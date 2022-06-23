POCO, sınıfının en iyisi çipsetlere sahip, bütçe dostu yeni akıllı telefonları POCO F4 ve POCO X4 GT’nin dünya lansmanını gerçekleştirdi.

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POCO F4, son derece verimli güç tüketimiyle bir amiral gemisi akıllı telefonda bulunması gereken tüm güçlü yönleri bünyesinde barındırıyor. Gücünü Snapdragon® 870’den alan cihaz, POCO’nun şu ana kadarki en yüksek frekansa sahip ana çekirdeğe sahip telefonu. Oyun ve her türlü eğlence alanına yönelik olarak yüksek performans ve verimlilik için optimize edilen POCO X4 GT ise kullanıcılara uygun maliyetlerle yüksek performans sunuyor. MediaTek Dimensity 8100 çipset ile donatılan cihaz, sınıfının en iyisi güç verimliliği ve amiral gemisi işlemci performansıyla dikkat çekiyor.

POCO’nun amiral gemisi ürünlerinin tüm alanlarda her zaman sınıfının en iyisi performansı sunduğunu ifade eden POCO Global Ürünlerden Sorumlu Pazarlama Müdürü Angus Ng, “Snapdragon® 870 ve MediaTek Dimensity 8100 çipsetleriyle ilerlemekten ve POCO F4 ve POCO X4 GT ile yine sınıfının en iyisi performans sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Rekabetçi fiyatlarla satın alınabilirliği korurken üst düzey oyun deneyimi için en yüksek standartları karşılayan bu yeni akıllı telefon modellerimiz POCO’nun amiral gemisi deneyimini daha da somut hale getiriyor” dedi.

POCO F4: Tüm yönleriyle güçlü

Snapdragon® 870 çipsetle donatılan POCO F4, 5G destekli 7nm işlemcisiyle öne çıkıyor. POCO akıllı telefonlardaki en yüksek frekanslı ana çekirdeğe sahip olan POCO F4’ün işlem gücü, daha kısa uygulama yükleme süreleri sunuyor ve yüksek grafikli oyunlar, web sayfaları ve uygulamalarda sorunsuz kaydırma deneyimi sağlıyor. LiquidCool Technology 2.0 ve 3.112 mm² süper büyük buhar odasıyla kesintisiz performans sunuyor. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 ROM, uygulamalar genelinde çoklu görevler için yüksek hızlı veri erişimi olanağı tanıyor.

POCO serisindeki bugüne kadarki en ince model olan POCO F4, 6,67 inç E4 AMOLED ekrana ve 2,76mm ile sektördeki en küçük Nokta Ekran’a sahip. Amiral gemisi düzeyindeki ekran, 120Hz yenileme ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızıyla minimum gecikme hızı sunuyor. Cihaz, 1.300 nit ekran tepe parlaklığıyla her anı en ideal değerlerde ayrıntılı bir şekilde görüntülüyor. Dolby Atmos ile doğrulanan çift hoparlörü, dinamik ve kristal netliğinde ses ile sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Üst düzey kullanıcı deneyimi ve yüksek performanslı işlevselliği POCO F4’ü amiral gemisi segmentte güç açısından en uygun maliyetli cihaz haline getiriyor.

POCO F4’ün üçlü kamera kurulumu, 64MP kamerasına ilk kez eklenen optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip. Bu, yakalanan anların mükemmel birer dijital kopyası için düşük ışıkta dahi net ve keskin görüntü kalitesi sunuyor. Cihazın 64MP ana kamerasına 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera eşlik ediyor. Bu üçlü kamera kurulumu, birlikte en ince ayrıntıların dahi yakalanmasına olanak tanıyor. POCO F4’ün 4K destekli kamera kurulumu, Panoramik Selfie Modu, Gece Modu, AI Skyscaping 4.0 ve AI Erase 2.0 dahil olmak üzere çok sayıda eğlenceli ve kullanışlı özellikle birlikte geliyor.

4.500mAh pil ve 67W turbo şarj özelliğine sahip olan POCO F4, yalnızca 38 dakika içinde %100 şarj oluyor. Tamamen şarj edilmiş pille 10 saate kadar oyun oynama, 21 saate kadar video oynatma ve 119 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Cihaz, üst düzey şarj hızı ve kararlılığı için elektrik akımını iki ayrı yöne yönlendiren MMT hızlı şarj teknolojisini kullanıyor ve pil performansının uzun süre en üst düzeyde kalmasına olanak tanıyor.

POCO X4 GT: Oyun ve eğlenceye yönelik yüksek performanslı hız canavarı

MediaTek Dimensity 8100 çipset ve gelişmiş TSMC 5nm işlemciye sahip olan POCO X4 GT, ısınma sorunları yaşamadan düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunuyor. Amiral gemisi LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 ROM özellikleri POCO X4 GT’yi RAM ve depolama açısından POCO’nun en hızlı modellerinden biri haline getirirken kullanıcıların yüksek FPS hızlarında oyun oynayabilmelerine olanak tanıyor. Liquid Technology 2.0 soğutma sistemi, SoC’yi serin tutuyor ve performansta herhangi bir azalma olmadan kullanıcıların cihazın sınırlarını zorlamasına olanak tanıyor.

POCO’nun ürettiği cihazlarda ilk kez kullanılan 20.5:9 LCD ekran en boy oranı, POCO X4 GT’nin elde rahat ve kolayca tutulmasını sağlıyor. POCO’nun piyasadaki en iyi LCD ekranı sunma hedefi doğrultusunda ilk kez LCD True Display ile donatılan cihaz, ekran renk sıcaklığını dış ortam ışık koşullarına göre değiştirerek rahat bir görüntüleme sunuyor. POCO X4 GT, rahat bir görüntüleme deneyimi için zararlı mavi ışığı donanım düzeyinde yüzde 30’a kadar azaltıyor [4]. 1 milyar renk görüntüleyebilen cihaz, daha keskin kontrast ve daha zengin ayrıntılar için DCI-P3 geniş renk gamutunu destekliyor.

POCO X4 GT’nin yüksek kapasiteli 5.080mAh pili 67W turbo şarj ile güvenli ve hızlı bir şekilde şarj oluyor. Pil yalnızca 46 dakika gibi kısa bir süre içinde %100 şarj düzeyine ulaşıyor. MMT (Middle Middle Tab) teknolojisi sayesinde yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 90 dakikadan fazla oyun oynanabiliyor. Çok yönlü üçlü kamera kurulumuna ve Dolby Atmos® stereo hoparlörlere sahip olan POCO X4 GT, kullanıcıların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan kullanışlı ve harika özelliklere sahip 4K kamera ile çıtayı yükseltiyor. 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş açılı kamerası ve 2 MP makro kamerası ile yakın veya uzak tüm ayrıntıların yakalanmasına olan tanıyor. Ön tarafta bulunan 16MP kamera, kullanıcıların yüksek kaliteli selfieler çekmelerini sağlıyor. Hazır 19 mükemmel vlog şablonu ve taslaklar işleviyle kullanıcılar, hareket halindeyken dahi kaliteli görüntüler kaydedebiliyor ve düzenleyebiliyor.

POCO F4; Gece Siyahı, Ayışığı Grisi ve Nebula Yeşili olarak üç renkte ve 6GB+128GB ve 8GB+256GB iki varyantla gelirken POCO X4 GT ise Gri, Siyah ve Mavi renk alternatifleri ve 8GB+128GB ve 8GB+256GB varyantlarıyla raflarda yerini alacak.