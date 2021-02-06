Microsoft, bundan yaklaşık 1 yıl evvel kadar Edge tarayıcısının yeni versiyonunu kullanıma sunmuştu. 2016 yılında Windows 10’la beraber piyasaya çıkan Edge’in yeni versiyonu olan tarayıcı, Chromium altyapısını kullanıyor. Microsoft, görünüşe bakılırsa yoluna yeni Edge ile devam etmeye karar vermiş. Zira Edge’in eski sürümü, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren Windows bilgisayarlardan kaldırılıyor.

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Microsoft’un Windows 10 ile beraber piyasaya sürdüğü ilk Edge, şirketin kendi tarayıcı motoru olan EdgeHTML altyapısı üzerine kurulu. Başlangıçta EdgeHTML altyapısına yatırım yaparak bu motoru geliştiren Microsoft, geçtiğimiz yıllarda motoru durdurma kararı aldı. Bunun yerine şirket artık yoluna Chromium tabanlı Edge’le devam edeceğini açıklamıştı.

Bununla birlikte Microsoft, 9 Mart 2021’den itibaren Edge tarayıcının ilk versiyonu için herhangi bir güvenlik güncellemesi yayınlamayacağını duyurmuştu. Fakat şirketin Edge’e vurduğu darbe bununla bitmeyecek gibi gözüküyor. 13 Nisan’dan sonra ilk Edge, Windows bilgisayarlardan kaldırılarak resmen tarihin tozlu sayfalarına karışmış olacak. Peki hâlihazırda yeni Microsoft Edge’i yüklemeyenlerin ne yapmaları gerekiyor?

Yapılan açıklamaya göre, Microsoft Chromium tabanlı Edge tarayıcısını yüklemeyenlerin bilgisayarına otomatik olarak tarayıcıyı yükleyecek. Yani siz ister yeni Edge’i kullanıyor olun, ister eskisini kullanıyor olun, hayatınızda herhangi bir değişiklik hissetmeyeceksiniz. Siz farkına bile varmadan, Microsoft bilgisayarınıza yeni Edge’i yüklemiş; eski Edge’i ise kaldırmış olacak.

Yeni Microsoft Edge uygulamasını 13 Nisan’dan önce nasıl yükleyebiliriz?

Eğer isterseniz 13 Nisan’dan önce istediğiniz vakit bilgisayarınıza yeni Edge’i yükleyebilirsiniz. Bunun için aşağıda bahsettiğimiz adımları uygulamanız yeterli: