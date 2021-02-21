Google, AI bölümündeki tartışmalı işten çıkarmalarına devam ediyor

Google, birçok hizmetiyle hayatımızı kolaylaştıran ve uzun süredir gündelik yaşantımızın büyük bir parçası olan bir şirket. Ancak, firmanın her davranışı her zaman o kadar da iyi niyetli ve masum değil. Öyle ki, son zamanlarda şirketin AI (yapay zeka) departmanında bir kriz yaşanmakta. Ünlü yapay zeka etiği araştırmacısı Dr. Timnit Gebru’nun tartışmalı bir şekilde kovulmasıyla başlayan süreç yeni bir işten çıkarmayla devam ediyor. Bu kez ise Google AI etiği takımının diğer lideri Margaret Mitchell’ın işine son verildi…

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Google AI (yapay zeka) departmanında neler oluyor?

Asıl konumuza geçmeden, kısaca işten çıkarılan bu iki Google çalışanından bahsedelim. İlk olarak, bu iki çalışanın da Google’ın yapay zeka departmanında etik konusunda çalıştıklarını belirtmek de fayda var. Dr. Timnut Gebru, yapay zeka algoritmalarındaki önyargılarla ilgili yaptığı çalışmalarla meşhur bir bilim insanı. Ayrıca, Gebru’nun çalışmaları yüz tanıma teknolojilerinin etik yanlarını da inceliyor. Aynı şekilde, Dr. Margaret Mitchell da yapay zekanın tarafsızlığını geliştirme konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan bir araştırmacı. Aynı zamanda, Mitchell, Google AI ethics (yapay zeka etiği) departmanının da kurucusuydu.

Aslında her şey Gebru’nun yayımlamak istediği bir makaleyle başladı. Bu makale Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc.’deki yapay zekanın dil tanıma konusundaki tehlikelerini inceleyen bir çalışmaydı. Gebru’nun Google’daki üstleri, Gebru’ya bu makaleyi yazmasına gerek olmadığını çünkü onaylanmayacağını iletti. Bunun üzerine, Dr. Gebru, uğradığı hayal kırıklığını şirketteki kadın derneği ile yazdığı bir e-mail ile paylaşmak istedi. İşte bu e-mail Gebru’nun Google’daki sonu oldu. Google, bunun üstüne yaptığı açıklamada e-mailin “Şirketin bir üst düzey yöneticisinden bekledikleriyle uyuşmadığını” söyledi. Bunun ardından, Gebru’yla beraber etik takımının lideri olan Dr. Margaret Mitchell, iş arkadaşının haksızlığa uğradığını düşündü ve harekete geçti. Mitchell, CEO Sundar Pichai dahil birçok üst düzey yöneticiyi sosyal medyada sert bir şekilde eleştirdi. Dahası, Mitchell, Gebru’nun işten haksız yere kovulduğunu kanıtlamak için şirket içi yazışmalara erişmek amacıyla bazı yazılımlar kullandı. Bunun üstüne ise, Google, geçtiğimiz ay Mitchell’ın kendi şirket hesaplarına(e-mail de dahil olmak üzere) erişimini yasakladı ve dün itibari ile de işine son verdi.

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Google’ın işten çıkarmalar hakkındaki açıklamaları

Dr. Timnut Gebru ve Dr. Margaret Mitchell’a göre işten çıkarılmaları adil değil ve kadın, siyah komünitesi gibi ezilen gruplara uygulanan bir ayrımcılık örneği. Google ise aynı fikirde değil. Şirket her ne kadar Gebru’nun işten çıkarılışı konusunda daha şık davranabileceği konusundaki hatasını kabul etse de, kararlarının prensipte hala arkasında. ABD’li teknoloji devi, iki çalışanının da açık bir şekilde şirket kurallarına aykırı hareket ettiğini düşünüyor. Dolayısıyla, bu işten çıkarma kararlarının her ne kadar üzücü olsa da kaçınılmaz olduğuna inanmakta.

Kaynak: TechCrunch, TheVerge, PlatformerNews, CTVNews