7 Şubat 2023 tarihinden itibaren Google Chrome tarayıcısı artık Windows 7 ve Windows 8.1 için destek sunmayacak. Google değişikliği Pazartesi günü (24) duyurdu ve geçici de olsa tarihi Chrome 110’un tahmini çıkışına göre belirledi.

Bu tarih aynı zamanda Microsoft’un Windows 7’ye verdiği desteğin sonuna denk geliyor. Windows 8.1 söz konusu olduğunda, destek 10 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Google, “Gelecekteki Chrome güncellemelerini almaya devam etmek için cihazınızın Windows 10 veya sonraki bir sürümünü çalıştırdığından emin olmanız gerekecek” dedi.

Çalışmaya devam edecek, ancak güncelleme almayacak



Şirkete göre, bu iki işletim sistemi (OS) sürümünde Chrome’un eski bir sürümü yüklü olan herkes tarayıcıyı düzenli olarak kullanmaya devam edecek. Ancak, her iki işletim sisteminin “kullanıcıları için daha fazla güncelleme yayınlanmayacaktır”.

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Şirket ayrıca, bir Chrome destek yöneticisi tarafından imzalanan bir notta, Windows 7 veya Windows 8.1 kullanıcılarının bilgisayarlarını “güvenlik güncellemelerini ve en son Chrome özelliklerini almaya devam etmenizi sağlamak için bu tarihten önce uyumlu bir Windows sürümüne güncellemelerini” öneriyor.

Şu anda Windows 7, Microsoft’un Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi (ESU) programının bir parçasıdır. Statcounter danışmanlık şirketinin verilerine göre, işletim sisteminin bu sürümü küresel olarak platformun tüm tabanının %10’u tarafından kullanılıyor. Chrome ise PC’lerde %68’lik bir kurulum tabanına sahiptir.