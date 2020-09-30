Google, web sayfasındaki metne direkt bağlantı linki verebilecek!
Bünyesine kattığı yeni özellikle beraber Google, Chrome Canary’de ziyaret ettiğiniz linkin belirli bir kısmını link olarak paylaşmanıza olanak tanıyor. Google, özelliği Chrome’un Canary versiyonunda test ediyor.
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Çoğu zaman bir web sayfasında gezerken birileriyle ilgili sayfayı paylaşmak istiyoruz ve kolaylıkla paylaşıyoruz. Ancak konu uzun olduğunda ve direkt olarak bir paragrafa ya da cümleye dikkat çekmek istediğinizde, bağlantı paylaşımı bu ihtiyacı karşılayamıyordu. Bağlantıyı paylaştığınız kişinin ilgili metin ya da cümleyi kendisinin bulması gerekiyor ki zaman zaman bu kullanıcılar açısında işkence haline gelebiliyordu. TechRadar tarafından yapılan habere göre Chrome Canary‘ye gelen yeni özellik, kullanıcıları bu dertten kurtarıyor.
Google paylaşımları kolaylaştırmayı hedefliyor
Google, Chrome’da hali hazırda bulunan ‘Link to Text Fragment’ eklentisini artık web tarayıcısında gömülü olarak sunacak. Chrome Canary kullanıcıları tarafından şu an test edilen özellikle beraber bağlantı paylaşımı daha da kolay bir hale gelecek.
Okuduğunuz haber ya da makalede önemli gördüğünüz bölgeyi imleçle seçip ardından sağ tıklayarak, metne direkt bağlantı linki oluşturabileceksiniz. Şu an için yalnızca Canary’de bulunan özelliğin yakın zamanda Chrome’a da gelmesi bekleniyor. Canary kullanıcılarının ise özelliği kullanabilmesi için Chrome Flags üzerinden etkinleştirme yapması gerekiyor.
Chrome Canary’de özellik nasıl aktif edilir?
Halihazırda normal Chrome yerine Canary versiyonunu kullanıyor ve de özelliği deneyimlemek istiyorsanız ‘Chrome Flags’ üzerinden özelliği etkinleştirmek için:
- URL barına chrome://flags yazıp tıklatın,
- Ardından gelene ekranda arama barına ‘Copy link to text’ yazın,
- Alt kısımda ilgili özelliği ‘Enable’ yaparak aktif hale getirin,
- URL barına chrome://restart yazarak tarayıcıyı yeniden başlatın.
Artık özelliği kullanmaya hazırsınız.
Akıllı Telefonlar
Google Duo, çerçeveleme özelliğini Samsung telefonlara da getiriyor
Halihazırda Pixel telefonlarda kullanılmakta olan otomatik çerçeveleme özelliği; Google Duo ile yapılan bir görüntülü görüşme sırasında, kamera sisteminin kişi takibi yapmasına dayanıyor. Oldukça kullanışlı olan bu özellik, Pixel dışındaki Android cihazlarda bulunmuyordu. Artık bu durum değişti, söz konusu özellik bazı Samsung telefonlara da sunuldu.
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Sistem tam olarak nasıl çalışıyor?
Telefonunuzu sabit bir yere koyduğunuzda, hareket halinde olsanız dahi sistem tarafından nerede olduğunuz algılanıyor ve sürekli olarak çerçeve içerisinde konumlandırılıyorsunuz. Tabii ki çok uzak mesafelerde optimum düzeyde çalışmıyor fakat bir oda içerisindeyken sizi takip edebilecek kadar gelişmiş bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.
Android Police tarafından paylaşılan haberde, bu özelliğin artık Pixel telefonlara özgü olmadığı doğrulandı fakat ne kadar genişletileceği noktasında soru işaretleri mevcut. Samsung Galaxy S20+ ve Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları şu anda bu özelliği aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Fold2 gibi modellerde bu özellik şu an için bulunmuyor. Zamanla bu desteğin genişletileceği düşünülüyor.
Samsung Galaxy S20+ modelinde ‘otamatik çerçeveleme’ özelliğinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Kamera kapatma butonunu geri gelebilir
2019 yılının sonlarında kullanıcı arayüzünde yapılan bir değişiklikle, kamerayı kapatma butonu kaldırılmıştı. Görüntülü arama yaptığınızda, kameranın direkt olarak açılmasını istemeyen kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik olduğu aşikar.
Android Police’in haberine göre, kamera kapatma butonu bazı kullanıcılar için geri dönüyor. Google Duo’nun iki sene sonra ekran paylaşma özelliğini geri getirdiği düşünüldüğünde, kamera kapatma butonunun da geri gelmesi oldukça yüksek bir ihtimal. Fakat bu özelliğin ne zaman geleceği, hangi cihazlara ya da Android sürümlerine sunulacağı şu an için bilinmiyor.
Genel
Google Chrome, kayıtlı şifrelerin düzenlenmesine izin verecek
Google Chrome internet tarayıcısı, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreleri düzenlemenize olanak veren bir özellik üzerinde çalışıyor. Halihazırda ‘https://passwords.google.com/’ bağlantısı üzerinden şifre değişikliği yapılabiliyor fakat pek kullanışlı değil. Google Chrome internet tarayıcının mobil ya da bilgisayar versiyonunda mevcut şifremizi düzenlemek istediğimizde, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreyi silip, yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor.
