İnternet
Google Chrome çoklu pencere yönetimini değiştirecek
Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları bir kerede açılan çoklu pencere yönetimini kolaylaştırmayı planlıyor.
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İnternet tarayıcılarına uzun zaman önce gelen “sekmeler” özelliği internet deneyimini önemli ölçüde geliştirmiş durumda. İnsanlar her seferinde yeni bir pencere açmak yerine yeni bir sekmeyle internette daha düzenli gezinebiliyorlar. Ancak bu sefer de çok sayıda sekmenin yönetilmesi problemi ortaya çıkabiliyor. Şimdiyse özellikle bu şekilde çoklu sekme ve çoklu pencere kullanan kullanıcılar için iyi haberler var.
Chromium tabanlı iki tarayıcı Microsoft Edge ve Google Chrome; çoklu tarayıcı pencereleri arasındaki geçişi ve yönetimi kolaylaştıracak yeni bir özellik almaya hazırlık yapıyorlar. İki tarayıcıda da aynı şekilde çalışacak özellik kullanıcılar tarafından hoş karşılanacağa benziyor.
“Pencere isimlendirme” adlı işlev Edge ve Chrome tarayıcılarının 90.versiyonlarında yerlerini alacak. Şu anda ise tarayıcıların beta versiyonlarında denemeye açık halde. Ayrıca varsayılan aktif halde olduğundan dolayı denemek için gizli ayarlara girmek gerekmiyor.
Özellik, sekme tarayıcısı için kullanılan işlevleri tarayıcı sekmesine de getirerek benzer bir işleyiş sağlıyor. Örneğin bir tarayıcıda bir konu hakkında çeşitli sekmelerin açılmasının yanında; başka bir konu hakkında bir diğer pencere açılabiliyor. İsimlendirme işleviyle de bu pencerelerin düzeni sağlanabiliyor.
Ayarlar>Daha fazla araç>Pencere isimlendirme adresinden; ya da pencerenin köşesine sağ tıklayarak Bu pencereyi isimlendir kısmından özellik aktifleştirilebiliyor. Sonrasında verilen isim Windows görev çubuğunda yer alıyor ve farenin üzerine getirilmesiyle erişilebiliyor. Ayrıca özellikle birlikte kullanıcıya tarayıcıyı kapatıp açtığı zaman bıraktığı yerden devam etme seçeneği de sunuluyor.
Güncelleme
WhatsApp arşivlenen sohbetler için önemli değişiklikler getiriyor
WhatsApp uygulaması bildiğiniz üzere göz önünde olmasını istemediğiniz sohbetleri arşivlemenize izin veriyor. Yakın zamanda ise şirket arşivlenen sohbet sayısını görmeyi kolaylaştırmayı planlıyor. Bununla beraber artık arşivde olan ve yeni mesaj alan sohbetler de arşivden çıkmayacak.
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Bu alanda geçen senenin sonlarına doğru Arşivlenen Sohbetler için Tatil Modu isimli bir özellik duymuştuk. Buna göre kısa süreliğine sohbet bildirimlerini durdurmak mümkün olacaktı. Ardından “Sonra Oku” diye adlandırılan bu özellik dışında başka geliştirmeler ve yenilikler de yolda gibi.
Öyle ki iOS için WhatsApp uygulamasının beta versiyonunda sözü geçen özellik orijinal ismiyle görülebiliyor. Ek olarak WABetaInfo özelliğin çalışmasıyla alakalı başka değişiklikler de tespit etmiş durumda.
Bunlar arasında ise arşivlenen kaç sohbetin yeni mesaj aldığını gösteren bir sayaç yer alıyor. Diğer taraftan, örneğin arşivdeki bir sohbete mesaj gelmesi durumunda sohbetin arşivden çıkma durumunu görebiliyorduk. Gelecek yeni özelliklerle birlikte ise bu durum artık gözlemlenmeyecek.
Her ne kadar bazı kullanıcılar arşivlenen sohbetlerden bildirim almak isteyebilecek olsa da; arşivi daha kalıcı bir çözüm olarak kullanmak isteyen kişilere ve genel anlamda kullanıcılara sohbetleri üzerinde daha geniş bir kontrol imkanı tanınması iyi bir gelişme diyebiliriz gibi.
