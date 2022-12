Google, yemek siparişi verme, sinema bileti satın alma ve daha fazlasını basitleştiren yapay zeka destekli hizmetler koleksiyonu Duplex on the Web’i sonlandırdığını duyurdu. Google destek sayfasında yer alan duyuruya göre, bu aydan itibaren Duplex on the Web ve otomasyon özellikleri artık desteklenmeyecek.

Google, 2019 Google I/O geliştirici konferansı sırasında Duplex on the Web’i tanıttı. Başlangıçta, bir kullanıcının bilgilerini doldurmak için bir sinema zincirinin web sitesine erişmek ve koltuk gibi seçenekleri sormak için duraklatmak gibi birkaç özel kullanım durumuna odaklandı.

Web’de Duplex, kademeli olarak şifreleri de kapsayacak şekilde genişletildi ve kullanıcıların e-ticaret ödeme, uçuş check-in ve indirim aramaya ek olarak savunmasız şifreleri anında değiştirmelerine olanak tanıdı.

Google’ın belirli ülkelerde Asistan’ı kullanarak çevrimiçi sinema bileti siparişi veren kullanıcılara yönelik Duplex yapay zeka rehberliğine aşina değilseniz, bu yeni işlev telefon üzerinden restoran rezervasyonu yapabilen mevcut Duplex teknolojisine dayanmaktadır.

Özel kullanım durumlarını destekleyen yalnızca birkaç site ve iş ortağı ile yavaş bir şekilde benimsenmeye başladı. Android için Chrome’un Assistant’ı Chrome’a entegre ettiği 2019’un sonlarına kadar, Web’deki Duplex’e yalnızca Android’den erişilebiliyordu.

Dahası, Duplex on the Web destek sayfasında da belirtildiği gibi Duplex, siteleri düzenli olarak “eğitmek” için günde birkaç saat gibi sık aralıklarla tarayan özel bir kullanıcı aracısı kullandı ve web sitelerinin bir kullanıcının bakış açısından ne kadar iyi düzenlendiğini ve davrandığını kabul etmek için yapay zeka algoritmalarına ince ayar yaptı.

Destek web sitesi ayrıca “sunmanın” bir Search Console parametresi tarafından kontrol edildiğini de belirtti. Sitenizde Search Console’da Duplex on the Web etkinleştirilmişse, Google Asistan site ziyaretçileri için desteklenen görevleri yapmayı teklif edebilir.

Ancak bazı markalar Google’ın müşterileriyle aralarına girmesinden rahatsız oldu. Belki de Google’ın Asistanı bardağı taşıran son damla oldu. The Information’a göre Google, donanımın uzun vadede daha kârlı olacağına inandığı için Google dışı cihazlar için Google Asistan oluşturmaya daha az yatırım yapmak istiyor.

Ne zaman kapatılıyor?

Duplex on the Web durduruldu ve Aralık 2022’de sonlandırılacak. Google, bundan sonra Duplex on the Web tarafından etkinleştirilen herhangi bir otomasyon işlevinin artık desteklenmeyeceğini söyledi.

