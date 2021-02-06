Haber
Microsoft, Edge’in ilk sürümünü Windows bilgisayarlardan kaldıracak!
Microsoft, bundan yaklaşık 1 yıl evvel kadar Edge tarayıcısının yeni versiyonunu kullanıma sunmuştu. 2016 yılında Windows 10’la beraber piyasaya çıkan Edge’in yeni versiyonu olan tarayıcı, Chromium altyapısını kullanıyor. Microsoft, görünüşe bakılırsa yoluna yeni Edge ile devam etmeye karar vermiş. Zira Edge’in eski sürümü, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren Windows bilgisayarlardan kaldırılıyor.
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Microsoft’un Windows 10 ile beraber piyasaya sürdüğü ilk Edge, şirketin kendi tarayıcı motoru olan EdgeHTML altyapısı üzerine kurulu. Başlangıçta EdgeHTML altyapısına yatırım yaparak bu motoru geliştiren Microsoft, geçtiğimiz yıllarda motoru durdurma kararı aldı. Bunun yerine şirket artık yoluna Chromium tabanlı Edge’le devam edeceğini açıklamıştı.
Bununla birlikte Microsoft, 9 Mart 2021’den itibaren Edge tarayıcının ilk versiyonu için herhangi bir güvenlik güncellemesi yayınlamayacağını duyurmuştu. Fakat şirketin Edge’e vurduğu darbe bununla bitmeyecek gibi gözüküyor. 13 Nisan’dan sonra ilk Edge, Windows bilgisayarlardan kaldırılarak resmen tarihin tozlu sayfalarına karışmış olacak. Peki hâlihazırda yeni Microsoft Edge’i yüklemeyenlerin ne yapmaları gerekiyor?
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Yapılan açıklamaya göre, Microsoft Chromium tabanlı Edge tarayıcısını yüklemeyenlerin bilgisayarına otomatik olarak tarayıcıyı yükleyecek. Yani siz ister yeni Edge’i kullanıyor olun, ister eskisini kullanıyor olun, hayatınızda herhangi bir değişiklik hissetmeyeceksiniz. Siz farkına bile varmadan, Microsoft bilgisayarınıza yeni Edge’i yüklemiş; eski Edge’i ise kaldırmış olacak.
Yeni Microsoft Edge uygulamasını 13 Nisan’dan önce nasıl yükleyebiliriz?
Eğer isterseniz 13 Nisan’dan önce istediğiniz vakit bilgisayarınıza yeni Edge’i yükleyebilirsiniz. Bunun için aşağıda bahsettiğimiz adımları uygulamanız yeterli:
- Öncelikle bilgisayarınızdan buradaki linke tıklayın.
- Açılan sayfadaki “Şimdi dene” butonuna tıklayın.
- Bilgisayarınıza uygun sürümlerden birisinin kurulum dosyasını indirin.
- İnen kurulumu dosyasına çift tıklayarak yüklemeyi başlatın.
Haber
World of Tanks’ın orijinal sürümü nihayet Steam’e geliyor!
Aksiyon ve savaş temalı oyunlardan hoşlananlar arasında bir hayli popüler olan World of Tanks, 2021 yılı içerisinde Steam kütüphanesine gelecek. Oyunun geliştiricisi tarafından duyurulan müjdeli haber, Steam kullanıcılarının çok hoşuna gidecek gibi gözüküyor.
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Çok oyunculu savaş oyunları arasında popülaritesi bir hayli yüksek olan World of Tanks, ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürülmüş; sonrasında da World of Tanks Blitz isimli versiyonuyla Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. O günden beri oyunun orijinal versiyonunu Steam kullanıcılarından mahrum bırakan Wargaming, nihayet bu inadından vazgeçti.
Wargaming tarafından yapılan açıklamaya göre, World of Tanks’ın orijinal sürümü 2021 yılı içerisinde Steam kullanıcılarıyla buluşacak. Yalnız bu noktada bilinmeyen en önemli detay, oyunun Steam’e tam olarak ne zaman ekleneceği. Wargaming yetkilileri konuyla alâkalı net bir bilgi henüz paylaşmış değiller. Yetkililer şimdilik yalnız oyunun kısa bir videosunu paylaşmakla yetiniyorlar.
Aynı zamanda World of Tanks geliştiricileri, oyunla alakalı bilgileri şimdiden Steam’e eklemiş durumdalar. Dilerseniz buradaki bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Sonrasında bu sayfadan, oyunla alakalı fotoğraflara ve videolara ulaşabilir, dilerseniz istek listenize ekleyebilirsiniz.
World of Tanks oyununun Steam sayfasında şu bilgiler yer alıyor:
Dünya Savaşı ve 20. yüzyılın ortalarından 600’ün üzerinde araçtan birinin komutasına geçin ve dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı kendinizi kanıtlayın. Harekete geçin ve hem taktiğe hem de savaşa eşit derecede odaklanan destansı PVP savaşların heyecanını yaşayın!
Tarihin en büyük tank üreticisi ülkelerinden 600’den fazla tank ve askeri araç ellerinizin altında! 5 araç türünün her birini deneyin ve savaş alanındaki özgün rollerini yakından tanıyın. Çeşitli tür ve ülke bileşimlerini deneyerek sizin oyun tarzınıza uygun savaş araçları keşfedin.
