Google Chrome Android sürümü için 5 harika özellik!

Nokia, bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce, 5 Aralık’ta bir sonraki akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Henüz bunun bir amiral gemisi olup olmayacağı hakkında spekülasyonları önlemek için hiçbir ayrıntı verilmemesine rağmen yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Ürün sorumlusu Juho Sarvikas, Qualcomm’un önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek olan Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesinde sahneye çıkacağını belirten bir tweet attı. Ayrıca Sarvikas’ın belirttiği üzere Nokia’nın 5G telefonları hakkındaki planlarını da açıklayacak.

Super excited to join @cristianoamon & co on the stage at @Qualcomm #SnapdragonSummit in beautiful Maui! 🌸

Join the livestream this Tuesday to learn more about our 5G plans for Nokia Phones! #nokiamobilehttps://t.co/0yEMgrDRB4

