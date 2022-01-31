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Google, Google Drive İçin Sınırsız WhatsApp Yedekleme Planını Yakında Durduracak
Geçen yıl bir rapor, WhatsApp‘ın yakında sınırsız Google Drive yedekleme desteğini sonlandırabileceğini ve bunun yerine Android kullanıcıları için sınırlı bir plan sunabileceğini öne sürdü. Şimdi, bu hafta başlarında ortaya çıkan yeni bilgilere göre WhatsApp bu değişikliği uygulamaya yaklaşıyor gibi görünüyor.
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Google Drive, Sınırsız WhatsApp Yedeklemelerini Sonlandıracak
Mesajlaşma ihtiyaçlarınız için WhatsApp‘a güvenen bir Android kullanıcısıysanız, Google Drive‘ın şu anda WhatsApp yedeklemeleriniz için sınırsız depolama alanı sunduğunu bilirsiniz. Kredi, Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma devi ile Google arasında 2018’de imzalanan stratejik bir anlaşmaya gidiyor.
Ancak, saygın WhatsApp beta takipçisi WABetaInfo‘nun yakın tarihli bir raporuna göre, Google Android telefonlarda WhatsApp yedeklemeleri için sınırsız depolama sunmayı bırakacağından yakında değişecek. Tipster kısa süre önce WhatsApp’ta aynı şeyi öneren birkaç kod dizisi keşfetti.
Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, WhatsApp kısa süre önce “Google Drive sınırı yürürlükte“, “Google Drive sınırına ulaşıldı” ve diğerleri gibi birkaç kod dizesini entegre etti ve Android kullanıcılarının yakında Google‘daki sınırsız WhatsApp yedeklemesinin avantajını kaybedeceğini düşündürdü. Sürmek. Google, geçen yıl Google Fotoğraflar için ücretsiz sınırsız depolama sunmayı bıraktığı için bu şaşırtıcı değil.
Bununla birlikte, Google‘ın yine de WhatsApp yedeklemeleri için belirli bir depolama kotası sunacağı önerilmektedir. Ancak, şimdi sınırlı bir planın parçası olacak. Bu nedenle, kullanıcılar sınırı aşmamak için gelecekte yedeklenecek önemli WhatsApp verileri arasında seçim yapmak zorunda kalabilirler.
Google Drive‘da WhatsApp yedeklemeleri için yeni sınırlı plan hakkında herhangi bir bilgi bulunmasa da, bir kullanıcının Google One planına sahip olması durumunda sınırın artma olasılığı vardır. Ancak bunlar şu anda sadece spekülasyonlar ve önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla bilgi sahip olacağız.
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