Google Translate, kullanıcının internet erişimi olmadığında kullanılmak üzere 33 dil daha ekledi. Dilleri indirme desteği artık bu haftadan itibaren uygulamayı kullanan herkes tarafından kullanılabilecek. Google, “Çevrimdışı diller özelliğini 33 yeni dile genişlettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, kullanıcıların ilgilendikleri dilleri indirmelerine ve internetleri olmadığında metinleri çevirmelerine olanak tanır.” dedi.

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Çevrimdışı olarak kullanılabilen yeni diller daha az yaygın olarak konuşulmaktadır. Bazılarının anadilini konuşanların sayısı sadece yüz binlerle ifade edilirken, diğerlerinin sayısı milyonlarla ifade edilmektedir.

Yeni eklemeyle birlikte yalnızca 24 dil çevrimdışı modun dışında kalacak. Şu anda Google Translator çevrimiçi sürümünde 133 dilde çeviri sunmaktadır.

Google Translate’te çevrimdışı olarak desteklenen yeni dillerin tam listesi:

Baskça

Sabuanca

Çiçeva

Korsikaca

Frizce

Hausaca

Hawaii dili

Hmong dili

Igbo dili

Javanese dili

Kmerce

Ruandaca

Kürtçe

Lao dili

Latince

Almanca

Malgaşça

Maorice

Mynamar dili

Oriya dili

Samoaca

İskoç Gal dili

Sotho dili

Shona dili

Sindhi dili

Sundaca

Tatarca

Türkmence

Uygurca

Xhosa dili

Yidiş dili

Yorubaca

Zuluca

Google Translator’da çevrimdışı kullanmak için dilleri indirmek çok basittir. Sadece dilin yanındaki indirme düğmesine basın ve hangi diğer dilden çeviri yapacağınızı seçin.