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Google Chrome Android sürümü için 5 harika özellik!
Google Chrome Android sürümü, içerisinde pek çok gizli özellik barındırıyor. Bu özelliklere herhangi bir mod veya eklentiye gerek olmadan uygulama içinden erişim sağlayabilirsiniz. Chrome tarayacısının Android sürümü içindeki en iyi 5 özelliği sizler için listeledik.
1. Karanlık Mod
Android 10 işletim sistemine sahip cihazlarda sistem temasını koyu yaparak Google Chrome gibi karanlık mod destekleyen uygulamaları da bu modda kullanmanız mümkün. Ancak Android 10’dan eski işletim sistemine sahip olan kullanıcılar Google Chrome için karanlık modu ayarlar üzerinden etkinleştirmek zorundalar. Menü tuşu-Ayarlar-Temalar yolunu izleyerek sizde Chrome’u karanlık modda kullanabilirsiniz.
Karanlık mod özelliği arayüze ek olarak destekleyen siteler için de koyu tema sunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra tüm internet sitelerini koyu tema uygulamaya zorlayan deneysel özelliği aktifleştirmek için adres çubuğuna chrome://flags#enable-android-web-contents-dark-mode konumu yapıştırıp açılır menüde ‘Enabled’ seçeneğine tıklayabilirsiniz. Aynı menüden ‘Default’ seçeneğine tıklayarak bu özelliği kapatabilirsiniz.
2. Kaydırarak sekme değiştirin
Chrome üzerinde sekmeler arasında gezintinin en yaygın yolu sekmeler tuşunu kullanarak açılan pencere üzerinden istediğiniz sekmeyi aktifleştirmek şeklinde. Fakat bunun 2 farklı ve kolay yolu daha var. Adres çubuğu üzerinde sağa ve sola kaydırma hareketi ile sekmeler arasında gezinebilir, aşağı kaydırma hareketi ile tüm sekmeleri listeleyebilirsiniz.
3. Chrome Duet’i deneyin
Chrome tarayıcısı için bir çok arayüz geliştirmesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de ‘Chrome Duet’ adını verdiği özellik. Bu özellik ile ekranın üst kısmında bulunan tek adres çubuğu yerine adres çubuğunu ve sık kullanılan çoğu fonksiyonu ekranın alt kısmına taşıyabilirsiniz.
Bu özelliği aktif etmek için adres çubuğuna chrome://flags#enable-chrome-duet komutunu yapıştırıp açılır menüde ‘Enabled’ seçeneğine tıklayabilirsiniz. Adres çubuğunu eski haline döndürmek isterseniz aynı menü içinden ‘Default’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.
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4. Dokunduğum kelimeyi ara
Bu özellik ile internette gezinirken görüp merak ettiğiniz bir kelimeyi uzun basıp seçerek kelime hakkındaki Google Arama sonuçlarına anında erişebilirsiniz. ‘Dokunduğum kelimeyi ara’ çok basit bir özellik olsa da çoğu kullanıcının çok işine yarayacaktır.
5. Hızlı sekme kısayolları
Bu özellik ile Chrome üzerinde yeni bir sekme açmak veya aktif olan sekmeyi kapatmak için sekmeler tuşuna basıp tüm sekmeleri görüntülemeniz gerekmeyecek. Sekmeler tuşuna 1 saniye basılı tutarsanız açılan hızlı menüden yeni sekme veya gizli sekme açabilir, aktif olan sekmeyi kapatabilirsiniz.
Daha fazla özellik için adres çubuğunuza chrome://flags komutunu yapıştırıp Chrome tarayıcısında bulunan deneysel özelliklerin tümüne ulaşabilirsiniz.
Genel
Google Play 2019’un en iyileri belli oldu!
Google Play, 2019 yılına ait en iyi oyun, uygulama, film ve kitaplarını açıkladı. Peki en iyiler listesinde neler var? Gelin hep birlikte bir göz atalım.
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2019 yılı bizi birbirinden yeni uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplarla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın yılın en iyi iOS uygulamalarını ve oyunlarını açıklamasından sonra, benzer bir paylaşım da Google‘dan geldi. En iyilerin buluştuğu listede, Google Play kullanıcılarının oyları ile belirlenen bir dörtlü kategoriye de yer verildi.
Kullanıcıların oylarıyla belirlenen en iyiler listesi
En iyi uygulama: Video Editor – Glitch Video Effects
Kullanıcıların oyları ile yılın en iyi uygulaması olmayı başaran Video Editor – Glitch Video Effect uygulaması, çarpıcı video efektleri ile çalışmalarınıza kendi deyimleriyle sanatsal dokunuşlar yapabilmenizi sağlamayı vadediyor. TikTok, youtube ve instagram gibi paylaşım ve eğlence uygulamalarının fazlaca rağbet gördüğü bu günlerde, etkileyici video efektleri ile bu uygulamanın listede neden yer aldığını tahmin etmek pek de zor değil.
En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
2000’li yıllardan itibaren tüm oyunseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış Call of Duty serisi, 2019 yılı içerisinde mobil versiyonuyla tanıtılmıştı. Kullanıcılardan fazlaca rağbet gören oyun, 2019 yılı en iyi oyun listesinde zirvede olmayı başardı.
