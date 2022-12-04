Google ve Alphabet Inc’in CEO’su Sundar Pichai, Hindistan Hükümeti tarafından Padma Bhushan Sivil Ödülü ile onurlandırıldı. Pichai, Hindistan kökeni nedeniyle tüm dünyada oldukça ünlü. San Francisco’da Hindistan Hükümeti tarafından Hindistan’ın üçüncü en yüksek sivil ödülü ile onurlandırıldı. Ödülü alırken “Hindistan benim bir parçam ve onu nereye gidersem gideyim yanımda taşıyacağım.” dedi.

CEO, Hindistan’ın ABD büyükelçisi Taranjit Singh Sandhu’dan ödülü alırken şunları da söylüyor: “Fırsatlara sahip olduğumdan emin olmak için çok şey feda eden ebeveynlerle, öğrenmeye ve bilgiye değer veren bir ailede büyüdüğüm için şanslıydım.”

Ticaret ve Sanayi kategorisinde Padma Bhushan ödülüne layık görülen Sundar Pichai, bu sivil ödüle layık görülen Hindistan’ın en iyi 17 personeli arasında yer aldı. “Google’ın CEO’su Sundar Pichai’yi San Francisco’daki Padma Bhushan ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyorum. Hindistan’ın ABD büyükelçisi tarafından vesilesiyle yapılan bir açıklamaya göre, Madurai’den Mountain View’a motive edici yolculuğu, Hindistan ile ABD arasındaki ekonomik ve teknolojik ilişkileri güçlendirdi ve Hintli yeteneğin küresel inovasyona olan bağlılığını yeniden teyit etti.

Pichai, büyükelçi ile yaptığı görüşmede, Hindistan’ın 2023’te Hindistan’da yapılacak olan bir sonraki G20 Zirvesi’nin liderliğini üstlenmesini de ele aldı. Pichai’ye göre Hindistan’ın G20 Başkanlığı, “herkes için açık, bağlantılı, güvenli ve işlevsel bir internet geliştirerek küresel ekonomiyi canlandırma konusunda fikir birliği oluşturmak için olağanüstü bir şans olacak.”

Google’ın Hindistan’daki yatırımları sorulduğunda Pichai, şirketin hükümet ve yerel kuruluşlarla işbirliği içinde 55.000’den fazla öğretmenin yanı sıra WomenWill Girişimcilik Programı aracılığıyla bir milyondan fazla kadını eğittiğini belirtti.