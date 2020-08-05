Nearby Share özelliği kullanıma sunuldu
Nearby Share, bugünden itibaren kademeli olarak tüm Android cihazlara dağıtılmaya başlandı. Özellik, Android telefonların birbiriyle dosya paylaşımı yapmasını kolaylaştırıyor.
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Google, uzun süredi test aşamasını sürdürdüğü Nearby Share özelliğini nihayet kullanıma sundu. Böylece Android tarafının en büyük eksikliği olan dosya paylaşım özelliğinin yeri doldurulmuş oldu. Aslında uzun süredir sayılı kullanıcılar Nearby Share‘ı deneyebiliyordu, bugünden itibaren tüm kullanıcılara sunuldu.
Nearby Share‘ın kullanımının son derece basit olduğunu görüyoruz. Paylaşım menüsünden Yakın Paylaşım (Nearby Sharing) seçeneğini seçtiğinizde telefonunuz ilgili dosyayı göndermek için kendini hazırlıyor ve hedef telefona yakınlaştırdığınızda ise hızlı bir şekilde gönderim tamamlanıyor.
Nearby Share hangi telefonlarda kullanılabilecek?
Özellik marka model ayırt etmeksizin, Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip olan bütün telefonlara gelecek. Bu konuda Google‘ın çok mantıklı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Sadece Android 10‘dan itibaren kullanıma sunulması saçma olurdu, zira hala Android 10‘dan aşağı telefonu olan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Ama Android 6 neredeyse yok denecek kadar az, dolayısıyla Nearby Share‘ı almayan telefon kalmayacak.
Aynı zamanda Nearby Share özelliğinin kademeli olarak kullanıma sunulduğunu, bütün ülkelerde aynı anda yayınlanmayacağını belirtelim. Google Play hizmetleri güncellemesiyle telefona eklenecek olan özelliği telefonunuzda kullanabilmek için çok kısa bir süre daha sabretmeniz gerekebilir.
Nearby Share’ın iOS, Mac ve Windows‘ta şu anlık yer almayacağı ifade ediliyor. Google, konuyla alakalı yaptığı açıklamada özelliği önümüzdeki günlerde daha fazla platforma genişletmeye çalıştıklarını belirtti.
Google Play Müzik, tarihin tozlu sayfalarına karışıyor
Google Play Müzik, Eylül ayından itibaren kademeli olarak kapatılarak yerini tamamıyla YouTube Müzik‘e bırakacak. Google’ın bu hamlesi, YouTube Müzik servisini daha fazla ön planda tutmak istediğini gözler önüne seriyor.
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Google Play Müzik, yerini YouTube Müzik’e bırakıyor
Google, bugün blog sayfasında yaptığı açıklamada Play Müzik servisini kapatacağını duyurdu. Eylül ayından itibaren kademeli olarak Ekim ayına kadar ilk önce Yeni Zelanda ve Güney Afrika‘daki kullanıcılara kapatılacak olan servis, Aralık ayına gelindiğinde ise tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Ayrıca şirket, artık Play Store‘dan müzik satın alımlarını da kabul etmeyeceğini açıkladı.
Anlaşıldığı üzere Google, bu hamlesiyle YouTube Müzik‘i ön plana çıkarmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda Google Play Müzik‘e; kullanıcıların çalma listelerini, kayıtlı albümleri, şarkıları ve hatta müzik önerilerini bile YouTube Müzik‘e aktarabilmelerini sağlayan özellik getirilmişti. Bu sayede Play Müzik‘ten YouTube Müzik‘e geçiş, tereyağından kıl çekmek kadar kolay hale gelmişti. Şimdi ise servis tamamen rafa kaldırılıyor.
Google, Play Müzik’i kapatmadan önce kullanıcılara bol bol bildirim göndererek hatırlatmada bulunacak. Aynı zamanda servis kapatıldıktan sonra Android 10 yüklü telefon alan kullanıcılar, artık Play Müzik yerine YouTube Müzik uygulamasını önyüklü olarak telefonlarında görecekler.
Bununla birlikte, Play Müzik servisinin kapatılmasının ardından artık YouTube Müzik uygulamasına doğrudan aktarım yapılamayacağını belirtelim.
Google, Nearby Share özelliğini Windows’a getirmenin yolunu buldu
Nearby Share, Apple‘ın AirDrop‘una rakip olarak Google tarafından duyurulmasının ardından, geliştirilme çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Android platformuna gelecek olan bu özelliği Google, Windows‘a da getirmenin yolunu buldu.
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Nearby Share Chrome tarayıcıya eklenecek
Chrome tarayıcının özelliklerini önceden deneyimlememize olanak sağlayan Dev ve Canary sürümlerinde, merakla beklenen Nearby Share özelliğinin yer aldığı görülüyor. Anlaşılan o ki Google, AirDrop rakibi dosya paylaşım servisini Windows işletim sistemine getirmek için elindeki güçlü silahı olan Chrome tarayıcıyı kullanacak.
Google‘ın bu hamlesinin nasıl bir sonuç vereceğini ve en önemlisi son kullanıcı deneyiminin nasıl olacağını merakla bekliyoruz. AirDrop‘a dişli bir rakip olabilmek için şirketin çok çalışması gerekiyor. Zira AirDrop; Mac, iPhone, iPad fark etmeksizin tüm iOS ekosisteminde büyük dosya paylaşımları noktasında bile sorunsuz bir entegrasyonla kullanıcıları memnun edebiliyor.
Nearby Share özelliğinin Chrome tarayıcı ile birlikte sunulması aslında Google için çok büyük bir koz olabilir. Çünkü Chrome sadece Windows ve Android’de değil, aynı zamanda Mac, Linux ve Chromebook‘larda da çalışabiliyor. Eğer Google gerçekten bu özelliği iyi geliştirir ve Apple’ın karşısına güçlü bir şekilde çıkarsa, kısa süre içerisinde özelliğin büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştığını görebiliriz.
Beta sürümü kullanılabilir durumda
Nearby Share özelliği Android platformunda henüz tam olarak sunulmadı, sadece birkaç kullanıcının denemesine izin veriliyor. Eğer o şanslı kullanıcılardan biriyseniz, hemen şimdi tarayıcınızda da etkinleştirip deneyebilirsiniz. Bunun için Chrome‘un adres satırına chrome://flags yazarak açacağınız ilgili bölümde Nearby Sharing ifadesini aratmanız gerekiyor. Default olan ayarı Enabled konumuna getirdiğinizde ise özellik aktif edilmiş olacak.
Özelliğin çalışabilmesi için Bluetooth özellikli bilgisayara ve uyumlu bir Android cihaza ihtiyacınız olduğunu belirtelim. Ayrıca dosya paylaşımı yapılacak olan her iki cihazın birbirine yakın olması gerekiyor. Bununla birlikte Nearby Share‘in ne zaman kullanıma sunulacağı kesinleşmedi. Beta sürecinde son aşamalara gelindiği ve Ağustos ayında çıkacağı söyleniyor olsa da, Google tarafından resmî açıklama henüz yapılmadı.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Google’ın COVID-19 salgını nedeniyle iptal ettiği Google I/O etkinliğinde tanıtılması beklenen Pixel 4a sonunda resmi olarak tanıtılacak. Uzun süren ertelemelerin ardından Google Pixel 4a’nın 3 Ağustos’ta tanıtılacağı sızıntıları ortaya çıkmıştı. Google söylentilerin ardından Pixel 4a’nın resmi tanıtımını dolambaçlı bir yöntemle de olsa doğruladı.
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Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Arama motoru devi Google resmi mağazasına yeni bir sayfa ekledi. Sayfaya girdiğinizde “lorem ipsum” ifadelerini göreceksiniz çünkü web sayfası küçük bir bulmacadan oluşuyor. Bulmaca çözüldüğünde 3 Ağustos’taki Pixel tanıtımı açığa çıkıyor. Bulmacanın bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz ve çözmek için tek yapmanız gereken renkleri Google’ın resmi logosuna göre seçmek.
Bulmaca çözüldükten sonra ekranda 3 Ağustos tarihi ve “Yalnızca beklediğiniz telefon” ifadeleri yer alıyor. Bunların hiçbiri Google tarafından doğrudan Pixel 4’nın tanıtılacağını ifade etmiyor olsa da uzun süredir beklenen modelin tanıtılması oldukça muhtemel.
Geçmişte akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Google Pixel 4a 2340×1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.81” AMOLED panel ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında özçekim kamerası yer alıyor. Performans tarafında ise 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Fiyat konusunda henüz çok fazla bilgiye sahip olmamakla beraber telefonun 400–500 dolar seviyelerinde olmasını bekleyebiliriz.