En iyi film: Marvel Studios’ Avengers: Endgame
Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, 2,798 milyar dolar ile dünya çapında en çok gişe hasılatı yapan film olmayı başarmıştı. Film, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyisi olmaya da hak kazandı.
En iyi e-kitap: Scary Stories to Tell in the Dark
Alvin Schwartz imzalı korku hikayelerini barındıran kitap, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyi e-kitabı olmayı başardı. Ayrıca kitaptan uyarlama bir filminin de yapıldığını söylemeden geçmeyelim.
Türkiye’de en iyi ikili
Ülkemizde yapılan oylamalar sonucu yılın en iyi uygulaması Oyna Kazan olurken, yılın en iyi oyun ödülünü ise Call of Duty: Mobile yine kimseye kaptırmadı.
Kullanıcıların oyları ile belirlenen en iyi dörtlü kategoriden sonra, gelin hep birlikte on kategorideki diğer en iyiler listesine hızlıca bir bakalım.
Google Play 2019 en iyiler listesi
- En iyi uygulama: Ablo
- En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
- En rekabetçi oyunlar: Brawl Stars, Rumble Stars, Tacticool, Tennis Clash: 3D Sports
- En iyi bağımsız oyunlar: Ailment, Chuchel, G30 – A Memory Maze, Stardew Valley, Tiny Room Stories: Town Mystery
- En eğlenceli oyunlar: Angry Birds Dream Blast, Fishing Life, Golf Peaks, Mario Kart Tour, Vineyard Valley
- En yenilikçi oyunlar: Archero, Assassin’s Creed Rebellion, Auto Chess, The Elder Scrolls: Blades, Minit
- En iyi günlük yardımcılar: ActionDash, Boosted – Productivity & Time Tracker, Google Fotoğraflar’dan Gallery Go, Mubert, Post-it
- En iyi kişisel gelişim uygulamaları: SleepTown, Smarter, Drops’tan Scripts, Plank Egzersizi
- En iyi gizli cevherler: Big Bang AR, Concepts – Sketch, Design, Illustrate, MashApp – Video Punchlines, Morphin, Ruff
- En eğlenceli uygulamalar: Enlight Pixaloop, Pottery.ly 3D
Akıllı Telefonlar
Nokia, birkaç gün içinde 5G telefonları için planlarını açıklayacak
Nokia, bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce, 5 Aralık’ta bir sonraki akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Henüz bunun bir amiral gemisi olup olmayacağı hakkında spekülasyonları önlemek için hiçbir ayrıntı verilmemesine rağmen yeni bir sızıntı ortaya çıktı.
Ürün sorumlusu Juho Sarvikas, Qualcomm’un önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek olan Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesinde sahneye çıkacağını belirten bir tweet attı. Ayrıca Sarvikas’ın belirttiği üzere Nokia’nın 5G telefonları hakkındaki planlarını da açıklayacak.
Super excited to join @cristianoamon & co on the stage at @Qualcomm #SnapdragonSummit in beautiful Maui! 🌸
Join the livestream this Tuesday to learn more about our 5G plans for Nokia Phones! #nokiamobilehttps://t.co/0yEMgrDRB4
— Juho Sarvikas (@sarvikas) December 1, 2019
Nokia 5G planlarını neredeyse tanıtmak üzereyken akıllara bu model Nokia’nın ilk 5G donanımına sahip amiral gemisi olabilir mi sorusu geliyor.
Bu konuda bahse girme şansımız zayıf. Daha önceki söylentiler, Nokia’nın gerçekten de fiyatına göre 5G destekleyen yüksek kaliteli bir akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planladığını ancak bunun MWC 2020’de tanıtlması muhtemel. Bu soruların cevabı 3 Aralık’ta düzenlenecek olan Qualcomm etkinlğinde netliğe kavuşabilir.
Akıllı Telefonlar
Turkcell 5G ile tarihe geçti!
Türkiye’nin öncü operatörlerinden biri olan Turkcell, Türkiye’de satışa sunulmayan, yalnızca yurtdışından satın alınabilir, 5G destekli Oppo Reno 5G ile, kendi 5G pilot şebekesini kullanarak Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde 5G hız testini canlı olarak gerçekleştirdi.
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Testte Ericsson markası ile yapılan ortak çalışma neticesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verildi. Turkcell Tepebaşı Plaza’da yapılan 5G hız testinde 2.2 GBPS hızlarına ulaşıldı. Bu test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı ve bu hızla dünya rekoru kırıldı.
Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Turkcell’in 5G bağlantısını test ettiği etkinlikteyiz. Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde gerçekleştirilen canlı test sonuçları bu şekilde. pic.twitter.com/9A0MSuJQJ1— Hardware Plus (@Hwptr) 6 Ağustos 2019
Peki, 2.283 GBPS hız neleri vadediyor?
2 saatlik bir filmi 7 saniyede, 12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede, 10 bölümlük kısa bir dizinin bir sezonunu 30 saniyede indirebilirsiniz. Turkcell, kullanacağı 5G teknolojisinde en yüksek veri indirme hızına ulaşmayı ve en düşük gecikme değerlerine sahip olmayı hedefliyor. Ayrıca, baz istasyonlarının verimliliğini de olabildiğince arttırmaya çalışıyor. 2.283 GBPS hızla yaklaşık olarak saniyede 285 MB veri indirmesi yapabileceğinizin ek olarak altını çizelim.