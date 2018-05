Vestel Venus Z20 kutu açılışı (VİDEO)

Vestel Venus Z20 kutu açılışı videomuzda, 2099 TL fiyat etiketine sahip modelin kutu içeriğine ve yanında gelen hediyelerine yakından bakıyoruz.



Vestel Venus Z20 kutu içeriği

Telefonun lansmana özel sınırlı sayıda satılan varyasyonu birçok hediye ile birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni 229 TL perakende satış fiyatı olan Desibel K550 bluetooth kulaklık. Bununla beraber Vestel’in V Hepyeni aboneliği ile Venus Z20 alanlara değeri 695 TL’yi bulan TV+, fizy ve Venus Güvencem’den oluşan fırsat paketi hediye ediliyor. Ayrıca yayın akışına bağlı kalmadan yılda en az bin film, dizi, belgesel, müzik, spor içeriklerini, her an her yerde izleme imkanı sunan Filbox Hemen, 6 ay boyunca ücretsiz geliyor. Son olarak Diyetkolik’ten 6 aylık diyet planı da Z20 kullanıcılarına sunuluyor.

Vestel Venus Z20 neler sunuyor?

Mavi, altın sarısı ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan telefon önü ve arkası cam, yan çerçeleri ise metal kaplı bir akıllı telefon. 18:9 görntü oranı Full HD+ çözünürlük ve IPS panel kullanan 5,65 inç boyutlu ekran ile gelen telefon, gücünü Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanı sıra 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve microSD kart desteği de bulunuyor.

Arka tarafında 16 MP + 5 MP olmak üzere çift kamera sunan cihaz, ön tarafında flaş destekli 8 MP‘lik bir selfie kamerası sunuyor. Son olarak Android Oreo işletim sistemini kullanan modelde 3400 mAh batarya kapasitesi olduğunu da belirtelim. Ayrıca Quick Charge 3.0 desteği de önemli.