Nearby Share özelliği kullanıma sunuldu

Nearby Share, bugünden itibaren kademeli olarak tüm Android cihazlara dağıtılmaya başlandı. Özellik, Android telefonların birbiriyle dosya paylaşımı yapmasını kolaylaştırıyor.

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Google, uzun süredi test aşamasını sürdürdüğü Nearby Share özelliğini nihayet kullanıma sundu. Böylece Android tarafının en büyük eksikliği olan dosya paylaşım özelliğinin yeri doldurulmuş oldu. Aslında uzun süredir sayılı kullanıcılar Nearby Share‘ı deneyebiliyordu, bugünden itibaren tüm kullanıcılara sunuldu.

Nearby Share‘ın kullanımının son derece basit olduğunu görüyoruz. Paylaşım menüsünden Yakın Paylaşım (Nearby Sharing) seçeneğini seçtiğinizde telefonunuz ilgili dosyayı göndermek için kendini hazırlıyor ve hedef telefona yakınlaştırdığınızda ise hızlı bir şekilde gönderim tamamlanıyor.

Nearby Share hangi telefonlarda kullanılabilecek?

Özellik marka model ayırt etmeksizin, Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip olan bütün telefonlara gelecek. Bu konuda Google‘ın çok mantıklı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Sadece Android 10‘dan itibaren kullanıma sunulması saçma olurdu, zira hala Android 10‘dan aşağı telefonu olan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Ama Android 6 neredeyse yok denecek kadar az, dolayısıyla Nearby Share‘ı almayan telefon kalmayacak.

Aynı zamanda Nearby Share özelliğinin kademeli olarak kullanıma sunulduğunu, bütün ülkelerde aynı anda yayınlanmayacağını belirtelim. Google Play hizmetleri güncellemesiyle telefona eklenecek olan özelliği telefonunuzda kullanabilmek için çok kısa bir süre daha sabretmeniz gerekebilir.

Nearby Share’ın iOS, Mac ve Windows‘ta şu anlık yer almayacağı ifade ediliyor. Google, konuyla alakalı yaptığı açıklamada özelliği önümüzdeki günlerde daha fazla platforma genişletmeye çalıştıklarını belirtti.