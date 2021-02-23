Uygulama
Google Haritalar, sonunda karanlık moda kavuşuyor
Google Haritalar hayatımızın olmazsa olmazlarından. Yüzlerce milyonu bulan aylık aktif kullanıcı sayısıyla harita pazarının dominant oyuncularından olan uygulamanın eksikleri de yok değil tabi. Belki de bu eksiklerin en büyüklerinden biri kullanıcıların son zamanlarda uygulamalarda çok tercih ettiği karanlık mod. Nihayet, görünüşe göre, Google bu eksikliği gidermeye hazır…
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Google Haritalar Android uygulamasına karanlık mod geliyor
Google, Android’deki Haritalar uygulamasına nihayet “Gerçek Karanlık Mod’u” sunuyor. Aslında, Google, gece modunun aksine gerçek anlamda karanlık olan bu modu geçen yılın Eylül ayından beri test etmekteydi. Görünüşe göre, testler sıkıntısız geçmiş olacak ki, ABD’li teknoloji devi yeni özelliği dünyadaki tüm Android kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Şirket, yaptığı açıklamada, bu güncellemeyi kullanıcıların gözünü daha az yorma amacıyla getirdiğini söylemekte. Bunun yanında, Karanlık mod’un cihazların pil ömrü için de çok yararlı olacağını iddia ediyor. Karanlık Mod’u aktive etmek ise çok basit. İlk olarak, Android sürümünüzün güncel olduğundan emin olun. Bundan sonra, uygulama içinde ayarlara gidip, ‘Tema’ seçeneğine tıklayın. Son olarak ise, burdan ‘Always in Dark Theme (Daima Karanlık Mod) seçeneğini seçin. Karanlık modunuz kullanıma hazır!
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İşte Google’ın bugün duyurduğu diğer yeni özellikler
Google, bugün resmi blogu aracılığıyla Android işletim sistemi için bazı yeni özellikler tanıttı. “Your Android is Now Safer-and 5 Other New Features” başlıklı yazı, adından da anlaşılacağı üzere 5 yeni özellik barındırıyor. Bunlardan ilki, şifre kaydedicisinin Android’in 9. sürümünü kullanan cihazlara kadar sunulmasıydı. Diğer bir yeni özellik olarak ise, mesaj uygulaması zamanlanabilen mesajlar özelliğine kavuştu. Üçüncü yeni özellik ise erişilebilirlik tarafındaydı. Görme engelli veya görme kaybı olan kullanıcılar için TalkBack uygulaması ciddi anlamda geliştirildi. Bir diğer yenilik ise Google Asistan tarafında. Öyle ki, artık Google Asistanınızla telefonunuz kilitli veya uzaktayken bile çok daha fazla iş halledebileceksiniz. Son olarak ise, AndroidAuto’nun yeni duvar kağıtları, sesli oyunlar ve yeni kısayollar kazandığını belirtelim.
Kaynak: TheVerge, GoogleBlog-TheKeyword
Apple
Apple M1 MacBook bilgisayarları Android uygulamalarını açabilecek
BlueStacks uygulaması ARM tabanlı bilgisayarlara vereceği desteği açıkladı. Böylelikle görünüşe göre Android uygulamaları M1 işlemcisiyle çalışan yeni MacBook ve Mac cihazlara geliyor.
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Apple geçtiğimiz yıl Intel işlemcilerinden vazgeçip MacBook ve Mac cihazlarına ARM tabanlı M1 işlemcilerini yerleştirmişti. Böylelikle Apple M1 MacBook cihazlarının iOS uygulamalarını çalıştırması daha kolay hale gelmişti. Çünkü iPhone ve iPad cihazları da benzer bir ARM yapısını barındırıyorlardı. Dolayısıyla Mac cihazları geniş bir kütüphane imkanına sahip olmuş oldu. Şimdi ise bu kütüphane çok daha genişlemek üzere.
BlueStacks Android emülatörü, bilgisayarlar üzerinde Android uygulamalarını açmayı sağlayan bir uygulama. Şimdilik sadece Intel ve AMD işlemcileriyle birlikte çalışan uygulamaya yakın zamanda ARM desteği de geliyor. Söylediğimiz gibi Android uygulamalarının ARM işlemcili cihazlarda çalışmaları için emüle edilmeleri gerekiyor. Ancak BlueStacks yetkilisi Sharad Agarwal’ın söylediğine göre; Android uygulamaları genelde ARM üzerinde çalıştığı için bu cihazlarda ikili çevirilere gerek duyulmayacak.
BlueStacks 5 ile beraber Android uygulamaları ARM tabanlı Windows 10 cihazlara da gelecek olsa da; şirket bu uygulamaları Mac cihazlara getirmeye daha çok odak veriyor gibi. Öyle ki Agarwal aynı zamanda Apple firmasının Mac cihazların akıllı telefon uygulamalarını çalıştırmasında vereceği destekle birlikte BlueStacks uygulamasının daha da genişleyeceğini düşündüklerini söylüyor.
