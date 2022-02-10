Google Chrome, Masaüstünde Geçmiş Web Sitelerini Keşfetmek Yeni Bir Özellik Aldı

Google, yaklaşık 8 yıl sonra Chrome logosunu kısa süre önce değiştirdikten sonra, Chrome‘un masaüstü uygulaması için yeni özellikleri duyurdu. Şirket, geçmiş sayfasında daha önce ziyaret edilen web sitelerine kolay erişim sağlayan yeni bir “Journeys ” özelliğini tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların Chrome‘da bir şekilde kesintiye uğramış olabilecek “geçmiş keşiflerine” devam etmelerine yardımcı olmayı amaçlayacak.

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Google Chrome Yeni “Journeys” Özelliğini Kazandı

Google kısa süre önce masaüstünde Chrome için Journeys özelliğini duyurmak için resmi bir blog gönderisi paylaştı. Öncelikle, konulara göre gruplandırılmış, daha önce ziyaret edilen web sitelerinin kronolojik ve kişiselleştirilmiş bir zaman çizelgesini içeren özel bir sekmedir. Kullanıcılar artık Chrome‘daki geçmiş etkinliklerini keşfetmek ve kendileriyle alakalı olabilecek diğer web sitelerini ziyaret etmek için Geçmiş altındaki Journeys sayfasını ziyaret edebilir.

Google‘da Chrome Ürün Müdürü Yana Yushkina, Journeys ‘in daha önce ziyaret edilen web sitelerini gruplanmış bir görünümde göstermenin dışında, “en alakalı bilgileri öne ve merkeze koymak için bir siteyle ne kadar etkileşim kurduğunuzu bile hesaba katacağını” belirtti.

Google, Chrome‘daki yeni özelliğin kontrolünün kullanıcıların elinde olacağını söylüyor. Bu, kullanıcıların Seyahat sekmesini temizlemek veya Journeys sayfasından tek tek öğeleri veya grupları silmek için tüm tarama geçmişlerini silmeye devam edebilecekleri anlamına gelir. Ayrıca, Journeys Chrome ayarlarından tamamen kapatabilirler.