Google Chrome bazı eski işlemcilerde artık çalışmayacak

Chromium geliştirici ekibinin açıklamasına göre SSE3 desteği olmayan eski x86 işlemcilere olan desteğini kesecek. Yeni uygulama ise Chrome 89 ile gelecek.

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Bu hamleyle Google Chrome kullanımında görülmesi beklenen değişim oldukça düşük. Çünkü bu durumun etkileyeceği işlemciler çoğunlukla Intel Core 2 Duo öncesi çipleri kapsıyor. Öyle ki 2005 sonrası işlemcileri SSE3 desteğine zaten sahip. Dolayısıyla bu durumun etkileyeceği işlemcilerin yaklaşık 15 senelik olmaları gerekiyor.

Ayrıca bu durumdan etkilenen tek sistem de Windows olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Mac, Android ve Chrome OS sistemleri zaten çalışmak için SSE3 desteği gerektiriyorlar. Onun dışında Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısının da bu değişimden etkilenmesi muhtemel.

Bu tip eski işlemcilerin neden desteğinin kesildiğiyle alakalı resmi bir açıklama gelmedi. Ama bahsettiğimiz gibi kullanıcıların büyük çoğunluğunun yeterli yenilikte işlemci sahibi olduklarını düşünürsek; desteğin kesilmesiyle gelecek olan performans artışı bu durumu haklı çıkarmaya yetecek gibi.

Böylelikle Chrome 89 versiyonundan başlayarak minimum işlemci gereksinimlerine uymayan sistemler Google Chrome kuramayacaklar. Uygulamanın açılmaya çalışılması durumunda sistem hata verecek. Bu değişimlerin uygulanacağı cihazlar ise Chrome 87’den itibaren donanım desteklerinin biteceğiyle alakalı uyarılar almaya başlayacak.

Eğer Intel Atom veya Celeron M gibi SSE3 öncesi işlemcilere sahipseniz; konuyla alakalı daha detaylı bilgi için yapılan değişikliklerin paylaşıldığı bu sayfaya bir göz atabilirsiniz.