Yeni Google Fotoğraflar düzenleyicisi bugünden itibaren Android uygulamasında kullanıma sunulmaya başlıyor. Uygulamanın iOS sürümüne ise ne zaman geleceğine dair açıklama yapılmadı.
Google Daydream VR için Android 11 desteği resmen sonlandı!
Google, Daydream VR platformuna yönelik desteğini resmi olarak Android 11′den kaldırdı. Şirket, sanal gerçeklik platformunu artık güncellemeyecek.
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Google’ın Daydream VR platformunu daha önce hiç duymamış olabilir veya tam olarak ne işe yaradığına sadece aşina olabilirsiniz. Bu çok normal, zira Google ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik platformunu o günden bu yana pek öne çıkarmadı. Her ne kadar tanıtımdan bir yıl sonra Daydream View başlığı bile kullanıma sunmuş olsa da, Oculus kadar benimsenmedi.
Google Daydream VR desteği sonlandı!
Google, sanal gerçeklik dünyasının ölü oyuncusu Daydream VR platformunu yavaş yavaş sonlandırıyor. Önce Daydream için yapılan Play Filmler & TV uygulamasının kapatılması ve onu takiben Hulu desteğinin sonlanması, en nihayetinde Google’ın Android 11 için Daydream VR desteğinden resmi olarak vazgeçmesiyle sonuçlandı.
“Daydream VR yazılımı artık desteklenmemektedir. Hizmete yine de erişebilirsiniz, ancak daha fazla yazılım veya güvenlik güncellemesi almayacaktır. Daydream VR uygulaması da artık Google tarafından desteklenmemektedir ve Android 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran bazı cihazlarda düzgün çalışmayabilir.”
Daydream, Samsung Gear VR ile beraber telefonlar için yapılan önemli bir VR platformuydu. Zaten Google da duyurusunda, sanal gerçekliğin Android işletim sisteminin bir parçası haline geldiğini vurguluyor. Ancak şirket, belli bir kullanıcı tabanıyla ekosistem oluşturmak ve Android telefonlarda destek bulmakta zorlandı.
Google, odak noktasını sanal gerçeklikten artırılmış gerçekliğe kaydırdı. Mayıs ayında Unity oyun geliştirme platformu için bir eklenti yayınlamak da dahil olmak üzere, açık kaynaklı bir proje olarak daha basit Cardboard VR sistemini desteklemeye halihazırda devam ediyor. Daydream VR uygulamaları hala çalışacak olsa da Google tarafından yeni güncellemeler ve özellikler artık gelmeyecek.
Telefonunuzda sanal gerçeklik deneyimi yaşayabileceğiniz başlıklar arıyorsanız bu noktada Facebook’un Oculus platformuna yönelmeniz daha mantıklı olacaktır. Zaten tüketicilere yönelik sanal gerçeklik ürünleri noktasında hakim bir güce sahip olan Facebook, Google’ın bu alandan geri çekilmesiyle gücünü korumaya devam edecek.
Akıllı Telefonlar
App Store gelirleri, Google Play Store’u ikiye katladı
App Store, Temmuz 2020 – Ekim 2020 döneminde, Google Play Store’dan neredeyse iki kat daha fazla gelir elde etti. Sensor Tower’ın paylaştığı son üç aylık verilere göre; Google Play Store 10.3 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 19 milyar dolar gelir elde etti. Benzer bir durum 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de meydana gelmişti. Söz konusu dönemde Google Play Store 7.7 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 14.5 milyar dolar gelir elde etmişti.
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Google Play Store daha fazla büyüme sağladı
App Store ile uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve tek seferlik uygulama satın alımları yapan Apple müşterileri, şirkete 19 milyar dolar kazandırdılar. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %31’lik bir artışa tekabül ediyor. Yine geçen yılın aynı dönemine göz attığımızda, Google Play Store’un %33.8’lik bir büyüme sağladığı görünüyor. App Store %2.5 artışla 8.2 milyar adet yükleme elde ederken, Google Play Store %31 artışla 28.3 milyar adet yükleme elde etti. Google Play Store’un yükleme adetlerindeki bu devasa farka rağmen; gelir elde etme noktasında çok geride kaldığı görünüyor.
Oyun harcamaları toplamda %26.7 artış gösterdi
Oyun uygulamaları da bu artıştan nasibini aldı. Her iki platformdaki oyun harcamaları %26.7 artarken, toplamda 20.9 milyar dolar gelir sağlamış oldu. App Store, oyun içi harcamalarda yıllık %24 artış sağladı ve 12.4 milyar dolar gelir elde etti. Google Play Store’daki yıllık büyüme %30.8 olmasına karşın; elde ettiği gelir 8.5 milyar dolar olarak hesaplandı.
App Store ve Google Play’de oyun dışı en çok kazandıran uygulama: TikTok
Her iki platformda da oyun harici en çok kazandıran uygulamalar ise şu şekilde sıralanıyor;
1. TikTok
2. YouTube
3. Tinder
4. Tencent Video
5. Disney+
Sensor Tower, söz konusu büyümede en büyük pay sahibi olarak COVID-19 salgının sebep olduğu sonuçları gösteriyor.
