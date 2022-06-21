Google Chrome’un 103 Sürümü, kararlı sürümde, sayfalar için önceden oluşturma mekanizması, yerel yazı tiplerine erişim ve dosya biçimi AVIF görüntü dosyasının yayınlanması dahil olmak üzere bazı yeni özelliklerle geliyor.

Ana değişiklik, No State Prefetch ile değiştirilen sayfa ön işleme mekanizmasının geri dönüşü, özellik Android ile sınırlı olsa da sayfa yükleme deneyiminin her zaman anlık olmasını sağlar. Ön işleme, sayfayı ihtiyaç duyulmadan önce yükler, böylece gerçek gezinme gerçekleştiğinde süreç hızlandırılır.

Ayrıca bkz: Vertu, Constellation X Ulm Telefonunu Başlatmak İçin Binance İle Ortaklık Kurdu!

Bu anlamda, Chrome artık göz atmak için HTTP 103 Erken İpuçları yanıt kodunu desteklemektedir. “Web’in önemli hayati öğelerini optimize etmenin bir yolu” olarak tanımlanan istemci tarafı web etkileşimi ön yükleme kodu, Google tarafından geliştiriciler tarafından tercih edilen bir kod olarak tanımlanmaktadır.

İçindekiler Diğer Chrome 103 Özellikleri

Diğer Chrome 103 Özellikleri

JPEG‘den çok daha verimli olduğu düşünülen AVIF resim dosyası formatı, “kullanımını yaygınlaştırmak için” Chrome’da tanıtıldı. Uyumluluk sayesinde, uzantıda biçimlendirilmiş dosyaları diğer sitelerle sosyal medya, e-postalar, sohbetler ve diğerleri aracılığıyla paylaşmak mümkün olacaktır.

Chrome’un mevcut sürümünde yayınlanan yeni uygulama programlama arayüzü (API), web uygulamalarının yerel kaynaklarda depolanan tablo verilerine erişmesini sağlayacak. Bu, font dosyalarını sunucuya yüklemek zorunda kalmadan içeriği görüntülemek için bu fontların uygulamalarınızda oluşturulmasına olanak tanır.

Chrome 103’ün bugünün son birkaç saatinde çıkması bekleniyor. Ayrıca yüklemeyi elle yapmak için Yardım kısmındanda manuel olarak güncelleyebilirsiniz.