Google Fotoğraflar özel görüntülerinizi yabancılara gönderdi

Google, bildiğiniz gibi çok çatallı yapıya sahip dev şirketlerden biri. Hatta, geçtiğimiz senelerde altında bulunan tüm markaları Alphabet.Inc markasında birleştirme kararı almıştı. Bu markalardan, uygulamaları geliştiren kısmın bazen çok iyi işler çıkartabildiğine şahit olabiliyoruz. Bu da onlardan biri.

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Yemek, güzellik veya evinizi daha konforlu hale getirmek için fikirler arıyorsanız aslında bu uygulama tam da size göre. Youtube, birkaç yıldır platformu içerisinde çeşitli rehberler ve fikirler veren videolar barındırıyor. Google’da bu içerikleri daha iyi değerlendirmek için kullanılabilecek yeni bir uygulama geliştirdi.

Bu yazılım, çoktan yayınlandı ve ismi Tangi olarak kararlaştırıldı. Tangi, aslında Area 120 lab tarafından geliştirilen deneysel bir fikir. Kısa video rehberleri ve nasıl yapılır klipleri bu uygulamada yayınlanıyor. Arama şirketinin söylediğine göre Tangi ismi “TeAch aNd GIve” kelimelerinin içerisinden seçilen kelimeler ve tangible (yapabileceğiniz herhangi bir şey, madde) kelimesinin birleşiminden ilham alınarak yaratılmış.

Yeni platformda yayınlanan videoların süresi de oldukça kısa. 60 saniyede Sanat, Yemek, DIY (Kendin Yap), Moda, Güzellik, Yaşam tarzı kategorilerinde uygulama size fikirler vermeye çalışıyor. Henüz, Teknoloji kısmı mevcut değil. Hala, Teknoloji adına fikir almak istiyorsanız başka yerlere (Youtube) bakmanız gerekiyor.

Bir diğer unsur ise, uygulamanın şu an sadece iOS platformunda indirilebilir olması. Android kullanıcıları, yine de bu bilgilere erişmek istiyorlarsa Tangi’nin bir internet sitesi de var. Oradan da mevcut içeriklere bakabiliyorlar.

Google, ayrıca Tangi’nin yazılımını Android platformuna uyarlamaya çalışanlara itibar etmemiz konusunda uyarıyor. Yakın zamanda da bu tip uygulamaların Play Store üzerinden kaldırılacağını duyuruyor. Tekrardan hatırlatmakta fayda var, şu an bu yazılım deneysel olarak karşımıza çıkıyor. Tüm fonksiyonları halihazırda çalışır vaziyette değil. Google, uygulamanın kullanım oranlarına göre adımlarını sürdürecektir.

Siz ne düşünüyorsunuz, Tangi’de potansiyel var mı? Lütfen, yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.