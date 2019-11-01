Spotify ücretlerini arttırdı!

Popüler müzik uygulaması Spotify aylık ücretlerine zam yaptı. Tüm Premium paketlerine uyguladığı bu zamla birlikte öğrenci paketi aylık 8.99 TL oldu.

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Spotify, tüm Premium paketlerine zam yaptı. Eskiden 6,99 TL olan öğrenci paketi 8,99 TL olurken, Premium Bireysel paketi 13,99 TL‘den 17,99 TL‘ye Premium Aile paketi ile 20,99 TL‘den 26,99 TL‘ye çıkartıldı. Öğrenci paketinde 2 TL‘lik bir zam yapan şirket, bireysel pakette 4 TL, aile paketinde ise 6 TL gibi bir fiyat artışı yapmış oldu.

Kullanıcılarına gönderdiği mail ile bu fiyat artışının bilgisini veren Spotify, Ocak 2020‘den itibaren bu fiyatların geçerli olacağının vurgusunu yaptı. Yani halihazırda premium üyesi olan kullanıcılar kasım ve aralık ayı faturalarını eski fiyattan ödemeye devam edecek. Yeni premium üyelerinde ise yeni fiyat politikası geçerli olacak.