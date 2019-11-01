Haber
Spotify ücretlerini arttırdı!
Popüler müzik uygulaması Spotify aylık ücretlerine zam yaptı. Tüm Premium paketlerine uyguladığı bu zamla birlikte öğrenci paketi aylık 8.99 TL oldu.
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Spotify, tüm Premium paketlerine zam yaptı. Eskiden 6,99 TL olan öğrenci paketi 8,99 TL olurken, Premium Bireysel paketi 13,99 TL‘den 17,99 TL‘ye Premium Aile paketi ile 20,99 TL‘den 26,99 TL‘ye çıkartıldı. Öğrenci paketinde 2 TL‘lik bir zam yapan şirket, bireysel pakette 4 TL, aile paketinde ise 6 TL gibi bir fiyat artışı yapmış oldu.
Spotify zam yapmış. @ersinakman ersinakman pic.twitter.com/YEsqskpwY4
— Heisenberg (@emregungrr) November 1, 2019
Kullanıcılarına gönderdiği mail ile bu fiyat artışının bilgisini veren Spotify, Ocak 2020‘den itibaren bu fiyatların geçerli olacağının vurgusunu yaptı. Yani halihazırda premium üyesi olan kullanıcılar kasım ve aralık ayı faturalarını eski fiyattan ödemeye devam edecek. Yeni premium üyelerinde ise yeni fiyat politikası geçerli olacak.
Haber
Türk Telekom 5G testinde dünya rekoru kırdı: 2,921 Gbps!
Türk Telekom ar-ge merkezinde bugün gerçekleştirmiş olduğu 5G testinde dünya rekoru kırarak 2,921 Gbps hıza ulaştı.
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Dünya rekoru!
Dünya genelinde 5G teknolojisinde gelişmeler yaşanırken, ülkemizde bulunan operatör şirketleri de bir dizi testler yapmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Turkcell tarafından yapılan 5G testinde bir dünya rekoru kırılırken şimdi de bir diğer operatörümüz olan Türk Telekom tarafından dünya rekoru kırıldı. Birkaç denemenin ardından 2,921 Gbps indirme hızına ulaşıldı. Ayrıca Türk Telekom Türkiye’nin en büyük fiber alt yapısına sahip olmasının verdiği tecrübe ile 5G alt yapısında da en iyi olmayı taahhüt ettiğini söyledi.
Yapılan testlerle birlikte önümüzdeki yıllarda ülkemizde kullanıma açılacak olan 5G teknolojisinde öncü ülkelerden biri olacağımız görülüyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Motorola’nın katlanabilir telefonu sızdırıldı!
Motorola tarafından 13 Kasım‘da tanıtılması beklenen Motorolo Razr, bir Motorola çalışanının elinde görüntülendi.
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Tanıtılan diğer katlanabilir telefonların aksine dikey bir şekilde katlanabilen Motorola Razr, alt tarafında bulunan çıkıntılı çentiği ile tasarım konusunda biraz farklı görünüyor. Katlanabilir OLED ekranı ile kullanıcılara çift ekranlı bir deneyim yaşatacak olan Razr, tüm detaylarıyla birlikte 13 Kasım‘da duyurulacak.
Sızıntı görsellerinde ekranın alt kısmında görülen siyah şerit için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu siyah şeritin kullanıcının açmış olduğu bir uygulamadan kaynaklı olacağı söyleniyor. Siz Motorola‘nın katlanabilir telefonunu nasıl buldunuz?
Haber
Google, Fitbit’i satın aldı
Wear OS ile birlikte giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışan Google, bu teknolojilerin devamını ve gelişmesini sağlamak adına akıllı saat markası Fitbit’i satın aldığını duyurdu.
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Google giyilebilir teknolojiye odaklanacak
Google, akıllı saat markası Fitbit’i satın aldığını duyurdu. Google tarafından yayımlanan duyuruda, WearOS’u geliştirmek ve giyilebilir teknolojiler pazarında Google’ın da söz sahibi olmasını sağlamak adına bu adımı attıklarını açıkladı. Yapılan duyuruda, akıllı saat sektör için heyecan verici bir adım olduğu belirtildi. Bu adımla birlikte Google’ın sağlık uygulaması olan Google Fit’e daha fazla önem vereceklerini söyleyen Google’ın Kıdemli Baş Yardımcısı Rick Osterloh, “Fitbit’in uzman ekibiyle yakın çalışarak ve en iyi AI, yazılım ve donanımı bir araya getirerek giyilebilir ürünlerdeki yenilikçiliğin teşvik edilmesine ve dünyadaki daha fazla insana fayda sağlayacak ürünler üretmelerine yardımcı olabiliriz.” dedi.
Ayrıca Fitbit kullanıcıların hiçbir verisi Google’ın reklamları için kullanılmayacak. Aynı zamanda Fitbit kullanıcılarına hesaplarını kapatma ve tüm verilerini silme şansı tanınacak. Google, Fitbit satın alması ile birlikte giyilebilir teknolojiler sektöründe adını duyuracağının sinyallerini vermeye başladı. Yakın zamanda Wear OS destekli bir Fitbit akıllı saatin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tüm bunların yanında Google’ın Fitbit’i 2.1 milyar dolara satın aldığı açıklananlar arasında.