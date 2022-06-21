Vertu Paris, yeni Constellation X Ulm telefonunu piyasaya sürmek için Binance ile ortaklık kurdu.

Vertu Constellation X Ulm, sekiz çekirdekli bir işlemci (2 x 2,8 GHz Cortex-X1 + 2 x 2,25 GHz Cortex-A76 + 4 x 1,80 GHz Cortex-A55) ve 12 GB RAM ile çalışıyor. Arkada 50MP f/1.9 lens, 12MP f/2.2 ultra geniş lens ve 48MP f/3.5 telefoto lensten oluşan üçlü lens sistemine sahiptir.

Diğer özellikler arasında 6.71 inç 120Hz ekran, 30 fps’de 4K video kaydı, çift SIM desteği, 5G bağlantısı ve parmak izi sensörü yer alıyor. Vertu ayrıca telefondaki tüm ses ve mesajlaşma alışverişlerini şifrelemek için özel olarak CommuniTake ile işbirliği yaptı.

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Vertu Constellation X Ulm telefonu almak için özel bir satış sürecinden geçilecek:

Binance NFT platformunda 1.000 NFT satışa sunulacak. Geri kalan NFT’ler Galler.io ve Vertu Paris web sitesinde satın alınabilecek.

20 Haziran’dan itibaren 10.555 NFT 5.175 dolardan satışa sunulacak.

Vertu Paris web sitesinde bir NFT satın alındığında yalnızca 10.555 telefon satışa sunulacak.

Bir NFT satın aldıktan sonra, seçim yapmak için 23 Eylül 2022’ye kadar vakit olacak.

NFT’yi tutmak ve yeni Vertu 3.0 iş kulübünün bir parçası olmak gerekecek.

Kazananlar, 3 akıllı telefon/NFT sahibi için Paris’ten dünya çapında canlı yayınlanan 2022 Moda Haftası sırasında bir etkinlikte seçilecek ve etkinliğin canlı yayın izleyicilerinden 1 kazanan belirlenecek.

Aynı zamanda VERTU Paris, uluslararası, bağımsız bir tıbbi insani yardım kuruluşu olan Sınır Tanımayan Doktorlar’a 500 bin dolar bağış yapacak.