Google, Görüntülü Konuşmayı Daha Kolay Hale Getiriyor!

Google, Android kullanıcıları için mobil işletim sistemine entegre edilmiş görüntülü konuşma özelliğini kullanıma sunacak.

Google, Android kullanıcılarının görüntülü konuşma özelliğini daha sık ve rahat şekilde kullanabilmeleri için Android sistemde yeniliğe gidiyor.

Artık görüntülü konuşma yapmak isteyenler Telefon > Rehber yolunu izleyerek veya Android cihazlarda bulunan “Android Messages” adlı uygulamayı kullanarak istedikleri kişi ile görüntülü konuşma başlatabilecekler.

Görüntülü konuşma işlemini mobil internetinizi üzerinden, LTE(4G, 4.5G) sistemi ile yapabildiğiniz gibi ayrıca Google’ın kendi mobil uygulaması Google Duo üzerinden de yapmanız mümkün. Tabi Google Duo üzerinden görüntülü konuşma yapabilmek için her iki tarafından uygulamaya sahip olması gerektiğini hatırlatalım.

Entegre edilmiş görüntülü konuşma özelliği Pixel, Pixel 2, Nexus ve Android One işletim sistemi yüklü diğer telefonlara hali hazırda mevcut durumda. Google bu özelliği diğer Android cihazlarına da getirmeyi amaçlıyor fakat şu an için açıklanmış bir tarih bulunmuyor.