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Google Chrome, şifre düzenleme özelliğine kavuşuyor
Bu özellik ilk olarak 2014 yılında talep edilmiş fakat şirket tarafından karşılık bulamamıştı. Şirket, 2018 yılının sonunda, tarayıcı şifrelerini daha erişilebilir bir hale getirdi ve şifre özelliklerine daha fazla odaklanmaya başladı.
Şirket, konuyla ilgili olarak, “Bu özellik, geçmişte çokça istenen fakat genel öncelik sıralamamızda bulunmayan bir özellikti. Versiyon 69 ile birlikte, ayarları/şifreleri daha erişilebilir bir pozisyona getiren yeni kullanıcı arayüzünü sunmuştuk. Bu özelliği üç aylık planlamamız içerisine dahil ettik ve yakında yeni gelişmeleri sizlere sunuyor olacağız.” açıklamasını yaptı.
Söz konusu özellik şu anda beta versiyonlarında kullanıma sunulmuş durumda. Google Chrome’da kayıtlı olan şifrelerinizi düzenlemek için, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekecek.
1. Google Chrome’un bilgisayar veya Android için sunduğu beta versiyonunu indirip kurun.
Bilgisayar versiyonunu indirmek için tıklayın.
Android versiyonunu indirmek için tıklayın.
2. Adres çubuğuna ‘chrome://flags/#edit-passwords-in-settings’ yazıp ‘Enter’ tuşuna basın.
3. ‘Edit passwords in settings’ bölümünü ‘Enabled’ olarak değiştirin.
4. Tarayıcıyı yeniden başlatın.
5. Adres çubuğuna ‘chrome://settings/passwords’ yazıp ‘Enter’ tuşuna bastığınızda, halihazırda kayıtlı olan şifrelerinizin bulunduğu bölümü göreceksiniz. Değiştirmek istediğiniz şifrenizin karşısında dikey pozisyonda bulunan üç noktaya tıklayıp, ‘Edit password’ seçeneğiyle mevcut şifrenizi düzenleyebilirsiniz.
Versiyon 86 ile birlikte sunulması bekleniyor
Özellik henüz stabil olarak çalışmıyor ve çeşitli hatalar içeriyor. Google Chrome versiyon 86’nın kararlı hali önümüzdeki hafta yayınlandığında, özelliğin sorunsuz bir şekilde çalışması bekleniyor.
Google Mesajlar uygulaması, tüm görüşmeleri kategorize edecek!
Google Mesajlar uygulaması için uzun zamandır beklenen bir özellik test edilmeye başlandı. Yeni özellik sayesinde Mesajlar’da yapılan tüm görüşmeler, uygulamanın en üstüne eklenen farklı farklı kategorilere göre ayrılacak.
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Google’ın Android telefonlar için geliştirdiği mesajlaşma yazılımı olan Google Mesajlar, işlevselliğini daha da artırmaya devam ediyor. XDA Developers ekibinin keşfettiği son yenilikle beraber Mesajlar uygulaması, artık yapılan tüm görüşmeleri kategorize edecek. Böylelikle kullanıcılar, yüzlerce mesaj arasından neyin nerede olduğunu tek tek bulmaya çalışmaktan kurtulmuş olacak.
Google Mesajlar uygulaması, görüşmeleri kategorilere ayıracak
XDA ekibinin paylaştığı ekran görüntüsünden anlayabildiğimiz kadarıyla Google Mesajlar uygulaması, görüşmeleri All (Tümü), Personal (Kişisel), Transactions (İşlemler), OTP, Offers (Teklifler) ve More (Daha Fazlası) gibi kategorilere ayırıyor. Örneğin o an için sadece bir firmadan gelen tanıtım mesajını arıyorsanız, Offers sekmesine tıklayarak yalnızca o tarz mesajları görüntüleyebileceksiniz.
Google Mesajlar uygulamasına gelecek bu özellik, insanların görüşmelerini daha organize bir biçimde düzenlemelerini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Özellikle tek seferlik şifreler (OTP) için ayrı bir filtreleme mekanizmasına sahip olmak, işi adeta tadından yenmez denebilecek bir boyuta ulaştıracak.
OTP’ler neredeyse her gün hayatımızda, bu bağlamda mesajlaşma uygulamalarını dağıtma potansiyeli oldukça yüksek. Hatta bu dağınıklığın farkında olan Google’ın kısa bir süre önce OTP’leri 24 saat sonra otomatik olarak silmeyi planladığı da ortaya çıkmıştı.
Aslına bakacak olursanız Google Mesajlar için kullanıma sunulacak görüşmeleri kategorize etme özelliği, Microsoft’un SMS Organizer uygulaması gibi halihazırda zaten yapabilen yazılımlar var. Ancak aynı sistemin bizzat Android’in geliştiricisi tarafından kullanıcılara sunulacak olması, elbette ki özellikle gizlilik açısından büyük önem taşıyor.
Yeni kategoriler özelliği, henüz test aşamasında olup herhangi bir sunucu taraflı veya beta uygulaması aracılığıyla kullanılabilir değil. Daha geniş bir kitle tarafından ne zaman test edileceği de bilinmiyor. Ancak en azından bir ön bakış atma imkanımız oldu, dolayısıyla Google Mesajlar uygulamasının yeni güncellemeye gebe olduğunu öngörebiliriz. Test aşaması bittiğinde ise tüm kullanıcılara sunulacak.