Google Chrome, tarayıcı pazarının tartışmasız lideri olmaya devam ediyor. Son araştırmalara göre şirket yüzde 66,13’lük pazar payına sahip ve bu pazar payı yüzde 11,87 ile en yakın rakibi Safari’nin çok önünde. Ancak her sektörde olduğu gibi rekabet kullanıcılara yarar sağlar ve lider şirketlerin rehavete kapılmasını engeller. Sonuç olarak, Chrome dahil tüm tarayıcılar, kullanıcılar için yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri ile düzenli olarak güncelleniyor.

Google yakın zamanda popüler web tarayıcısı için büyük bir güncelleme olan Google Chrome 113 güncellemesinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu güncelleme, video konferans, varsayılan WebGPU ve diğer çeşitli iyileştirmeler için daha hızlı AV1 video kodlaması sunuyor.

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Google, video konferans için daha hızlı AV1 video kodlaması, varsayılan WebGPU ve diğer çeşitli iyileştirmeler sunan Chrome 113’ün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yeni güncelleme, 15 ek güvenlik düzeltmesi de dahil olmak üzere Linux, macOS ve Windows platformlarında kullanıma sunuldu. Aşağıdan gelecek yeniliklerin tamamına ulaşabilirsiniz.

Daha Hızlı AV1 Video Kodlama Chrome 113, CPU tabanlı AV1 video kodlamasını önemli ölçüde hızlandıran libaom 3.6 sürümünü entegre etti. Bu güncelleme, daha hızlı ve daha verimli video konferans görüşmeleri sağlayarak tüm WebRTC uygulamalarına fayda sağlayacaktır. Google Meet, AV1 video kalitesini 40 kbps’ye kadar test ederek düşük bant genişliği durumlarında bile kullanım potansiyelini gösterdi.

CSS Medya Özellikleri Bu sürüm, CSS taşma satır içi ve taşma bloğu medya özelliklerinin yanı sıra CSS medya özelliğine yönelik bir güncelleme sunar.

Doğrusal Hareket Hızlandırma İşlevi Chrome 113, birden çok nokta arasında doğrusal enterpolasyona izin veren bir doğrusal() hareket hızı işlevi ekler.

CSS image-set() desteği Tarayıcı artık bir dizi görüntü seçeneği belirtmek için bir tür olarak CSS image-set()’i destekliyor.

WebGPU Varsayılan Olarak Etkin WebGL’nin halefi olan WebGPU, artık Chrome 113’te varsayılan olarak etkindir. Bu, web’de yüksek kaliteli 3D grafikler için geliştirilmiş performans sunarak onu, oyuncular ve gelişmiş grafiklere güvenen diğer kullanıcılar için heyecan verici bir gelişme haline getirir.



Google Chrome 113’ün piyasaya sürülmesiyle, kullanıcılar daha hızlı ve daha verimli video konferans görüşmeleri, CSS medya özellikleri için daha iyi destek ve WebGPU’nun varsayılan olarak etkinleştirilmesiyle gelişmiş 3D grafik performansı da elde edecek..