Şimdilik bahsettiğimiz değişiklikler sadece WhatsApp iOS versiyonunda gözükmeye başlamış durumda. Ancak bu işlevlerin zamanla uygulamanın Android ve masaüstü versiyonlarına gelmesi de oldukça muhtemel.
İnternet
Google Chrome yeni özellikleri denemeyi kolaylaştırıyor
Google firmasının Chrome için hazırladığı şeyler sadece daha sık bir güncelleme döngüsü değil gibi duruyor. 9to5Google tarafından tespit edildiğine göre Chrome tasarım sorumlusu Alex Ainslie; firmanın üzerinde çalıştığı deneysel özellikleri test etmeyi kolaylaştıracak bir özelliği Twitter üzerinden paylaştı.
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Buna göre bu haftadan sonra tarayıcının Canary versiyonu bir deney şişesi ibaresi barındıracak. Bu imge kullanılarak da tarayıcının deneysel özelliklerini aktif hale getirmek mümkün olacak. Aynı zamanda aynı yerden yeni özellikler için Google firmasına geri bildirim sağlama imkanı da olacak.
Bu özellikten önce Google Chrome üzerinde yeni ve deneysel özellikleri aktifleştirmek için; tarayıcı üzerinden geliştirici seçeneklerine, yani flags kısmına girmek gerekiyordu. Bu da yapılan şeyin bilinmemesi durumunda bu tip özelliklere erişmeyi daha zor hale getiriyordu. Aynı zamanda bu menüden hangi özelliklerin aktif olduğunu görmek de o kadar kolay olmuyordu.
Şimdi ise Ainslie’nin söylediğine göre firmanın ekleyeceği menüyle kullanıcılar bu özellikleri daha kolay deneyecek. Aynı zamanda gelişim aşamasında olan bu özelliklerden firma daha fazla geri bildirim alabilecek.
Bahsi geçen deney şişesi imgesi Canary dışında geliştirici ve beta versiyonlarına da dahil olacak. Dolayısıyla artık kullanıcılar yeni özellikleri denemek için en az stabil olan versiyonu indirmek durumunda kalmayacak gibi.
İnternet
Twitter gönderiler için “Geri Al” butonunu test ediyor
Yakın zamanda hikaye paylaşımını Fleets adı altında siteye uygulayan Twitter; şimdi de Gmail üzerinde görmeye alışık olduğumuz özelliğin bir benzerini getirecek gibi duruyor.
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Sosyal medya konusunda tanınan bir isim olan Manchun Wong; Twitter’ın üzerinde çalıştığı “Gönderiyi Geri Al” butonundan bir ilk izlenim paylaştı. Geri sayıma sahip işlev kullanıcıların paylaştıkları yanlış olması muhtemel bir gönderiyi yayınlanmadan hemen önce geri almalarına imkan veriyor.
Paylaşılan gönderiyi geri almak için kullanıcıya beş saniye kadar zaman veren özellik; adından geçen sene de bahsettirmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında anket yapan firma özelliğin üyeliklere özel tanınması hakkında kullanıcılardan geri bildirim istemişti. Ayrıca Twitter firmasının reklam gelirlerini desteklemek için ücretli özel içerik planları kurduğunu da biliyoruz.
Ancak firma görünüşe göre geri al butonunu kullanıcılar üzerinde test ediyor. Dolayısıyla özelliğin ücretsiz olarak sisteme dahil edilmesi muhtemel. Firma daha önce de yapılan paylaşımlarda daha dikkatli olunması amacıyla “retweet” özelliğine belli kısıtlamalar getirmişti. Ancak bu özellik karışık tepkilere neden olmuştu.
Şimdi ise “geri al” özelliği, her ne kadar kullanıcıların istediği ve üzerinde çalışılan diğer yeni özelliklerin içinde geleceği hala meçhul olan “düzenle” özelliği değilse de, yine de işlevli bir kullanım imkanı verecek gibi duruyor.
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