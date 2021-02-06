Google Chrome güncellemesi büyük bir güvenlik açığını kapatacak

Google, Chrome internet tarayıcısı için önemli bir güvenlik yaması içeren yeni bir güncelleme yayınladı. Çözüme kavuşturulan ve CVE-2021-21148 ismiyle bilinen güvenlik açığı bir süredir kullanımdaydı.

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Teknoloji devi güvenlik açığıyla alakalı olarak başka tehditleri tetiklememek adına fazla detay vermedi. Aynı şekilde firmanın fazla bilgi paylaşmamasının altında; aynı hatayı barındırma ihtimali olup çözümü olmayan üçüncü parti uygulamalarını düşünmesi de var.

Diğer taraftan paylaşılanlara göre bu hata “yüksek” seviyede risk barındırıyor. Sistem açığını bulan kişi ise güvenlik araştırmacısı Mattias Buelens. Ki böylelikle güvenli bir çevrimiçi alan oluşturmada hata bulma programlarının oynadığı rolün öneminin altı çiziliyor.

Google Chrome tarayıcısının otomatik güncelleme özelliği tarayıcının yeni versiyonunu getirecektir. Ancak kullanıcıların Chrome tarayıcısını veya bilgisayarını sıkça yeniden başlatmaması durumunda aksamalar olabiliyor. Bu güncellemenin önemini de göz önüne alacak olursak fazla geciktirmemenin iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz.

Google tarafından hatayla ilgili bilgi verilmemesi hangi açıkların kapandığını da öğrenmemizin önüne geçiyor. Ancak ZDNet tarafından bildirildiğine göre Buelens’in açıklamasından hemen sonra Microsoft, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından Chrome açığı kullanılarak yapıldığı düşünülen bir saldırı bildirimi yaptı. Dolayısıyla da bazı siber güvenlik araştırmacıları bu iki olayın bağlı olduklarını düşünüyor.

Google firmasının güvenlik takımı son zamanlarda sistem açıklarıyla alakalı oldukça yoğun çalışıyor gibi. Öyle ki son zamanlarda diğer hatalar için de getirilen yamaların yanında Google; Web Store sayfasından zararlı eklentileri de bir süredir kaldırmaya çalışıyor.