Elon Musk’ın insanlarla makineleri birbirine bağlamayı amaçlayan şirketi Neuralink, 31 Ekim için bir sunum hazırlıyordu ancak etkinlik ertelendi. Milyarder, fazla bir açıklama yapmadan, şirketle ilgili haberlerin 30 Kasım’da açıklanacağını söyledi.

Elon Musk, satın aldığı sosyal ağ Twitter’da yaptığı bir yayında, etkinliğin artık önümüzdeki ay gerçekleşeceğini söylemekle yetindi. O zamandan beri iş adamı, hayranlarından gelen sorulara rağmen konu hakkında yorum yapmayı bıraktı.

Neuralink show & tell now on Nov 30 — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2022

Elon Musk ve ortakları tarafından 2016 yılında kurulmasına rağmen Neuralink hala gizemle çevrili. Ancak şirket, insan zihni ile teknolojik cihazlar arasında bir köprü oluşturmayı amaçlayan gelecekteki ürünlerinin bazı prototiplerini şimdiden ortaya çıkardı.

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Şirket tarafından gerçekleştirilen en son sunumlardan birinde, zihniyle Pong oynayan bir maymun gösterildi. Gösteri internet kullanıcılarını şaşırtırken, bu durum şirketin araştırmalarında hayvanların kullanıldığına dair suçlamalara da yol açtı.

Şirket ilerleme kaydediyor olsa da, Neuralink’in insan deneylerine başlamak için Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi düzenleyici kurumlardan henüz onay almadığını belirtmek gerekir.