Google Haritalar, sonunda karanlık moda kavuşuyor

Google Haritalar hayatımızın olmazsa olmazlarından. Yüzlerce milyonu bulan aylık aktif kullanıcı sayısıyla harita pazarının dominant oyuncularından olan uygulamanın eksikleri de yok değil tabi. Belki de bu eksiklerin en büyüklerinden biri kullanıcıların son zamanlarda uygulamalarda çok tercih ettiği karanlık mod. Nihayet, görünüşe göre, Google bu eksikliği gidermeye hazır…

Google Haritalar Android uygulamasına karanlık mod geliyor

Google, Android’deki Haritalar uygulamasına nihayet “Gerçek Karanlık Mod’u” sunuyor. Aslında, Google, gece modunun aksine gerçek anlamda karanlık olan bu modu geçen yılın Eylül ayından beri test etmekteydi. Görünüşe göre, testler sıkıntısız geçmiş olacak ki, ABD’li teknoloji devi yeni özelliği dünyadaki tüm Android kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Şirket, yaptığı açıklamada, bu güncellemeyi kullanıcıların gözünü daha az yorma amacıyla getirdiğini söylemekte. Bunun yanında, Karanlık mod’un cihazların pil ömrü için de çok yararlı olacağını iddia ediyor. Karanlık Mod’u aktive etmek ise çok basit. İlk olarak, Android sürümünüzün güncel olduğundan emin olun. Bundan sonra, uygulama içinde ayarlara gidip, ‘Tema’ seçeneğine tıklayın. Son olarak ise, burdan ‘Always in Dark Theme (Daima Karanlık Mod) seçeneğini seçin. Karanlık modunuz kullanıma hazır!

İşte Google’ın bugün duyurduğu diğer yeni özellikler

Google, bugün resmi blogu aracılığıyla Android işletim sistemi için bazı yeni özellikler tanıttı. “Your Android is Now Safer-and 5 Other New Features” başlıklı yazı, adından da anlaşılacağı üzere 5 yeni özellik barındırıyor. Bunlardan ilki, şifre kaydedicisinin Android’in 9. sürümünü kullanan cihazlara kadar sunulmasıydı. Diğer bir yeni özellik olarak ise, mesaj uygulaması zamanlanabilen mesajlar özelliğine kavuştu. Üçüncü yeni özellik ise erişilebilirlik tarafındaydı. Görme engelli veya görme kaybı olan kullanıcılar için TalkBack uygulaması ciddi anlamda geliştirildi. Bir diğer yenilik ise Google Asistan tarafında. Öyle ki, artık Google Asistanınızla telefonunuz kilitli veya uzaktayken bile çok daha fazla iş halledebileceksiniz. Son olarak ise, AndroidAuto’nun yeni duvar kağıtları, sesli oyunlar ve yeni kısayollar kazandığını belirtelim.

