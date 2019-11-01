Google, Fitbit’i satın aldı

Wear OS ile birlikte giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışan Google, bu teknolojilerin devamını ve gelişmesini sağlamak adına akıllı saat markası Fitbit’i satın aldığını duyurdu.

İlginizi çekebilir: Spotify ücretlerini arttırdı!

Google giyilebilir teknolojiye odaklanacak

Google, akıllı saat markası Fitbit’i satın aldığını duyurdu. Google tarafından yayımlanan duyuruda, WearOS’u geliştirmek ve giyilebilir teknolojiler pazarında Google’ın da söz sahibi olmasını sağlamak adına bu adımı attıklarını açıkladı. Yapılan duyuruda, akıllı saat sektör için heyecan verici bir adım olduğu belirtildi. Bu adımla birlikte Google’ın sağlık uygulaması olan Google Fit’e daha fazla önem vereceklerini söyleyen Google’ın Kıdemli Baş Yardımcısı Rick Osterloh, “Fitbit’in uzman ekibiyle yakın çalışarak ve en iyi AI, yazılım ve donanımı bir araya getirerek giyilebilir ürünlerdeki yenilikçiliğin teşvik edilmesine ve dünyadaki daha fazla insana fayda sağlayacak ürünler üretmelerine yardımcı olabiliriz.” dedi.

Ayrıca Fitbit kullanıcıların hiçbir verisi Google’ın reklamları için kullanılmayacak. Aynı zamanda Fitbit kullanıcılarına hesaplarını kapatma ve tüm verilerini silme şansı tanınacak. Google, Fitbit satın alması ile birlikte giyilebilir teknolojiler sektöründe adını duyuracağının sinyallerini vermeye başladı. Yakın zamanda Wear OS destekli bir Fitbit akıllı saatin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tüm bunların yanında Google’ın Fitbit’i 2.1 milyar dolara satın aldığı açıklananlar arasında.