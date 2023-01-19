Google Translate, kullanıcının internet erişimi olmadığında kullanılmak üzere 33 dil daha ekledi. Dilleri indirme desteği artık bu haftadan itibaren uygulamayı kullanan herkes tarafından kullanılabilecek. Google, “Çevrimdışı diller özelliğini 33 yeni dile genişlettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, kullanıcıların ilgilendikleri dilleri indirmelerine ve internetleri olmadığında metinleri çevirmelerine olanak tanır.” dedi.
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Çevrimdışı olarak kullanılabilen yeni diller daha az yaygın olarak konuşulmaktadır. Bazılarının anadilini konuşanların sayısı sadece yüz binlerle ifade edilirken, diğerlerinin sayısı milyonlarla ifade edilmektedir.
Yeni eklemeyle birlikte yalnızca 24 dil çevrimdışı modun dışında kalacak. Şu anda Google Translator çevrimiçi sürümünde 133 dilde çeviri sunmaktadır.
Google Translate’te çevrimdışı olarak desteklenen yeni dillerin tam listesi:
- Baskça
- Sabuanca
- Çiçeva
- Korsikaca
- Frizce
- Hausaca
- Hawaii dili
- Hmong dili
- Igbo dili
- Javanese dili
- Kmerce
- Ruandaca
- Kürtçe
- Lao dili
- Latince
- Almanca
- Malgaşça
- Maorice
- Mynamar dili
- Oriya dili
- Samoaca
- İskoç Gal dili
- Sotho dili
- Shona dili
- Sindhi dili
- Sundaca
- Tatarca
- Türkmence
- Uygurca
- Xhosa dili
- Yidiş dili
- Yorubaca
- Zuluca
Google Translator’da çevrimdışı kullanmak için dilleri indirmek çok basittir. Sadece dilin yanındaki indirme düğmesine basın ve hangi diğer dilden çeviri yapacağınızı seçin.