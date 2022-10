Elon Musk’ın insanlarla makineleri birbirine bağlamayı amaçlayan şirketi Neuralink, 31 Ekim için bir sunum hazırlıyordu ancak etkinlik ertelendi. Milyarder, fazla bir açıklama yapmadan, şirketle ilgili haberlerin 30 Kasım’da açıklanacağını söyledi.

Elon Musk, satın aldığı sosyal ağ Twitter’da yaptığı bir yayında, etkinliğin artık önümüzdeki ay gerçekleşeceğini söylemekle yetindi. O zamandan beri iş adamı, hayranlarından gelen sorulara rağmen konu hakkında yorum yapmayı bıraktı.

Neuralink show & tell now on Nov 30

— Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2022