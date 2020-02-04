Google Fotoğraflar özel görüntülerinizi yabancılara gönderdi
Google Fotoğraflar adlı popüler servisin yürütücüsü Google, bahse konu uygulamayı kullanan bazı kişilere gönderdiği mailde özel fotoğraflarının ve videolarının yabancılara gönderilmiş olabileceğini kabul etti. The Verge’de Tom Warren imzasıyla yayınlanan haber ile yaşanan problem gün yüzüne çıktı.
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Google Fotoğraflar probleminden kimler etkilendi?
Google, 21 – 25 Kasım arasında Google Fotoğraflar aracılığıyla kişisel verilerini indirmek isteyen kullanıcılara başkalarına ait görsellerin gönderildiğini ifade etti. Teknik bir sorundan kaynaklandığını ileri sürdüğü bu problemden çok az sayıda kullanıcının etkilendiği belirtildi. Etkilenen kişi sayısını uygulamayı kullananların %0,01‘i olduğu açıklandı. Teknoloji devi tam olarak kaç kişinin bu sorundan etkilendiğini yada kaç video ve fotoğrafın söz konusu olduğu gibi ayrıntılı verileri ise açıklamadı. Fakat ilgili uygulamanın yaklaşık bir milyar kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde problemden çok sayıda insanın etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Google bir anlamda kişisel verilerin korunması sorumluluğunu yerine getirmediğini kabul ettiği metinde, kullanıcılarını özel fotoğraf ve videolarının başkalarına gönderilmiş olabileceği konusunda uyardı. Bu kullanıcılarına üzgün olduğunu ifade etmekle ve ilgili olay sebebiyle doğabilecek muhtemel tüm rahatsızlıklar için özür dilemekle yetindi.
Google ayrıca sorunun analiz edildiğini ve çözüme kavuşturulduğunu da açıkladı.
Google, yeni uygulamasıyla her gün yeni bir fikir verecek!
Google, bildiğiniz gibi çok çatallı yapıya sahip dev şirketlerden biri. Hatta, geçtiğimiz senelerde altında bulunan tüm markaları Alphabet.Inc markasında birleştirme kararı almıştı. Bu markalardan, uygulamaları geliştiren kısmın bazen çok iyi işler çıkartabildiğine şahit olabiliyoruz. Bu da onlardan biri.
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Yemek, güzellik veya evinizi daha konforlu hale getirmek için fikirler arıyorsanız aslında bu uygulama tam da size göre. Youtube, birkaç yıldır platformu içerisinde çeşitli rehberler ve fikirler veren videolar barındırıyor. Google’da bu içerikleri daha iyi değerlendirmek için kullanılabilecek yeni bir uygulama geliştirdi.
Bu yazılım, çoktan yayınlandı ve ismi Tangi olarak kararlaştırıldı. Tangi, aslında Area 120 lab tarafından geliştirilen deneysel bir fikir. Kısa video rehberleri ve nasıl yapılır klipleri bu uygulamada yayınlanıyor. Arama şirketinin söylediğine göre Tangi ismi “TeAch aNd GIve” kelimelerinin içerisinden seçilen kelimeler ve tangible (yapabileceğiniz herhangi bir şey, madde) kelimesinin birleşiminden ilham alınarak yaratılmış.
Yeni platformda yayınlanan videoların süresi de oldukça kısa. 60 saniyede Sanat, Yemek, DIY (Kendin Yap), Moda, Güzellik, Yaşam tarzı kategorilerinde uygulama size fikirler vermeye çalışıyor. Henüz, Teknoloji kısmı mevcut değil. Hala, Teknoloji adına fikir almak istiyorsanız başka yerlere (Youtube) bakmanız gerekiyor.
Bir diğer unsur ise, uygulamanın şu an sadece iOS platformunda indirilebilir olması. Android kullanıcıları, yine de bu bilgilere erişmek istiyorlarsa Tangi’nin bir internet sitesi de var. Oradan da mevcut içeriklere bakabiliyorlar.
Google, ayrıca Tangi’nin yazılımını Android platformuna uyarlamaya çalışanlara itibar etmemiz konusunda uyarıyor. Yakın zamanda da bu tip uygulamaların Play Store üzerinden kaldırılacağını duyuruyor. Tekrardan hatırlatmakta fayda var, şu an bu yazılım deneysel olarak karşımıza çıkıyor. Tüm fonksiyonları halihazırda çalışır vaziyette değil. Google, uygulamanın kullanım oranlarına göre adımlarını sürdürecektir.