Google Fotoğraflar Android sürümüne yeni düzenleme araçları geldi
Google, Fotoğraflar uygulamasının Android sürümünü güncelledi. Güncellenen uygulama makine öğrenimiyle desteklenen yepyeni bir öneri algoritmasının yanı sıra gelişmiş düzenleme araçları içeriyor.
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Google, Android ve iOS kullanıcılarına sunduğu fotoğraf görüntüleme yazılımı Google Fotoğraflar’ı basit bir görüntüleyici olmaktan çıkararak hayatı kolaylaştıran özelliklerle donatıyor. Google’ın uygulamada son zamanlarda yaptığı en önemli yenilik, fotoğraf düzenleyicinin makine öğrenimini temel alan yeni araçlarla revize edilmesi oldu.
İlk olarak geçen ay ortaya çıkan tamamen yenilenmiş düzenleyici, fotoğraflarınız üzerinde sizin için ince ayarları dahi yapabiliyor.
Google Fotoğraflar, yenilenen düzenleme araçlarıyla daha işlevsel!
Google Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraf düzenleme menüsün eklenen yeni “Öneriler” sekmesinde bulabileceğiniz söz konusu araçlar sayesinde fotoğrafların parlaklık, kontrast ve portre efektlerini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Bu noktada Google, fotoğrafın ayarlarını yapmakla sizi uğraştırmıyor.
Zaten adından da anlaşılacağı gibi size öneri olarak sunulan yeni araçlar, ilgili görsel üzerinde seçtiğiniz ayarların Google Fotoğraflar tarafından yapılmasını sağlıyor. Ek olarak Fotoğraflar’ın yaptığı ayarları beğenmediğiniz takdirde Google, yapılan ince ayarları değiştirmenize de izin veriyor.
Google, başlangıçta Geliştirme ve Renkli pop gibi önerilere dayalı olarak bazı temel seçenekler sunuyor. Ancak şirket, önümüzdeki aylarda belirli görüntü türleri (portreler, manzaralar, gün batımı gibi) için yeni seçenekler ekleyeceğini söyledi. Ayrıca, Pixel 4a (5G) ve Pixel 5 için, portrelerdeki yüzlerdeki aydınlatmayı iyileştirmek için makine öğrenimini kullanan özel bir düzenleme özelliği Portrait Light da Google Fotoğraflar uygulamasında kullanılacak.
Google tek dokunuşlu önerilere ek olarak, yeni düzenleyicide parlaklık, kontrast, doygunluk, sıcaklık ve daha fazlası gibi ayrıntılı düzenlemeleri bulmayı ve uygulamayı da kolaylaştırdı. Bu bağlamda yeni düzenleme menüsünde ihtiyacınız olan aracı bulmak veya yenilerini keşfetmek için tüm seçenekler arasında hızlıca gezinebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Google Duo, çerçeveleme özelliğini Samsung telefonlara da getiriyor
Halihazırda Pixel telefonlarda kullanılmakta olan otomatik çerçeveleme özelliği; Google Duo ile yapılan bir görüntülü görüşme sırasında, kamera sisteminin kişi takibi yapmasına dayanıyor. Oldukça kullanışlı olan bu özellik, Pixel dışındaki Android cihazlarda bulunmuyordu. Artık bu durum değişti, söz konusu özellik bazı Samsung telefonlara da sunuldu.
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Sistem tam olarak nasıl çalışıyor?
Telefonunuzu sabit bir yere koyduğunuzda, hareket halinde olsanız dahi sistem tarafından nerede olduğunuz algılanıyor ve sürekli olarak çerçeve içerisinde konumlandırılıyorsunuz. Tabii ki çok uzak mesafelerde optimum düzeyde çalışmıyor fakat bir oda içerisindeyken sizi takip edebilecek kadar gelişmiş bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.
Android Police tarafından paylaşılan haberde, bu özelliğin artık Pixel telefonlara özgü olmadığı doğrulandı fakat ne kadar genişletileceği noktasında soru işaretleri mevcut. Samsung Galaxy S20+ ve Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları şu anda bu özelliği aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Fold2 gibi modellerde bu özellik şu an için bulunmuyor. Zamanla bu desteğin genişletileceği düşünülüyor.
Samsung Galaxy S20+ modelinde ‘otamatik çerçeveleme’ özelliğinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Kamera kapatma butonunu geri gelebilir
2019 yılının sonlarında kullanıcı arayüzünde yapılan bir değişiklikle, kamerayı kapatma butonu kaldırılmıştı. Görüntülü arama yaptığınızda, kameranın direkt olarak açılmasını istemeyen kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik olduğu aşikar.
Android Police’in haberine göre, kamera kapatma butonu bazı kullanıcılar için geri dönüyor. Google Duo’nun iki sene sonra ekran paylaşma özelliğini geri getirdiği düşünüldüğünde, kamera kapatma butonunun da geri gelmesi oldukça yüksek bir ihtimal. Fakat bu özelliğin ne zaman geleceği, hangi cihazlara ya da Android sürümlerine sunulacağı şu an için bilinmiyor.