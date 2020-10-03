Google Daydream VR için Android 11 desteği resmen sonlandı!

Google, Daydream VR platformuna yönelik desteğini resmi olarak Android 11′den kaldırdı. Şirket, sanal gerçeklik platformunu artık güncellemeyecek.

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Google’ın Daydream VR platformunu daha önce hiç duymamış olabilir veya tam olarak ne işe yaradığına sadece aşina olabilirsiniz. Bu çok normal, zira Google ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik platformunu o günden bu yana pek öne çıkarmadı. Her ne kadar tanıtımdan bir yıl sonra Daydream View başlığı bile kullanıma sunmuş olsa da, Oculus kadar benimsenmedi.

Google Daydream VR desteği sonlandı!

Google, sanal gerçeklik dünyasının ölü oyuncusu Daydream VR platformunu yavaş yavaş sonlandırıyor. Önce Daydream için yapılan Play Filmler & TV uygulamasının kapatılması ve onu takiben Hulu desteğinin sonlanması, en nihayetinde Google’ın Android 11 için Daydream VR desteğinden resmi olarak vazgeçmesiyle sonuçlandı.

“Daydream VR yazılımı artık desteklenmemektedir. Hizmete yine de erişebilirsiniz, ancak daha fazla yazılım veya güvenlik güncellemesi almayacaktır. Daydream VR uygulaması da artık Google tarafından desteklenmemektedir ve Android 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran bazı cihazlarda düzgün çalışmayabilir.”

Daydream, Samsung Gear VR ile beraber telefonlar için yapılan önemli bir VR platformuydu. Zaten Google da duyurusunda, sanal gerçekliğin Android işletim sisteminin bir parçası haline geldiğini vurguluyor. Ancak şirket, belli bir kullanıcı tabanıyla ekosistem oluşturmak ve Android telefonlarda destek bulmakta zorlandı.

Google, odak noktasını sanal gerçeklikten artırılmış gerçekliğe kaydırdı. Mayıs ayında Unity oyun geliştirme platformu için bir eklenti yayınlamak da dahil olmak üzere, açık kaynaklı bir proje olarak daha basit Cardboard VR sistemini desteklemeye halihazırda devam ediyor. Daydream VR uygulamaları hala çalışacak olsa da Google tarafından yeni güncellemeler ve özellikler artık gelmeyecek.

Telefonunuzda sanal gerçeklik deneyimi yaşayabileceğiniz başlıklar arıyorsanız bu noktada Facebook’un Oculus platformuna yönelmeniz daha mantıklı olacaktır. Zaten tüketicilere yönelik sanal gerçeklik ürünleri noktasında hakim bir güce sahip olan Facebook, Google’ın bu alandan geri çekilmesiyle gücünü korumaya devam edecek.