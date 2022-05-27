Google Drive’ın kullanıcı verimliliğini artırmak için birkaç yararlı kısayolu özelliği alıyor. Platformda daha önce dosyaları kopyalayıp yapıştırmanın hızlı bir yolu yoktu. Şimdi, platforma gelen yeni bir güncelleme sayesinde bu değişecek.

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Bir güncellemede Google, Google Chrome’u kullandığınız sürece dosya ve klasörleri Google Drive’dan kopyalama, yapıştırma ve taşıma özelliğini kullanıma sundu. Yenilik, platformun kullanımında büyük iyileştirmeler getirmeyi vaat ediyor ve bu tür aktarımların yalnızca farenin sağ tıklamasıyla veya içeriğin taşınmasıyla yapılmasına izin veriyor.

Değişiklikle birlikte, kullanıcı örneğin Google Drive’ın kök klasöründeki dosyaları alabilir ve bunları platform içinde başka bir konuma hızlı bir şekilde taşımak için kopyalama kısayollarını kullanabilir. Ayrıca çözümü, düzenlenebilir Dokümanlar dosyaları gibi diğer belgelerde bağlantılar oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Yenilik ilk başta Chrome ile sınırlı olsa da, dosyaları kopyalayıp yapıştırma işlevi zaten hem Windows hem de Mac‘te çalışıyor. Google, dosyaları taşımak için kullanılan tuşlara ek olarak daha kullanışlı organizasyon kısayolları da yayınladı.

Her bir eylemi gerçekleştirmek için gereken tuş kombinasyonlarını aşağıdan kontrol edin:

Ctrl + C (veya Mac’te Command + C): kopyala

Ctrl + V (veya Mac’te Command + C): Yapıştır

Ctrl + X (veya Mac’te Command + X): Kes

Ctrl + Shift (veya Command) + V: Dosyadan bir kısayol oluşturun

Ctrl + Enter: dosyayı yeni bir sekmede açın

Yeni Google Drive kısayolları, şirket tarafından hem normal hem de kurumsal kullanıcılar için piyasaya sürülmeye başlandı. Araçlar, önümüzdeki birkaç hafta içinde platformdaki herkese ulaşacak.

Yenilik şu anda Chrome’a ​​özel olsa da, trend, kısayolların gelecekte daha fazla platforma ulaşması yönünde. Sonuçta Microsoft Edge, Brave ve Opera gibi tarayıcılar Google’ın tarayıcısıyla aynı motoru kullanıyor.