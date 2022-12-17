2022 yılının sonuna yaklaşırken Skype, görüntülü arama platformuna gelen ya da önümüzdeki yıl gelecek olan özellikleri duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Skype, uygulamayı yeni temalarla yenilemişti. Şimdi ise platform, açık ve koyu modlar arasındaki farklar da dahil olmak üzere daha fazla tema rengi getiriyor. Şirket, “bu güzel yeni canlı renklerin artık ürün genelinde daha belirgin bir şekilde görülebileceğini” söylüyor ve ihtiyaç duyanlar için erişilebilirlik renk temaları da getiriyor.

Mobil kullanıcılar için Skype, “tamamen yeni ve geliştirilmiş bir mobil arama aşaması” deneyimi getiriyor

İlk adım olarak, mobil deneyimin mevcut ve muhteşem masaüstü arama aşamasıyla eşleştiğinden emin olduk. Artık hafif temanın yanı sıra görüntüsüz katılımcılar için güzel arka planların keyfini çıkarabileceksiniz. Ayrıca her türlü video görüşmesinin kararlılığını ve performansını artırmak için birkaç teknik iyileştirme yaptık. Ancak bu, bu heyecan verici alandaki planımızın yalnızca ilk kilometre taşı!

Yakın zamanda, cep telefonunuzda bir video görüşmesi sırasında ihtiyacınız olan tüm kontrollere ve eylemlere sahip olmak daha kolay olacak, çünkü bir aramada kaç kişi olursa olsun video sorunsuz bir şekilde ölçeklenecek.

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Ayrıca Skype, Gerçek Zamanlı Çeviri özelliğini de kullanıma sunuyor. Bu özellik halihazırda mevcut ve farklı dilleri konuşan kişilerin verimli bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. Çeviriler İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince ve daha birçok dilde mevcut olacak. Bir arama sırasında etkinleştirmek için üç noktalı “Daha Fazla” menünüze gidin ve “Çevir “i seçin.

Son olarak şirket, dünya çapındaki güvenilir kaynaklardan kişiselleştirilmiş makaleleri ve haber hikayelerini entegre etmek için uygulamaya bir Bugün sekmesi getiriyor. Skype, kullanıcıların ilgi alanlarını seçerek tercih ettikleri hikayeleri seçebileceklerini söylüyor.