World of Tanks tanıtım videosu
Apple
Apple ve Hyundai-Kia’nın Apple Car konusundaki görüşmeleri durdu
Apple Car son günlerin durmak bilmeden konuşulan konularından. Öyle ki, Apple’ın olası bir aracın üretimi için Hyundai-Kia ile anlaşma noktasına geldiği söyleniyordu. Ancak, bu görüşmeler görünene göre o kadar da iyi gitmiyor. Son söylentilere göre, görüşmeler durma noktasına geldi. Apple’ın bu olası anlaşmayı başlamadan bozması an meselesi…
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Apple, Hyundai’nin projeyi açığa çıkarmasından mutsuz
Apple ve Hyundai’nin Apple Car konusunda yaptığı görüşmeler son bir aydır manşetlerden düşmüyor. Hatta bu görüşmelerin gün yüzüne çıkışının kaynağı Hyundai’nin yıllık mali raporlarını açıkladığı toplantı. Başka bir deyişle, Amerikan teknoloji devi, ürünlerinin gizli kalmasını isterken, söz konusu markaların sürekli olarak Apple Car konusundan bahsetmelerinden rahatsız. Bunun üzerine geri adım atan Hyundai, hemen bir açıklama yayımladı ve hala projeye parça sağlayıcı olarak katılma konusunda görüştüklerini belirtti. Ancak, bu, Amerikan teknoloji devi için pek de ikna edici olmadı.
Hyundai ve Apple arasındaki görüşmelerin devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Bunun yanı sıra, Apple’ın diğer otomotiv firmalarıyla görüştüğü de gelen bilgiler arasında.
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Hyundai de Apple Car’a aslında pek olumlu bakmıyordu
Reuters’ın daha önce bildirdiğine göre, Hyundai yöneticileri Apple Car konusunda görüş ayrılıkları yaşamaktaydı. Konu hakkında çekimser olan yöneticiler, Hyundai daha önce “başka markalara otomobil üreten” bir firma olmadığı için, Apple ile bir işbirliği yürütmeye olumsuz bakıyorlardı. Hyundai yöneticilerinin anlaşamadığı bir başka konu ise üretimi hangi firmanın yapacağıydı. Bildiğiniz üzere, Hyundai, Kia’nın en büyük hissesine sahip. Bu yüzden, üretimi Kia mı yoksa Hyundai mi yapacak konusu da yöneticiler arasında sıkça gündeme geliyordu. Her ne kadar proje henüz başlangıç aşamasında olsa da, 3,6 milyar dolar değerindeydi. Ayrıca, 5 yıl gibi uzun bir süreye yayılacağı konuşuluyordu. Ancak, gerek Hyundai yöneticilerinin çekinceleri, gerek Apple’ın mutsuzluğu bu yüksek değerdeki projeyi iki taraf için de şimdilik muallakta bırakmış gözüküyor…
Kaynak: MobileSyrup, Reuters
Akıllı Telefonlar
Realme V11 5G, uygun fiyatıyla resmi olarak tanıtıldı!
Realme, bugün yeni bir uygun fiyatlı 5G destekli akıllı telefon tanıttı. Şirket, uygun fiyatlı telefonlarını V serisi ile piyasaya sürüyor. Bugün tanıtılan cihaz ise Realme V11 5G adlandırmasıyla karşımıza çıktı. Telefon, giriş segmenti özelliklere sahip ancak 5G desteği bulunan en ucuz telefonlardan biri olacak. Bu nedenle cihaz, 5G bağlantısı bulunan akıllı telefon almak isteyen kullanıcılar için iyi bir tercih olacaktır.
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Realme V11 5G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Realme V11 5G, 6.52 inçlik 1600×720 piksel çözünürlüğü bulunan IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran, 20:9 en/boy oranı ile geliyor. Cihazın, damla çentik tasarımlı 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Telefon, MediaTek Dimensity 700 yonga setinden gücünü alıyor. Dimensity 700, 5G bağlantıyı destekleyen fakat fiyat olarak ucuz olan bir yonga setidir. Realme V11 5G‘nin 128 GB depolama alanı ve 6/8 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Bununla birlikte cihazlar, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvasına sahip.
Realme V11, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Bu ana kameraya, 2 MP çözünürlüklü derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun yüz tanıma ve parmak izi olmak üzere iki adet güvenlik önlemi mevcut. V11 5G‘nin parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunmakta. Bununla birlikte cihazın ön taraftaki kamerası sayesinde başarılı bir yüz taraması gerçekleştiği belirtiliyor. Telefon, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca Android 11 tabanlı Realme UI‘ın son sürümü, batarya konusunda oldukça başarılı işler çıkartıyor. Bu nedenle, cihazın güçlü bir batarya ömrü sunması muhtemel gözüküyor.
Realme V11, 4 GB RAM‘li model için 1199 Yuan(185$), 6 GB RAM‘li model için ise 1399 Yuan(216$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ayrıca cihazın Vibrant Blue ve Quiet Grey olmak üzere iki adet renk seçeneği de mevcut.
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