeye hazırlanıyor

Tüm bu bilgiler, yeni özellikleri yayınlanmadan evvel ortaya çıkarmasıyla bilinen tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong tarafından paylaşıldı. Wong’un aktardığı bilgilere göre, yenilenen Haritalar uygulaması belirli bir ülke, bölge veya eyalet içindeki COVID-19 salgınlarının sayısını gösteriyor. Üstelik bu veriler, vakaların arttığı ve azaldığı durumlara göre gerçek zamanlı olarak yenilenmeye de devam ediyor.

Ayrıca Google’ın Haritalar’da kullandığı verileri ise Wikipedia, The New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation’dan aldığı belirtildi. Bu bağlamda yeni gelen güncellemeyle birlikte trafik, toplu taşıma ve diğer bilgilere ek olarak bir de COVID-19′la alakalı bilgilere doğrudan Google Haritalar üzerinden ulaşmamız mümkün olacak.

Yalnız bu noktada Google’ın her ülke için tüm şehirlerdeki verileri özel olarak görüntüleyebilme imkanını sadece ABD’de mi yoksa tüm ülkelerde mi kullanıma sunacağı belli değil.

Google, bu yılın başlarında ortaya çıkan COVID-19 salgınının ardından Haritalar’a çeşitli özellikler getirmişti. Örneğin kullanıcıları her halükarda maske takmaya teşvik etmenin yanı sıra uygulama, ilk müdahale ekipleri için güvenli otel odalarını da gösteriyor. Son güncellemeyle de şirket, insanları salgına karşı bilgilendiren servislerine bir yenisini daha eklemiş olacak.