BlueStacks 5 şimdilik beta aşamasında ilerliyor. Katacağı yenilikler arasında ise; uygulamalar için daha hızlı kurulum ve açılış süresiyle birlikte %40 daha az RAM kullanımı var. Bununla beraber saniye başı kare sayısının artması ve çoklu işlemler yapılırken işlemci kullanımını %80’e kadar azaltan “Eco Modu” da yeniliklerin içerisinde.
Halihazırdaki Mac ve iOS uygulamalarına eklenecek Android uygulamalarıyla birlikte, macOS Big Sur üzerindeki kütüphane böylelikle daha da büyük bir hale gelmiş olacak.
Google Meet görüşmeleri herkes için daha da güvenli hale geliyor
Google Workspace takımı Google Meet uygulamasının temel özelliklerinde bazı değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin arasında görüşmelere dışarıdan katılanların bilgilerini korumak için yapılan ayarlamalar yer alıyor.
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Uygulama geliştiricilerinin söylediğine göre böylelikle görüşme yöneticilerinin aramaları yönetme imkanı çok daha kolaylaşacak. Aynı zamanda dışarıdan görüşmelere katılan kişilerin gizlilikleri de daha güvenli hale geldi. İlgili paylaşımda düşülen nota göre de geliştiriciler bunu katılımcı bilgilerini saklayan araçları geliştirerek yapmış durumda.
Harici katılımcı bilgilerini korumak için Google, bir süredir Google Meet katılımcı tanımlayıcısına güncellemeler getiriyor. Buna göre her türlü katılımcının e-posta ve cihaz kullanıcı adı açık bir şekilde uygulamada gösteriliyor. Ancak harici görüşmelerdeki harici katılımcılar için bu bilgilerin bir kısmının artık gizlenmesi yoluna gidiliyor.
Aynı şekilde bir organizasyon içerisindeki kurucunun e-postası görülebilecekken; harici bir görüşme ayarlayan kişilerin mailleri gizli olacak. Benzer şekilde organizasyon içi katılımcıların ülke, bölge ve IP adresleri Google Meet üzerinde açık bir şekilde görülürken; harici katılımcılar için bu tip bilgiler yer almayacak. Bu durum o kişilerin bir organizasyona bağlı olup olmaması durumunda da değişmeyecek.
Kademe kademe dağıtılmaya başlanan değişiklikler, Mart ayının başından itibaren de bütün yeni görüşmeler için yönetici kişilerin varsayılan olarak erişiminde olacak.
Uygulama
Windows 10 en iyi özelliklerinden biri daha da iyileşiyor
Windows 10 işletim sisteminin en iyi özelliklerinden olan Telefonunuz uygulaması daha da geliştiriliyor. Uygulama artık bilgisayar üzerinden telefon ayarlarınızı değiştirebilmenize imkan tanıyacak.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Microsoft firmasının telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabilmenizi sağlayan Telefonunuz uygulaması; böylelikle bilgisayardayken iki cihaza birden olan bağlılığınızı azaltıyor. Uygulama, firmanın sürekli olarak getirdiği güncellemelerle de daha kullanışlı bir hal almaya devam ediyor.
Her ne kadar bazı özellikler Samsung amiral gemisi telefonlarla kısıtlı olsa da; gelecek güncellemeyle uygulama artık anlık olarak telefon ayarlarınızı da değiştirmenize olanak sağlayacak. Öyle ki ALumia tarafından gelen bilgilere göre; uygulamanın sonraki versiyonuna firmanın bir süredir üzerine çalıştığı Gösterge Yöneticisi işlevi gelecek. Böylece uygulama herkes için geldiği zaman kullanıcılar Windows 10 üzerinden ayarlayabilecekleri dört yeni seçenek görebilecekler. Bunlar ise Wi-Fi, Bluetooth, Ses Oynatıcı ve Rahatsız Etme Modu olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdiye kadar Telefonunuz uygulaması telefon ve internet bağlantısı gibi bilgileri görebilmenin yanında; resimlere ulaşma, mesajlara ulaşma ve cevap verme ve aramalara cevap verip reddetmeye izin veriyordu. Ancak şimdiye kadar mümkün olmayan telefon ayarları değiştirme imkanı da böylelikle yakın zamanda gelecek gibi.
Son olarak yeni güncellemenin v1.21012.195.0+ versiyonunun bir parçası olacağını belirtelim. Bu da kademeli bir şekilde kullanıcılara ulaştırıldığından ötürü işlevin uygulamada hemen görülmeme olasılığı yüksek.
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Yazan: ionsboer, 17 saat önce
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