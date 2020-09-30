Google Duo, çerçeveleme özelliğini Samsung telefonlara da getiriyor

Halihazırda Pixel telefonlarda kullanılmakta olan otomatik çerçeveleme özelliği; Google Duo ile yapılan bir görüntülü görüşme sırasında, kamera sisteminin kişi takibi yapmasına dayanıyor. Oldukça kullanışlı olan bu özellik, Pixel dışındaki Android cihazlarda bulunmuyordu. Artık bu durum değişti, söz konusu özellik bazı Samsung telefonlara da sunuldu.

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Sistem tam olarak nasıl çalışıyor?

Telefonunuzu sabit bir yere koyduğunuzda, hareket halinde olsanız dahi sistem tarafından nerede olduğunuz algılanıyor ve sürekli olarak çerçeve içerisinde konumlandırılıyorsunuz. Tabii ki çok uzak mesafelerde optimum düzeyde çalışmıyor fakat bir oda içerisindeyken sizi takip edebilecek kadar gelişmiş bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Android Police tarafından paylaşılan haberde, bu özelliğin artık Pixel telefonlara özgü olmadığı doğrulandı fakat ne kadar genişletileceği noktasında soru işaretleri mevcut. Samsung Galaxy S20+ ve Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları şu anda bu özelliği aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Fold2 gibi modellerde bu özellik şu an için bulunmuyor. Zamanla bu desteğin genişletileceği düşünülüyor.

Samsung Galaxy S20+ modelinde ‘otamatik çerçeveleme’ özelliğinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Kamera kapatma butonunu geri gelebilir

2019 yılının sonlarında kullanıcı arayüzünde yapılan bir değişiklikle, kamerayı kapatma butonu kaldırılmıştı. Görüntülü arama yaptığınızda, kameranın direkt olarak açılmasını istemeyen kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik olduğu aşikar.

Android Police’in haberine göre, kamera kapatma butonu bazı kullanıcılar için geri dönüyor. Google Duo’nun iki sene sonra ekran paylaşma özelliğini geri getirdiği düşünüldüğünde, kamera kapatma butonunun da geri gelmesi oldukça yüksek bir ihtimal. Fakat bu özelliğin ne zaman geleceği, hangi cihazlara ya da Android sürümlerine sunulacağı şu an için bilinmiyor.