WhatsApp iOS İçin, Kamera Arayüzünü Yeniden Tasarlıyor

WhatsApp‘ın test edildiği görülen çok sayıda yeni özelliğe ek olarak, Meta‘nın sahip olduğu mesajlaşma platformu şimdi iOS uygulaması için yeniden tasarlanmış bir kamera kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor.

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WhatsApp iOS Sürümü İçin Yeni Kamera Kullanıcı Arayüzünü Test Ediyor

WABetaInfo tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, yeni kamera kullanıcı arayüzünün iOS için en son WhatsApp beta sürümü 2.22.4.72‘nin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Başlangıç ​​olarak, güncellenmiş kamera kullanıcı arayüzü, kullanıcının medyayı hızlı bir şekilde yüklemeyi veya göndermeyi seçebileceği mevcut yatay medya çubuğunu göstermeyecek.

Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü, sol alt köşede, kullanıcıları başkalarıyla paylaşmak veya Durum olarak yüklemek istedikleri fotoğrafı veya videoyu seçmeleri için telefonun Fotoğraflar uygulamasına yönlendirecek yeni bir düğme gösterecek. Bu küçük değişiklik, şu anda çevrenizdeki insanlar tarafından görüntülenebilen galerinizin içeriğini başkalarının görmesini istemediğinizde yardımcı olacaktır.

Beklenebilecek bir diğer değişiklik, sağ alt köşede bulunan yenilenmiş kamera değiştirme simgesidir. Bu seçenek, kullanıcıların arka kamera görünümünden ön kamera görünümüne veya tam tersi şekilde geçiş yapmasına olanak tanır. Uygulamanın Android sürümüne de gelebilecek olan WhatsApp kamerası için daha fazla değişiklik getirilmesi bekleniyor.

Yeni Altyazı Görünümü

WhatsApp ayrıca iOS kullanıcıları için yeni bir Altyazı Görünümünü test ederken bulundu. Yeniden tasarlanan Altyazı Görünümü, yüklenen Durumu görebilecek kişilerin listesini gösterecek.

Ayrıca, kullanıcıların belirli bir WhatsApp sohbetinden Durum olarak medya yüklemesine izin verecek. Bu, kullanıcıların WhatsApp‘ın dahili kamerasından çekilen fotoğrafları veya videoları Durum olarak yüklemesine izin veren mevcut yeteneğin bir uzantısı olacak. Özellik hala geliştirilme aşamasındadır ve iOS ve Android kullanıcıları için ne zaman tanıtılacağı görülmeye devam etmektedir.

Ayrıca WhatsApp, yeni Topluluklar bölümü, hem mobil hem de masaüstü kullanıcıları için küresel bir medya oynatıcı, mesaj tepkileri ve daha fazlası gibi birkaç özelliği daha test ediyor.