Siz ne düşünüyorsunuz, Tangi’de potansiyel var mı? Lütfen, yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
Türk Telekom kullanıcıları Google servislerine erişemiyor
Türk Telekom kullanıcılarının sosyal medya üzerinden Google servislerine erişemediği belirtiliyor. Sorunun devam ettiği belirtilirken, internet erişim hızlarında yavaşlama olduğu söyleniyor.
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Saat 16.00 itibariyle bazı kullanıcılar Google arama motoru da dahil olmak üzere Google servislerine erişim sıkıntısı yaşıyordu. Twitter, Facebook üzerinden yaşadığı erişim sıkıntısını dile getiren kullanıcıların Türk Telekom abonesi olduğu fark edildi. Google etiketi ile servislerin kullanılmadığının ekran görüntülerini paylaşan kullanıcılar Türkiye genelinde gündem olmayı başardı.
Hem hücresel veri hem de ev internet altyapısını kullanarak Google’a erişim sağlamaya çalışanların www.google.com.tr sunucusunun IP adresi bulunamadı yazısı karşılıyor. Diğer internet siteleri ve Rus menşeili arama motoru Yandex arama hizmetleri Türk Telekom kullanıcıları için çalışmaya devam ediyor. Operatör kanalınının sosyal medya hesaplarından 16:37 itibariyle henüz resmi bir açıklama yapılmazken, erişimde sıkıntıların devam ettiği görülüyor. Bölgesel site erişim sorunlarını paylaşan downdetector internet sitesinde google.com.tr servisleri için Türkiye’de kırmızı ışık yansıyor.
Güncelleme Türk Telekom’dan internet problemi hakkında açıklama
“20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.
Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır.
Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.
Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Google yönetiminde, yeni bir dönem başlıyor!
Google, geçtiğimiz senelerde yeni bir şirket kurarak tüm faaliyetlerini Alphabet Inc. çatısı altında yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte Google dahil olmak üzere altında bulunan tüm şirketler Alphabet Inc’e geçmişti.
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Bugün, Google’ın kurucularından Larry Page ve Sergey Brin, şu andaki rollerinden ayrılacaklarını duyurdu. Dünyanın en geniş arama motorlarından birinin yaratıcıları için tarihi bir adım olacak bu ayrılık duyurusu aynı zamanda firma içerisinde yepyeni bir dönem olarak adlandırılıyor.
Google’ın şu anda CEO’luğunu üstlenen Sundar Pichai, uzun süredir bu görevini devam ettirmekteydi. Başarılı işler yürüten Pichai, artık Alphabet Inc.’in eski kurucu ortakların yürütmekte olduğu yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecek.
Bu değişiklik yeni şirketin kuruluşundan dört yıl sonra gerçekleşti. Holdingleşme kararı alan Google’ın yöneticileri 20 seneye aşkındır bu görevi devam ettirmenin vermiş olduğu yorgunlukla bu kararı almış olabilirler. Page ve Brin’în veda notları ise bunu kanıtlar nitelikte olmuş.
2019 yılı itibariyle artık Google bir kişilik. Google’ı biz doğurduk, büyüttük ve artık çocuğumuza veda etme zamanımız geldi. Artık 21 yaşında olgun bir bireyle karşı karşıyayız. Bize de kümesi terk etmek düşer. Hem geliştirmesinde hem de yönetiminde uzun seneler bulunduğumuz şirketimizden ebeveyn görevini üstlenerek çıkmanın verdiği gururu yaşıyoruz.
Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Google’ın babaları evlatlarını öksüz bırakmayacaklar. Yazının devamında, şu ifadeler kullanılıyor.
Biz Google ve Alphabet’e uzun süredir derin bağlarla bağlıyız. Kurul üyeleri, hissedarlar ve kurucular arasındaki geliştirme süreçleri devam edecek. Pichai’ye görevine alışma sürecinde de desteğimizi esirgemeyeceğiz.
Google, Microsoft ve birçok Amerikan şirketi oldukça yol katettiler ve bu sürede şirket başlı başına devam eden bir yapı haline geldi. Bu süreçten sonra da kolay kolay bu yapının bozulabileceğini söyleyemeyiz.