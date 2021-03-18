Google Chrome çoklu pencere yönetimini değiştirecek

Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları bir kerede açılan çoklu pencere yönetimini kolaylaştırmayı planlıyor.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 1040-4.149TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.

reklam

İnternet tarayıcılarına uzun zaman önce gelen “sekmeler” özelliği internet deneyimini önemli ölçüde geliştirmiş durumda. İnsanlar her seferinde yeni bir pencere açmak yerine yeni bir sekmeyle internette daha düzenli gezinebiliyorlar. Ancak bu sefer de çok sayıda sekmenin yönetilmesi problemi ortaya çıkabiliyor. Şimdiyse özellikle bu şekilde çoklu sekme ve çoklu pencere kullanan kullanıcılar için iyi haberler var.

Chromium tabanlı iki tarayıcı Microsoft Edge ve Google Chrome; çoklu tarayıcı pencereleri arasındaki geçişi ve yönetimi kolaylaştıracak yeni bir özellik almaya hazırlık yapıyorlar. İki tarayıcıda da aynı şekilde çalışacak özellik kullanıcılar tarafından hoş karşılanacağa benziyor.

reklam

“Pencere isimlendirme” adlı işlev Edge ve Chrome tarayıcılarının 90.versiyonlarında yerlerini alacak. Şu anda ise tarayıcıların beta versiyonlarında denemeye açık halde. Ayrıca varsayılan aktif halde olduğundan dolayı denemek için gizli ayarlara girmek gerekmiyor.

Özellik, sekme tarayıcısı için kullanılan işlevleri tarayıcı sekmesine de getirerek benzer bir işleyiş sağlıyor. Örneğin bir tarayıcıda bir konu hakkında çeşitli sekmelerin açılmasının yanında; başka bir konu hakkında bir diğer pencere açılabiliyor. İsimlendirme işleviyle de bu pencerelerin düzeni sağlanabiliyor.

Ayarlar>Daha fazla araç>Pencere isimlendirme adresinden; ya da pencerenin köşesine sağ tıklayarak Bu pencereyi isimlendir kısmından özellik aktifleştirilebiliyor. Sonrasında verilen isim Windows görev çubuğunda yer alıyor ve farenin üzerine getirilmesiyle erişilebiliyor. Ayrıca özellikle birlikte kullanıcıya tarayıcıyı kapatıp açtığı zaman bıraktığı yerden devam etme seçeneği de sunuluyor.