Google, web sayfasındaki metne direkt bağlantı linki verebilecek!

Google Mesajlar uygulaması için uzun zamandır beklenen bir özellik test edilmeye başlandı. Yeni özellik sayesinde Mesajlar’da yapılan tüm görüşmeler, uygulamanın en üstüne eklenen farklı farklı kategorilere göre ayrılacak.

Google’ın Android telefonlar için geliştirdiği mesajlaşma yazılımı olan Google Mesajlar, işlevselliğini daha da artırmaya devam ediyor. XDA Developers ekibinin keşfettiği son yenilikle beraber Mesajlar uygulaması, artık yapılan tüm görüşmeleri kategorize edecek. Böylelikle kullanıcılar, yüzlerce mesaj arasından neyin nerede olduğunu tek tek bulmaya çalışmaktan kurtulmuş olacak.

Google Mesajlar uygulaması, görüşmeleri kategorilere ayıracak

XDA ekibinin paylaştığı ekran görüntüsünden anlayabildiğimiz kadarıyla Google Mesajlar uygulaması, görüşmeleri All (Tümü), Personal (Kişisel), Transactions (İşlemler), OTP, Offers (Teklifler) ve More (Daha Fazlası) gibi kategorilere ayırıyor. Örneğin o an için sadece bir firmadan gelen tanıtım mesajını arıyorsanız, Offers sekmesine tıklayarak yalnızca o tarz mesajları görüntüleyebileceksiniz.

Google Mesajlar uygulamasına gelecek bu özellik, insanların görüşmelerini daha organize bir biçimde düzenlemelerini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Özellikle tek seferlik şifreler (OTP) için ayrı bir filtreleme mekanizmasına sahip olmak, işi adeta tadından yenmez denebilecek bir boyuta ulaştıracak.

OTP’ler neredeyse her gün hayatımızda, bu bağlamda mesajlaşma uygulamalarını dağıtma potansiyeli oldukça yüksek. Hatta bu dağınıklığın farkında olan Google’ın kısa bir süre önce OTP’leri 24 saat sonra otomatik olarak silmeyi planladığı da ortaya çıkmıştı.

Aslına bakacak olursanız Google Mesajlar için kullanıma sunulacak görüşmeleri kategorize etme özelliği, Microsoft’un SMS Organizer uygulaması gibi halihazırda zaten yapabilen yazılımlar var. Ancak aynı sistemin bizzat Android’in geliştiricisi tarafından kullanıcılara sunulacak olması, elbette ki özellikle gizlilik açısından büyük önem taşıyor.

Yeni kategoriler özelliği, henüz test aşamasında olup herhangi bir sunucu taraflı veya beta uygulaması aracılığıyla kullanılabilir değil. Daha geniş bir kitle tarafından ne zaman test edileceği de bilinmiyor. Ancak en azından bir ön bakış atma imkanımız oldu, dolayısıyla Google Mesajlar uygulamasının yeni güncellemeye gebe olduğunu öngörebiliriz. Test aşaması bittiğinde ise tüm kullanıcılara sunulacak.