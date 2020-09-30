Google, web sayfasındaki metne direkt bağlantı linki verebilecek!

Bünyesine kattığı yeni özellikle beraber Google, Chrome Canary’de ziyaret ettiğiniz linkin belirli bir kısmını link olarak paylaşmanıza olanak tanıyor. Google, özelliği Chrome’un Canary versiyonunda test ediyor.

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Çoğu zaman bir web sayfasında gezerken birileriyle ilgili sayfayı paylaşmak istiyoruz ve kolaylıkla paylaşıyoruz. Ancak konu uzun olduğunda ve direkt olarak bir paragrafa ya da cümleye dikkat çekmek istediğinizde, bağlantı paylaşımı bu ihtiyacı karşılayamıyordu. Bağlantıyı paylaştığınız kişinin ilgili metin ya da cümleyi kendisinin bulması gerekiyor ki zaman zaman bu kullanıcılar açısında işkence haline gelebiliyordu. TechRadar tarafından yapılan habere göre Chrome Canary‘ye gelen yeni özellik, kullanıcıları bu dertten kurtarıyor.

Google paylaşımları kolaylaştırmayı hedefliyor

Google, Chrome’da hali hazırda bulunan ‘Link to Text Fragment’ eklentisini artık web tarayıcısında gömülü olarak sunacak. Chrome Canary kullanıcıları tarafından şu an test edilen özellikle beraber bağlantı paylaşımı daha da kolay bir hale gelecek.

Okuduğunuz haber ya da makalede önemli gördüğünüz bölgeyi imleçle seçip ardından sağ tıklayarak, metne direkt bağlantı linki oluşturabileceksiniz. Şu an için yalnızca Canary’de bulunan özelliğin yakın zamanda Chrome’a da gelmesi bekleniyor. Canary kullanıcılarının ise özelliği kullanabilmesi için Chrome Flags üzerinden etkinleştirme yapması gerekiyor.

Chrome Canary’de özellik nasıl aktif edilir?

Halihazırda normal Chrome yerine Canary versiyonunu kullanıyor ve de özelliği deneyimlemek istiyorsanız ‘Chrome Flags’ üzerinden özelliği etkinleştirmek için:

URL barına chrome://flags yazıp tıklatın, Ardından gelene ekranda arama barına ‘Copy link to text’ yazın, Alt kısımda ilgili özelliği ‘Enable’ yaparak aktif hale getirin, URL barına chrome://restart yazarak tarayıcıyı yeniden başlatın.

Artık özelliği kullanmaya hazırsınız.