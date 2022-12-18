Teknoloji devi Google, web tarayıcısındaki Gmail’e uçtan uca şifreleme getirdiğini duyurdu. Şu anda beta aşamasında olan uygulama sayesinde kullanıcılar alan adları içinde ve alan adları dışında şifrelenmiş e-postalar gönderip alabilecekler. Google’a göre, e-posta ve satır içi resimler de dahil olmak üzere ekler uçtan uca şifrelenecek.

“Google Workspace, bekleyen ve tesislerimiz arasında aktarılan tüm verileri şifrelemek için zaten en son kriptografik standartları kullanıyor. İstemci tarafı şifreleme, verilerinizin gizliliğini güçlendirmeye yardımcı olurken, çok çeşitli veri egemenliği ve uyumluluk ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olur” dedi.

Kimler başvurabilir?

Google, Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus veya Education Standard’a sahip müşterilerin Gmail istemci tarafı şifreleme (CSE) beta programına başvurabileceğini söylüyor. Beta programı için başvurular Ocak 2023’e kadar açık olacak. Kullanıcıların e-posta adresi, Proje Kimliği ve test grubu etki alanı gibi bilgileri içeren Gmail CSE Beta Test Başvurusunu göndermeleri gerekecektir.

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Bu özellik henüz kişisel Google Hesapları veya Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline ve Nonprofits ile eski G Suite Basic ve Business müşterileri tarafından kullanılamıyor. Google, genel sürümü 2023 yılında daha sonraki bir tarihte kullanıma sunacağını belirtti.